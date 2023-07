Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây bão' cõi mạng khi diện chiến giáp trên phim trường An Lạc Truyện

An Lạc Truyện hiện đang là bộ phim nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Với sự góp mặt của hai diễn viên lưu lượng hiện nay là Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn, bộ phim được dự đoán sẽ làm nên chuyện khi chính thức lên sóng.

An Lạc truyện có nội dung chính xoay quanh cuộc đời Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba), vì gặp biến cố gia tộc mà phải lưu lạc bên ngoài. Còn Hàn Diệp (Cung Tuấn) là thái tử Đại Tĩnh có vẻ ngoài ôn nhu, đa mưu túc trí. Trong hành trình tìm kiếm sự thật về vụ án oan gia tộc diệt môn, An Lạc gặp Hàn Diệp và được chàng cưu mang, trở thành phụ tá cho chàng.

An Lạc và Hàn Diệp cùng sát cánh bên nhau, phá giải nhiều vụ án trong kinh thành. Khi chiến tranh nổ ra, cả hai cùng ra chiến trận, đem lại bình an cho bách tính. Sau này, Hàn Diệp giúp An Lạc rửa sạch án oan cho gia tộc, cả hai cùng bên nhau, tận hưởng hạnh phúc thái bình.

Hiện tại, bộ phim An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính đang chờ xét duyệt và được kỳ vọng sẽ lên sóng vào cuối năm nay.