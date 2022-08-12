Băng Vũ Hỏa vừa lên sóng, Vương Nhất Bác gây chú ý với màn diễn xuất của mình

Sao quốc tế 12/08/2022 15:38

Diễn xuất của Vương Nhất Bác trong dự án phim mới đang gây được sự chú ý từ phía netizen.

Sau thời gian dài đắp chiếu, cuối cùng bộ phim lấy đề tài cảnh sát được mong chờ nhất năm 2022 Băng Vũ Hỏa đã chính thức lên sóng. Mặc dù được phát sóng "nhảy dù" nhưng bộ phim vẫn nhanh chóng thu hút được sự chú ý của khán giả, đặc biệt bộ phim còn có sự góp mặt của một trong những nam diễn viên nổi tiếng nhất nhì Cbiz - Vương Nhất Bác

Cụ thể, netizen cho biết cảm nhận của mình sau khi xem những tập đầu của phim đã cho rằng diễn xuất của Vương Nhất Bác trong Băng Vũ Hỏa đã có sự tiến bộ. Nam diễn viên được khen ngợi vì có lối diễn xuất cảm xúc, biểu cảm cũng không bị gượng ép giống như trước đây.

Băng Vũ Hỏa vừa lên sóng, Vương Nhất Bác gây chú ý với màn diễn xuất của mình - Ảnh 1
Vương Nhất Bác vào vai Cảnh sát trong phim - Ảnh: Internet

Bên cạnh những bình luận tích cực thì cũng có không ít khán giả cho rằng diễn xuất của Vương Nhất Bác vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế. Biểu cảm của anh chàng bị chê bai vì đơ cứng và thiếu linh hoạt. Được biết, Vương Nhất Bác từng nhiều lần bị gọi là "mỹ nam mặt đơ" vì lối diễn xuất thiếu tự nhiên và đôi lúc có phần quá "giả trân". 

 

Băng Vũ Hỏa vừa lên sóng, Vương Nhất Bác gây chú ý với màn diễn xuất của mình - Ảnh 2
Khả năng diễn xuất của anh chàng nhận được nhiều lời khen ngợi - Ảnh: Internet 

Trong Băng Vũ Hỏa, Vương Nhất Bác vào vai nam cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Trần Vũ. Anh cùng Ngô Chấn Phong (Trần Hiểu) nằm vùng trong tổ chức buôn lậu ma túy. Vào thời điểm 5 năm trước, cha của Ngô Chấn Phong (Trần Hiểu) là Ngô Cương có dính líu đến tổ chức ma túy và bị sát hại bởi băng đảng buôn ma túy K. 

Vì việc này mà Ngô Chấn Phong bị trục xuất khỏi Học viện Cảnh sát. Thời gian sau khi gặp lại, Trần Vũ (Vương Nhất Bác) đã trở thành một cảnh sát của đội Phòng chống ma túy, trong khi Ngô Chấn Phong lại bị coi là kẻ nghiện và là tình nghi của vụ án mạng. 

Không tin vào những phán đoán đó, Trần Vũ tự mình điều tra về Ngô Chấn Phong, mong muốn chứng minh sự trong sạch cho anh. Nhưng ngay khi điều tra được manh mối thì Trần Vũ bị trục xuất khỏi lực lượng cảnh sát bởi hành động tự ý, vi phạm quy định của mình.

Một số bình luận của khán giả:

- Giọng của Nhất Bác nghe rất thoải mái và nhân vật rất phù hợp, đôi khi rất buồn cười.

- Thấy diễn làm gì đến nỗi mà nhiều người chê nhỉ. Lâu lắm rồi không theo dõi Vương Nhất Bác, giờ quay lại cái thấy tiến bộ hẳn luôn mà. Biểu cảm hơi non một chút, chưa tinh tế thôi chứ vẫn ra được tính cách nhân vật đấy chứ.

 

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