Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây bão' cõi mạng khi diện chiến giáp trên phim trường An Lạc Truyện

Sao quốc tế 10/07/2022 15:30

Trong dự án phim 'An Lạc Truyện", Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ hợp tác cùng mỹ nam Cung Tuấn.

An Lạc Truyện hiện đang là bộ phim nhận được sự chú ý của đông đảo khán giả. Với sự góp mặt của hai diễn viên lưu lượng hiện nay là Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn, bộ phim được dự đoán sẽ làm nên chuyện khi chính thức lên sóng. 

Trong phim, nàng mỹ nữ Tân Cương sẽ hợp tác cùng mỹ nam Sơn Hà Lệnh Cung Tuấn. Mới đây, một số tạo hình khi mặc chiến giáp của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim đã được đăng tải và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều dân mạng.

Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây bão' cõi mạng khi diện chiến giáp trên phim trường An Lạc Truyện - Ảnh 1
Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây bão' cõi mạng khi diện chiến giáp trên phim trường An Lạc Truyện - Ảnh 2
Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây bão' cõi mạng khi diện chiến giáp trên phim trường An Lạc Truyện - Ảnh 3

Trong những hình ảnh được tung ra, Địch Lệ Nhiệt Ba mặc chiến giáp vàng, áo choàng đỏ trông cực ngầu. Vốn sở hữu vẻ đẹp mạnh mẽ, vậy nên hình ảnh cô nàng cưỡi ngựa, tóc buộc cao khiến nhiều khán giả phải trầm trồ vì quá soái.

Đây không phải lần đầu tiên Địch Lệ Nhiệt Ba mà nữ diễn viên 9x này mặc áo giáp trong phim cổ trang, thế nhưng vẫn đủ sức khiến mọi người không thể rời mắt.

Địch Lệ Nhiệt Ba 'gây bão' cõi mạng khi diện chiến giáp trên phim trường An Lạc Truyện - Ảnh 4

An Lạc truyện có nội dung chính xoay quanh cuộc đời Nhậm An Lạc (Địch Lệ Nhiệt Ba), vì gặp biến cố gia tộc mà phải lưu lạc bên ngoài. Còn Hàn Diệp (Cung Tuấn) là thái tử Đại Tĩnh có vẻ ngoài ôn nhu, đa mưu túc trí. Trong hành trình tìm kiếm sự thật về vụ án oan gia tộc diệt môn, An Lạc gặp Hàn Diệp và được chàng cưu mang, trở thành phụ tá cho chàng.

An Lạc và Hàn Diệp cùng sát cánh bên nhau, phá giải nhiều vụ án trong kinh thành. Khi chiến tranh nổ ra, cả hai cùng ra chiến trận, đem lại bình an cho bách tính.  Sau này, Hàn Diệp giúp An Lạc rửa sạch án oan cho gia tộc, cả hai cùng bên nhau, tận hưởng hạnh phúc thái bình.

Hiện tại, bộ phim An Lạc Truyện do Địch Lệ Nhiệt Ba và Cung Tuấn đóng chính đang chờ xét duyệt và được kỳ vọng sẽ lên sóng vào cuối năm nay.

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