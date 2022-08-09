Danh tính cô gái đút bánh cho Vương Nhất Bác khiến anh chàng cười hạnh phúc

Vương Nhất Bác cười đầy hạnh phúc khi được cô gái giấu mặt đút ăn bánh. Cô gái này là ai mà lại có thể thân mật với Vương Nhất Bác thế này?

Nam thần Hoa Ngữ Vương Nhất bác mới đây khiến người hâm mộ xôn xao khi đăng tải một đoạn clip anh chàng được một cô gái giấu mặt đút bánh cho ăn.Gương mặt đầy hạnh phúc, ánh mắt si tình, ngọt ngào mà anh chàng dành cho cô gái trong clip khiến fan nữ “ghen đỏ mặt” Clip Vương Nhất Bác được một cô gái đút bánh khiến fan ghen đỏ mặt Ngay lập tức, người hâm mộ, đặc biệt là các fangirl của Vương Nhất Bác đã vào cuộc truy lùng danh tính cô gái cũng như nguồn gốc đoạn clip. Nhưng hóa ra đây chỉ là một đoạn clip cũ trong buổi ghi hình của Vương Nhất Bác và bạn diễn nữ. Thế là các fan nữ được phen thở phào nhẹ nhõm về bạn trai quốc dân vẫn chưa có bồ, nhiều người còn trách yêu anh chàng diễn xuất quá nhập tâm khiến fan tưởng bở.

Vương Nhất Bác là một trong những sao nam có lượng fangirl nồng hậu nhất hiện tại Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất ấn tượng, Vương Nhất Bác gần đây tiếp tục hâm nóng tên tuổi khi đảm nhận vai trò HLV trong chương trình Street Dance of China. Có thể thấy được rằng, dù đình đám trong sự nghiệp diễn xuất là vậy, song ở mảng âm nhạc anh chàng vẫn đang phát triển rất tốt. anh chàng hiện đang là HLV của Street Dance of China Cũng chính vì sự nổi tiếng này mà chuyện tình cảm của Vương Nhất Bác rất được tò mò, tuy nhiên vốn là người kín tiếng nên fan cũng chẳng mấy khi soi mói được thông tin từ Vương Nhất Bác. Tuy nhiên, trước đây Vương Nhất Bác từng chia sẻ về hình mẫu bạn gái lý tưởng của mình rồi đấy.

Theo đó, Vương Nhất Bác cho biết anh mong muốn bạn gái của mình sẽ là một người quyết đoán, nữ tính, điệu đà, dễ thương, dáng người gầy và đặc biệt lớn tuổi hơn càng tốt. Nhan sắc trên phim khiến fan "rụng tim" Vương Nhất Bác là một ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình và tay đua motor chuyên nghiệp người Trung Quốc. Anh là thành viên của nhóm nhạc nam Hàn - Trung UNIQ. Theo truyền thông Trung Quốc, anh hiện là một trong những ngôi sao có giá trị thương mại cao nhất tại Trung Quốc và cũng là một trong những lưu lượng hàng đầu được đánh giá cao, sở hữu nhiều tác phẩm phim ảnh nổi tiếng và âm nhạc ấn tượng.

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