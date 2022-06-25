Tạ Đình Phong né tránh khi được hỏi về hai con trai và Vương Phi

Tham dự một sự kiện thời trang mới đây, khi được đặt câu hỏi về hai quý tử và người tình Vương Phi, Tạ Đình Phong đã cố tình né tránh, không trả lời.

Tối ngày 23/6 vừa qua, Tạ Đình Phong đã tham dự với vai trò khách mời trong một sự kiện thời trang cao cấp. Vì là lần đầu trở về Hong Kong sau thời gian dài nên giới truyền thông xứ Cảng Thơm đã không bỏ qua cơ hội hỏi về các vấn đề đời tư của anh.

Tạ Đình Phong đã tham dự với vai trò khách mời trong một sự kiện thời trang cao cấp vào tối ngày 23/6 vừa qua - Ảnh: Internet

Cụ thể, phóng viên đã hỏi Tạ Đình Phong về tình hình hiện tại của hai cậu con trai Lucas và Quintus. Tuy nhiên, nam tài tử chỉ mỉm cười cho qua chứ không hề đáp lại. Những năm gần đây, anh luôn né tránh các câu hỏi về 2 quý tử.

Vào năm 2018, tức là tận 4 năm về trước, Tạ Đình Phong từng đăng tải một bài viết trên Weibo để nói về một số tin đồn xung quanh mối quan hệ của anh và các con. Nam tài tử cho biết, anh và hai con trai vẫn giữ mối quan hệ bình thường, anh cũng luôn cố gắng làm tốt trách nhiệm của một người cha.

"Tôi hy vọng mọi người sẽ không lan truyền những tin đồn nhàm chán và tôi cũng sẽ không phản hồi vấn đề này từ nay về sau." - Tạ Đình Phong viết.

Trương Bá Chi và 2 con trai hiện cũng đang ở Hong Kong - Ảnh: Internet

Cũng trong sự kiện thời trang này, Tạ Đình Phong đã được hỏi về concert cá nhân của mình, nam tài tử nói rằng anh chưa tính đến chuyện xa như vậy. Bên cạnh đó, tình hình dịch bệnh đang vô cùng phức tạp nên việc có tổ chức concert được hay không còn phải đợi duyên số.

Tạ Đình Phong nói thêm, sắp tới anh sẽ bay đến Bắc Kinh để quay hình cho một bộ phim. Phóng viên sau đó đã ngay lập tức đặt câu hỏi có phải anh không nỡ rời xa người ở Bắc Kinh hay không (Vương Phi hiện đang sống tại Bắc Kinh). Nam tài tử chỉ mỉm cười và trả lời rằng đây là công việc đã được sắp xếp từ trước.

Sức hút khó cưỡng của Tạ Đình Phong ở tuổi 42 Ở tuổi 42, Tạ Đình Phong vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ bởi phong độ diễn xuất và vóc dáng vạm vỡ, khỏe khoắn của mình.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ta-dinh-phong-ne-tranh-khi-duoc-hoi-ve-hai-con-trai-va-vuong-phi-478925.html