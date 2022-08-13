Băng Vũ Hỏa lên lên sóng bất ngờ, netizen nghi Vương Nhất Bác bị nhà đài 'chèn ép' vì Quan Hiểu Đồng

Bộ phim Băng Vũ Hỏa của Vương Nhất Bác đã bất ngờ được phát sóng, tuy nhiên lại không thể chiếu đài như nhiều người lầm tưởng.

Sau thành công của Trần Tình Lệnh, vào năm 2020, Vương Nhất Bác đã "thừa thắng xông lên" khi đảm nhận một vai diễn với hình tượng gai gốc trong Băng Vũ Hỏa, hợp tác với tài tử Trần Hiểu. Sau 2 năm đóng máy, gần đây bộ phim này đã bất ngờ lên sóng mà không thông báo trước và cũng không được quảng bá rầm rộ.

Băng Vũ Hỏa vừa mới lên sóng cách đây không lâu nhưng không được quảng bá rầm rộ - Ảnh: Internet

Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng Băng Vũ Hỏa không những được chiếu đài mà còn là trong khung giờ vàng. Tuy vậy, hiện tại tác phẩm này chỉ được chiếu mạng khiến khán giả không khỏi hoang mang và thất vọng. Lý do phía sau mới đây cũng đã được tiết lộ.

Theo một blogger có tiếng xứ Trung, lúc đầu đài Hồ Nam dự định sẽ xếp Băng Vũ Hỏa lên sóng ngay sau Thiếu Niên Phái 2. Tuy nhiên, ở cùng thời điểm có Hai Mươi Bất Hoặc 2 do Quan Hiểu Đồng đóng chính cũng dành xuất được chiếu đài. Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng đài Hồ Nam đã chọn phim của nữ diễn viên họ Quan.

Hai Mươi Bất Hoặc 2 được chiếu đài thay cho Băng Vũ Hỏa - Ảnh: Internet

Thông tin này sau khi được đưa ra đã khiến cho cộng đồng mạng được phen xôn xao. Người hâm mộ của Băng Vũ Hỏa và Vương Nhất Bác cho rằng phim đã bị đối xử bất công. Công chúng cho rằng, dù phim không được chiếu đài thì cũng nên được quảng bá một thời gian, đằng này khán giả chỉ biết được lịch chiếu phim vài tiếng ngắn ngủi trước khi phim lên sóng chính thức.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bang-vu-hoa-len-len-song-bat-ngo-netizen-nghi-vuong-nhat-bac-bi-nha-dai-chen-ep-vi-quan-hieu-dong-491296.html