Mới đây cư dân mạng được phen “xịt máu mũi” trước cảnh cởi áo khoe cơ bắp cực ấn tượng của Vương Nhất Bác trong bộ phim Băng Vũ Hỏa,

Vương Nhất Bác và Trần Hiểu cùng đóng chính trong dự án vừa ra mắt “Băng Vũ hỏa” vừa đánh úp lên sóng bất ngờ khiến nhiều người không kịp trở tay. Dù chỉ mới chiếu những tập đầu tiên nhưng dự án này đã thu về những thành tích rất khả quan khiến fan tự hào. Băng Vũ Hỏa của Vương Nhất Bác và Trần Hiểu vừa lên sóng không lâu Nội dung phim Băng Vũ Hỏa nói về Trần Vũ (do Vương Nhất Bác vào vai) – một cảnh sát trẻ đầy nhiệt huyết, mạnh mẽ và cũng rất đẹp trai cùng với Ngô Chấn Phong (Trần Hiểu) - học sinh xuất sắc nhất của trường cảnh sát cùng tiến vào trường cảnh sát nhưng lại không có tâm tư làm cảnh sát, mãi cho đến năm năm trước vì liên quan đến vấn đề ma túy mà Ngô Cương - cha của Ngô Chấn Phong bị tập đoàn buôn lậu ma túy K giết chết, Ngô Chấn Phong cũng vì vậy mà bị khai trừ khỏi ngành. Ngô Chấn Phong lòng như tro tàn, ngồi lên xe buýt tiến về biên cảnh, Trần Vũ bất chấp ngăn cản mà theo lên xe, trên đường hai người gặp nguy hiểm, Ngô Chấn Phong vì cứu Trần Vũ mà bị bọn buôn ma túy bắt đi, từ đó không còn tin tức. Giờ khắc này vận mệnh hai người hoàn toàn bị thay đổi. Trần Vũ cũng vì vậy mà lập chí bước lên con đường làm cảnh sát chống ma túy.

Tạo hình cực ngầu của Vương Nhất Bác và cực phong trần của Trần Hiểu Trong tập mới đây, nhân vật Trần Vũ của Vương Nhất Bác đã có màn cởi áo tắm dưới vòi nước khiến khán giả xem xong phải “mất máu” rất nhiều. Nhờ gương mặt đẹp như tạc, ánh mắt sắc bén cùng cơ bắp cuồn cuộn của Vương Nhất Bác mà Băng Vũ Hỏa đã nhận về sự chú ý khổng lồ từ phía khán giả, nhất là các fan nữ. Cảnh tắm của Vương Nhất Bác đang đứng top 1 hotsearch Weibo Ngay sau đó cảnh tắm của Vương Nhất Bác trong Băng Vũ Hỏa đã leo lên hotsearch Weibo với lượng truy cập lớn. Vẻ đẹp “tiểu thịt tươi” của Vương Nhất Bác hoàn toàn lấn át những màn khoe múi của Thành Nghị ở Trầm Vụn Hương Phai hay Ngô Lỗi trong Tinh Hán Xán Lạn cách đây không lâu.

Nam thần Vương Nhất Bác khiến chị em mê mệt Một số bình luận của cư dân mạng: - Để có cảnh quay hoàn hảo thế này, Vương Nhất Bác đã phải tập luyện rất cực khổ đó. Nhìn cơ bắp của anh chàng mlem quá đi mất. - Phim lên sóng bất ngờ nhưng vì có cảnh này nên tha đó. Công nhận Vương Nhất Bác đẹp từ gương mặt cho đến dáng người. Mà diễn xuất trong phim này cũng tiến bộ hơn hẳn hồi đóng Trần Tình Lệnh với Phong Khởi Lạc Dương rồi. - Một vai diễn gai góc khác hẳn những nhân vật trước đây, hy vọng anh chàng sẽ kết hợp tốt cùng Trần Hiểu. Cảnh tắm gây sốt "xịt máu mũi" Bộ phim hiện đang lên sóng trên Youku, đánh dấu sự quay trở lại của Vương Nhất Bác trên thị trường phim ảnh.

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