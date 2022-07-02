Chia tay Địch Lệ Nhiệt Ba sau 'Ngự Giao Ký', tạo hình của Nhậm Gia Luân đóng cùng Tống Tổ Nhi được hé lộ

Nhậm Gia Luân đã chính thức xác nhận sẽ hợp tác cùng Tống Tổ Nhi trong bộ phim Vô Ưu Độ.

Mới đây, Nhậm Gia Luân chính thức hợp tác cùng Tống Tổ Nhi trong bộ phim Vô Ưu Độ. Sau buổi khai máy, tạo hình đầu tiên của chàng mỹ nam trong phim cũng đã được hé lộ. Cư dân mạng so với hồi "nên duyên" với Địch Lệ Nhiệt Ba, lần này nhìn tạo hình của Nhậm Gia Luân được nhận xét là đẹp hơn hẳn.

Xuất hiện trên phim trường của bộ phim, Nhậm Gia Luân diện một bộ trang phục đơn giản màu nâu. Anh chàng được chuẩn bị cho kiểu tóc búi củ hành kèm một cây trâm cài cũng tối giản chẳng kém. Tuy nhiên, tạo hình này của Nhậm Gia Luân lại nhận được nhiều lời khen ngợi. Cư dân mạng cho rằng tổ trang phục đã giúp gương mặt điển trai của anh chàng trở nên trẻ trung, đáng yêu hơn.

Tống Tổ Nhi là sao nhí từng gây ấn tượng với vai diễn Na Tra lúc nhỏ. Cô là một số ít các tiểu hoa 9x được đánh giá cao về mặt diễn xuất. Không kém cạnh bạn diễn của mình, Tống Tổ Nhi cũng sở hữu nhiều tác phẩm được ưa thích. Gần đây nhất là bộ phim Không Muốn Yêu Đương Với Sếp đóng cùng Hoàng Tử Thao đem về nhiều phản ứng tốt. Vô Ưu Độ là tác phẩm cổ trang lấy đề tài kỳ ảo và thần quái làm chủ đạo. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu tuyết Bán Hạ. Trong phim, Nhậm Gia Luân hóa thân thành Âm Dương Sư có pháp lực cao cường. Đồng hành cùng anh là nữ chính Tống Tổ Nhi, lần này cô vào vai cô gái sở hữu đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy được linh hồn. Sau đó, cả hai tìm thấy được sự đồng điệu và cùng nhau lên đường “trừ yêu diệt ma”. Bên cạnh đó cũng khai thác câu chuyện đằng sau những oán linh và giúp họ siêu thoát.

Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh sẽ 'nên duyên' cùng Nhậm Gia Luân trong dự án tiên hiệp Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin cho biết Nhậm Gia Luân sẽ hợp tác cùng một tiểu Hoa lứa 85 trong dự án phim tiên hiệp mới.

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