Băng Vũ Hỏa lên lên sóng bất ngờ, netizen nghi Vương Nhất Bác bị nhà đài 'chèn ép' vì Quan Hiểu Đồng

Sao quốc tế 13/08/2022 10:32

Bộ phim Băng Vũ Hỏa của Vương Nhất Bác đã bất ngờ được phát sóng, tuy nhiên lại không thể chiếu đài như nhiều người lầm tưởng.

Sau thành công của Trần Tình Lệnh, vào năm 2020, Vương Nhất Bác đã "thừa thắng xông lên" khi đảm nhận một vai diễn với hình tượng gai gốc trong Băng Vũ Hỏa, hợp tác với tài tử Trần Hiểu. Sau 2 năm đóng máy, gần đây bộ phim này đã bất ngờ lên sóng mà không thông báo trước và cũng không được quảng bá rầm rộ.

vuong nhac bac 1
Băng Vũ Hỏa vừa mới lên sóng cách đây không lâu nhưng không được quảng bá rầm rộ - Ảnh: Internet

Trước đó, có nhiều thông tin cho rằng Băng Vũ Hỏa không những được chiếu đài mà còn là trong khung giờ vàng. Tuy vậy, hiện tại tác phẩm này chỉ được chiếu mạng khiến khán giả không khỏi hoang mang và thất vọng. Lý do phía sau mới đây cũng đã được tiết lộ.

Theo một blogger có tiếng xứ Trung, lúc đầu đài Hồ Nam dự định sẽ xếp Băng Vũ Hỏa lên sóng ngay sau Thiếu Niên Phái 2. Tuy nhiên, ở cùng thời điểm có Hai Mươi Bất Hoặc 2 do Quan Hiểu Đồng đóng chính cũng dành xuất được chiếu đài. Sau một hồi cân nhắc, cuối cùng đài Hồ Nam đã chọn phim của nữ diễn viên họ Quan.

vuong nhac bac 2
Hai Mươi Bất Hoặc 2 được chiếu đài thay cho Băng Vũ Hỏa - Ảnh: Internet

Thông tin này sau khi được đưa ra đã khiến cho cộng đồng mạng được phen xôn xao. Người hâm mộ của Băng Vũ Hỏa và Vương Nhất Bác cho rằng phim đã bị đối xử bất công. Công chúng cho rằng, dù phim không được chiếu đài thì cũng nên được quảng bá một thời gian, đằng này khán giả chỉ biết được lịch chiếu phim vài tiếng ngắn ngủi trước khi phim lên sóng chính thức.

Băng Vũ Hỏa vừa lên sóng, Vương Nhất Bác gây chú ý với màn diễn xuất của mình

Băng Vũ Hỏa vừa lên sóng, Vương Nhất Bác gây chú ý với màn diễn xuất của mình

Diễn xuất của Vương Nhất Bác trong dự án phim mới đang gây được sự chú ý từ phía netizen.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Nhất Bác Quan Hiểu Đồng Băng Vũ Hỏa sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Băng Vũ Hỏa vừa lên sóng, Vương Nhất Bác gây chú ý với màn diễn xuất của mình

Băng Vũ Hỏa vừa lên sóng, Vương Nhất Bác gây chú ý với màn diễn xuất của mình

TOP nam thần Cbiz thuộc thế hệ trẻ hiện nay: Ngô Lỗi tài sắc vẹn toàn, Vương Nhất Bác năng lực kém nhưng vẫn đông fan

TOP nam thần Cbiz thuộc thế hệ trẻ hiện nay: Ngô Lỗi tài sắc vẹn toàn, Vương Nhất Bác năng lực kém nhưng vẫn đông fan

Danh tính cô gái đút bánh cho Vương Nhất Bác khiến anh chàng cười hạnh phúc

Danh tính cô gái đút bánh cho Vương Nhất Bác khiến anh chàng cười hạnh phúc

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng hàng loạt sao nam đình đám Cbiz xuất hiện trên bìa tạp chí Nhật Bản, fan lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng hàng loạt sao nam đình đám Cbiz xuất hiện trên bìa tạp chí Nhật Bản, fan lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra

Trần Tình Lệnh sắp sửa ra mắt phiên bản điện ảnh, netizen ra sức phản đối: Chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới có thể giúp dự án ăn khách

Trần Tình Lệnh sắp sửa ra mắt phiên bản điện ảnh, netizen ra sức phản đối: Chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới có thể giúp dự án ăn khách

Vương Nhất Bác được khen hết lời vì tập luyện chăm chỉ ở hậu trường phim mới

Vương Nhất Bác được khen hết lời vì tập luyện chăm chỉ ở hậu trường phim mới

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 57 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 1 giờ 57 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 27 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 3 giờ 8 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 4 giờ 10 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 35 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 5 giờ 16 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI