Nữ diễn viên được ví như 'tiên nữ giáng trần', ngay cả Tạ Đình Phong cũng yêu ngay cái nhìn đầu tiên?

Dù không phải là ngôi sao hàng đầu, nhưng nữ diễn viên Văn Vịnh San khiến không chỉ Tạ Đình Phong mà cả Trần Quán Hy cũng phải si mê.

Văn Vịnh San sinh năm 1988. Cô ra mắt đầu tiên với vai trò là người mẫu trước khi lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Cô từng được biết đến qua các tác phẩm như "Xích đạo", "Hải thượng mục vân ký", "Cửu châu hải thượng mục vân ký", "Tình yêu vượt qua ngàn năm", "Thiên long bát bộ" (2019)...

Nói về nhan sắc, cô sở hữu gương mặt thanh tú và thân hình mảnh dẻ cuốn hút không chê vào đâu được. Đây là lý do vì sao Văn Vịnh San từng được nhiều giới mày râu theo đuổi, ngỏ lời cầu hôn trong đó có Tạ Đình Phong và Trần Quán Hy.

Theo tiết lộ từ phía truyền thông, Tạ Đình Phong từng thừa nhận phải lòng Văn Vịnh San từ cái nhìn đầu tiên khi anh gặp cô trong một sự kiện. Cả hai cũng nảy sinh tình cảm nhưng mối quan hệ này của họ không kéo dài lâu và sớm kết thúc trong thất bại.

Ngoài Tạ Đình Phong, Trần Quán Hy cũng là người si mê Văn Vịnh San. Thời điểm đó, để theo đuổi được người đẹp, Trần Quán Hy còn tuyên bố sẵn sàng từ bỏ thói xấu hút thuốc để có cơ hội tiếp cận và lấy lòng cô. Tuy nhiên, dù theo đuổi rất nhiệt tình, nhưng mỹ nam họ Trần vẫn bị Văn Vịnh San từ chối.

Trong giới giải trí có rất nhiều mỹ nữ nổi tiếng, tuy Văn Vịnh San không phải sao nữ hạng A, nhưng nhan sắc của cô vẫn khiến rất nhiều nam giới si mê. Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn miêu tả về vẻ đẹp của Văn Vịnh San như là "tiên nữ". Cũng trong làng giải trí, ngoài Lưu Diệc Phi, thì Văn Vịnh San là người thứ hai được gọi là "thần tiên tỷ tỷ".

Tạ Đình Phong thật ra là cha ruột của con trai út Trương Bá Chi, vì Vương phi nên mới phủ nhận? Một phóng viên nổi tiếng trong giới giải trí mới đây đã tiết lộ thông tin gây sốc về thân phận thật sự của con trai út Trương Bá Chi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-dien-vien-duoc-vi-nhu-tien-nu-giang-tran-ngay-ca-ta-dinh-phong-cung-yeu-ngay-cai-nhin-dau-tien-483523.html