Lộ ảnh của Bạch Lộc và bạn diễn trong Ninh An Như Mộng, nhan sắc bất ngờ gây chú ý

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt cảnh Bạch Lộc và nam diễn viên Trương Lăng Hách đang thực hiện cảnh quay đối diễn trên phim trường Ninh An Như Mộng.

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền một video ghi lại cảnh Bạch Lộc và nam diễn viên Trương Lăng Hách đang thực hiện cảnh quay đối diễn trên phim trường Ninh An Như Mộng. Cụ thể, trong đoạn video, cả hai nói chuyện và tương tác với nhau rất tự nhiên, Trương Lăng Hách thậm chí còn cười rất tươi. Điều này cho thấy mối quan hệ của cặp đôi Ninh An Như Mộng khá thân thiết.

Không chỉ gây chú ý bởi sự tương tác đáng yêu với bạn diễn nam, Bạch Lộc còn gây ấn tượng với nhan sắc xinh xắn của mình. Sở hữu làn da trắng sáng cùng đường nét gương mặt thanh tú, mỗi lần xuất hiện của Bạch Lộc ngay lập tức giúp khung hình sáng bừng lên sức sống. Nhan sắc của cô nàng còn được kỳ vọng sẽ bùng nổ sau khi Ninh An Như Mộng lên sóng. Trước đó, nữ diễn viên còn được khen với bộ trang phục màu xanh trang nhã cùng kiểu tóc búi cao để lộ ra gương mặt xinh xắn. Có thể nói tạo hình giả nam của Bạch Lộc trong Ninh an như mộng được khán giả đánh giá cao.

Ninh An Như Mộng là một bộ phim thuộc thể loại cổ trang lãng mạn, do đạo diễn Chu Nhuệ Bân cầm trịch, người từng nhào nặn nên nhiều tác phẩm tiêu biểu khác như Ngự Giao Ký, Trường Ca Hành, Hương Mật Tựa Khói Sương... và quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Bạch Lộc, Trương Lăng Hách, Vương Tinh Việt, Chu Tuấn Vĩ. Phim là câu chuyện kể về cuộc đời của Khương Tuyết Ninh – người không từ thủ đoạn để lên ngôi hoàng hậu. Sau cùng, Tuyết Ninh cũng chẳng thể có được tham vọng đó, thậm chí còn bị ép tự sát. Hai thế giới bị đảo ngược, yêu và ghét không bao giờ thay đổi. Kiếp sau, để chuộc lại những lỗi lầm mình từng gây ra nàng thề với lòng sẽ tu tâm thay đổi. Khương Tuyết Ninh đã che giấu sự thông minh của mình, trốn vào cung điện. Cô viết lại số phận của mình để buông bỏ những ám ảnh trong quá khứ.

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