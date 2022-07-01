Công khai ảnh thời đi học, nhan sắc 'gây bão' của Địch Lệ Nhiệt Ba như thế nào?

Mới đây, những bức ảnh thời đi học của Địch Lệ Nhiệt Ba lại tiếp tục "gây sốt" cộng đồng mạng.
- Nữ thần đồng của Cbiz: 7 năm học xong phổ thông, 13 tuổi trở thành bạn cùng khóa với Địch Lệ Nhiệt Ba ở đại học
- Bất ngờ được đứng chung với Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử, Viên Băng Nghiên khiến cho khán giả tỏ ra bức xúc vì lý do này đây
Địch Lệ Nhiệt Ba được xem là một trong những mỹ nhân hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ hiện tại. Nữ diễn viên 9x sở hữu đôi mắt to, khuôn miệng xinh xắn, sống mũi cao và thân hình thon thả sau khi giảm cân.
Mới đây, hình ảnh thời đi học của Địch Lệ Nhiệt Ba bỗng "dậy sóng" trở lại khi được nhiều blogger xứ Trung chia sẻ và đăng tải trên mạng xã hội. Trong loại bức hình, "mỹ nhân Tân Cương" mỉm cười tươi tắn, cô để mái tóc được xem là thời thượng lúc bấy giờ. Địch Lệ Nhiệt Ba ghi điểm với nét mặt ngây thơ, đôi mắt to tròn và nét đẹp không khác gì con lai.
Nhiều người nhận xét rằng nhan sắc của người đẹp trong quá khứ không khác là bao so với hiện tại. Thậm chí, nét đẹp của nàng "Phượng Cửu" ngày càng sắc sảo và mặn mà hơn xưa. Bức ảnh này nhanh chóng nhận nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng, ai nấy đều công nhận rằng Địch Lệ Nhiệt Ba từ bé đến lớn "không biết xấu là gì".
Địch Lệ Nhiệt Ba hiện ngày cảng nổi tiếng và quen mặt với những bộ phim nổi đình nổi đám như: Tam sinh tam thế Chẩm Thượng Thư, Tam sinh tam thế Thập lý đào hoa, Em là vinh quang của anh, Trường Ca Hành... Nhờ những vai diễn đình ấm này mà Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những mỹ nhân đình đám được săn đón nhất nhì Cbiz.
Nhiệt Ba còn được biết đến với danh xưng "nữ hoàng thảm đỏ". Nhờ nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng chuẩn chỉnh, chiều cao 1m68 cùng sự đầu tư về tạo hình, mỹ nhân sinh năm 1992 nhiều lần chiếm "spotlight" mỗi khi tham dự sự kiện.