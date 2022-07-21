Ninh An Như Mộng: Lộ cảnh Bạch Lộc và Trương Lăng Hách thân mật trên phim trường khiến dư luận tỏ ra phấn khích tột độ

Sao quốc tế 21/07/2022 21:45

Phân đoạn Bạch Lộc và Trương Lăng Hách trên phim trường Ninh An Như Mộng đang là chủ đề được rất nhiều người quan tâm ở thời điểm hiện tại.

Sau nhiều chờ đợi, Ninh An Như Mộng do Bạch Lộc, Trương Lăng Hách, Vương Tinh Việt, Chu Tuấn Vĩ đảm nhiệm cuối cùng cũng đã chính thức bấm máy. Tất nhiên, những diễn biến xung quanh hậu trường luông được người hâm mộ quan tâm và để mắt đến. 

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền một video ghi lại cảnh Bạch Lộc và nam diễn viên Trương Lăng Hách đang thực hiện cảnh quay đối diễn trên phim trường Ninh An Như Mộng. Trong đoạn video, cả hai nói chuyện và tương tác với nhau rất tự nhiên, Trương Lăng Hách thậm chí còn cười rất tươi. Điều này cho thấy mối quan hệ của cặp đôi Ninh An Như Mộng khá thân thiết.

Ninh An Như Mộng: Lộ cảnh Bạch Lộc và Trương Lăng Hách thân mật trên phim trường khiến dư luận tỏ ra phấn khích tột độ - Ảnh 1
Bạch Lộc và Trương Lăng Hách - Ảnh: Internet

Ngoài sự tương tác đáng yêu của cặp đôi chính, nhan sắc Bạch Lộc cũng là điểm cộng trong đoạn video. Dù chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng chừng đó cũng là đủ để mỹ nhân họ Bạch hớp hồn nhiều netizen bởi vẻ đẹp của mình. 

Ninh An Như Mộng: Lộ cảnh Bạch Lộc và Trương Lăng Hách thân mật trên phim trường khiến dư luận tỏ ra phấn khích tột độ - Ảnh 2
Cặp đôi được netizen kỳ vọng sẽ mang đến thành công cho Ninh An Như Mộng - Ảnh: Internet

Phim là câu chuyện kể về cuộc đời của Khương Tuyết Ninh – người không từ thủ đoạn để lên ngôi hoàng hậu. Sau cùng, Tuyết Ninh cũng chẳng thể có được tham vọng đó, thậm chí còn bị ép tự sát. Hai thế giới bị đảo ngược, yêu và ghét không bao giờ thay đổi. Kiếp sau, để chuộc lại những lỗi lầm mình từng gây ra nàng thề với lòng sẽ tu tâm thay đổi. Khương Tuyết Ninh đã che giấu sự thông minh của mình, trốn vào cung điện. Cô viết lại số phận của mình để buông bỏ những ám ảnh trong quá khứ. 

Ninh An Như Mộng là một bộ phim thuộc thể loại cổ trang lãng mạn, do đạo diễn Chu Nhuệ Bân cầm trịch, người từng nhào nặn nên nhiều tác phẩm tiêu biểu khác như Ngự Giao Ký, Trường Ca Hành, Hương Mật Tựa Khói Sương... và quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Bạch Lộc, Trương Lăng Hách, Vương Tinh Việt, Chu Tuấn Vĩ.

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Khác với Bạch Lộc hay Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh lại bị chê khá nhiều về tạo hình nhân vật dù cả 3 đều có tạo hình khá giống nhau.

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