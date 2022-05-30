Sức hút khó cưỡng của Tạ Đình Phong ở tuổi 42

Sao quốc tế 30/05/2022 16:06

Ở tuổi 42, Tạ Đình Phong vẫn khiến nhiều người phải trầm trồ bởi phong độ diễn xuất và vóc dáng vạm vỡ, khỏe khoắn của mình.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây một khán giả đã đăng lên mạng xã hội một bức ảnh của Tạ Đình Phong đang ghi hình cho một bộ phim ở bãi biển Đại lục. Trong ảnh, nam tài tử để lộ bờ ngực trần, cơ bụng 8 múi cuồn cuộn và bắp tay săn chắc đáng ghen tị.

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Cơ thể săn chắc, đáng ngưỡng mộ của Tạ Đình Phong ở tuổi 42 - Ảnh: Internet

Sau khi bức ảnh này được lan truyền rộng rãi, người hâm mộ của Tạ Đình Phong đã hết lời khen ngợi thần tượng của mình vẫn giữ được tinh thần ổn định dù đã ngoài 40. Nhiều người đánh giá rằng nam tài tử họ Tạ vẫn tràn đầy sức hút và đề nghị anh đăng nhiều ảnh selfie hơn.

Đáp lại ý muốn từ fan của mình, cuối tuần qua, Tạ Đình Phong đã đăng tải lên trang cá nhân của mình một bức ảnh, trong đó nam tài tử diện bộ trang phục che kín từ đầu đến chân. Động thái này của nam tài tử đã khiến nhiều người vừa bực, vừa vui và trêu chọc rằng: "Chưa bao giờ thấy anh đẹp trai đến vậy".

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Tạ Đình Phong thú nhận mình đã già rồi - Ảnh: Internet

Dẫu vậy, trước lời khen của người hâm mộ, Tạ Đình Phong thú nhận rằng bản thân đã già rồi. Trong một buổi phỏng vấn vào đầu tháng 5 vừa qua, nam tài tử cho hay, bản thân dạo này ngày càng khó tính, nhất là trong lúc chọn lựa các món ăn, hiện tại anh chỉ thích các món có vị đắng như cải đắng hay mướp đắng,...

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Ngoài sự nghiệp lẫy lừng, Tạ Đình Phong hiện có mối tình hạnh phúc với Vương Phi - Ảnh: Internet

Ở tuổi 42, sự nghiệp của Tạ Đình Phong đang ở thời kỳ đỉnh cao, ngoài việc là một diễn viên, anh còn là ca sĩ và sở hữu thương hiệu ẩm thực của riêng mình. Vào năm 2021, truyền thông Trung Hoa từng ước tính tài sản ròng của nam tài tử họ Tạ rơi vào khoảng 1 tỷ NDT (hơn 150 triệu USD).

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