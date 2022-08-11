TOP nam thần Cbiz thuộc thế hệ trẻ hiện nay: Ngô Lỗi tài sắc vẹn toàn, Vương Nhất Bác năng lực kém nhưng vẫn đông fan

Sao quốc tế 11/08/2022 14:36

Những nam diễn viên trẻ tại Cbiz hiện nay đều là những cái tên đầy tài năng như Ngô Lỗi, Vương Nhất,...đang không khỏi khiến khán giả mê đắm trong thời gian vừa qua.

1. Ngô Lỗi

TOP nam thần Cbiz thuộc thế hệ trẻ hiện nay: Ngô Lỗi tài sắc vẹn toàn, Vương Nhất Bác năng lực kém nhưng vẫn đông fan - Ảnh 1
Ngô Lỗi - Ảnh: Internet  

Ngô Lỗi vốn được làm quen với diễn xuất từ khi còn nhỏ, vì vậy khán giả không quá ngạc nhiên khi nam diễn viên lại có thể diễn xuất tài tình đến như vậy. Hầu hết các tác phẩm có sự xuất hiện của anh chàng luôn khiến người xem sướng mắt trước khả năng diễn tài tình của anh. 

không chỉ khả năng diễn xuất tốt, Ngô Lỗi còn có lợi thế lớn khi sở hữu nhan sắc mỹ nam khiến các fan nữ không khỏi bị u mê. Dù còn trẻ nhưng trong tay anh chàng đã có vô số các tác phẩm hay. Có thể kể đến một số bộ phim nổi bật của "Em trai quốc dân" như: Lang Nha Bảng, Thiếu Nữ Toàn Phong, Trường Ca Hành, Tinh Hán Xán Lạn,...

2. Vương Nhất Bác 

TOP nam thần Cbiz thuộc thế hệ trẻ hiện nay: Ngô Lỗi tài sắc vẹn toàn, Vương Nhất Bác năng lực kém nhưng vẫn đông fan - Ảnh 2
Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet  

Có lẽ vì tay ngang lấn sân sang phim ảnh, nên diễn xuất của Vương Nhất Bác gặp phải khá nhiều hạn chế, thậm chí đây còn được cho là yếu tố mà trước khi bắt đầu đống phim, nhiều người đã cho rằng nam diễn viên rồi sẽ sớm bỏ cuộc mà thôi. 

Nhưng khó có ai có thể ngờ rằng để bù đắp cho sự diễn xuất kém của mình, Vương Nhất Bắc lại có chiều cao và nhan sắc ấn tượng, nhiều tài lẻ và đặc biệt rất chăm chỉ tham gia các chương trình giải trí, cùng một thái độ kính nghiệp. Điều này giúp anh chàng sở hữu một lượng fan đông đảo đáng nể dù còn rất trẻ. 

Ngoài ra, Vương Nhất Bác cũng rất được lòng các bậc tiền bối trong nghề. Điển hình như khi tham gia dự án điện ảnh đầu tay - Vô Danh, nhà sản xuất và cả đàn anh hợp tác chung là Lương Triều Vỹ đã từng dành cho đàn em sự tán thưởng không ít. 

3. Hứa Khải 

TOP nam thần Cbiz thuộc thế hệ trẻ hiện nay: Ngô Lỗi tài sắc vẹn toàn, Vương Nhất Bác năng lực kém nhưng vẫn đông fan - Ảnh 3
Hứa Khải trong Định Luật Tình Yêu 80/20 cùng Dương Mịch - Ảnh: Internet 

Hứa Khải có lẽ là cái tên kém nổi bật hơn so với 2 người vừa nêu ở trêm. Anh chàng chỉ thực sự bắt đầu nhận gây được sự chú ý từ khán giả nhờ vai diễn Phú Sát Phó Hằng trong Diên Hi Công Lược, và sau đó là một vài bộ phim khác như Học Viện Quân Sự Liệt Hỏa, Chiêu Diêu... 

Tuy nhiên, những bộ phim về sau của Hứa Khải lại không mấy được nhiều người biết tới, mức độ phổ biến chỉ ở mức vừa phải. Hy vọng Định Luật Tình Yêu 80/20 sắp phát sóng đóng chung với Dương Mịch sẽ giúp sự nghiệp Hứa Khải khởi sắc hơn. 

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