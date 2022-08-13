Băng Vũ Hoả của Vương Nhất Bác bất ngờ thông báo lên sóng, fan sợ phim thuộc dạng 'mì ăn liền'

Sao quốc tế 13/08/2022 11:31

Bộ phim Băng Vũ Hỏa của Vương Nhất Bác bất ngờ lên sóng nhưng người hâm mộ lo lắng vì không được tuyên truyền.

Sau khoảng thời gian "đắp chiếu" đến 2 năm, Băng Vũ Hỏa bất ngờ lên sóng khiến người hâm mộ của Vương Nhất Bác không khỏi ngỡ ngàng. Đây cũng là một trong những dự án mà fan của Vương Nhất Bác chờ đợi nhiều nhất. Bộ phim hứa hẹn những bước chuyển mình đáng kể trong diễn xuất của nam diễn viên sinh năm 1997 này.

Cụ thể, bộ phim đề tài cảnh sát Băng Vũ Hỏa đã vừa được chính thức lên sóng bất ngờ trên Youku, hiện tại đã có 4 tập luôn rồi (cho tài khoản VIP) trên nền tảng. Bên cạnh sự góp mặt của Trần Hiểu và Vương Nhất Bác với vai trò là diễn viên chính, Băng Vũ Hỏa còn có sự tham gia của các diễn viên khác như Vương Kính Tùng, Lưu Dịch Quân, Triệu Chiêu Nghi, Trương Chí Kiên... 

Băng Vũ Hoả của Vương Nhất Bác bất ngờ thông báo lên sóng, fan sợ phim thuộc dạng 'mì ăn liền' - Ảnh 1

Băng Vũ Hỏa là một bộ phim về đề tài phòng chống ma túy, chắc hẳn sẽ sở hữu nhiều tình huống rất gay cấn và có nhiều cảnh hành động hay ho đáng xem. Sau hai năm, khán giả đang mong rằng bộ phim có thể thuận lợi phát sóng. Nội dung chính xoay quanh câu chuyện của cảnh sát trẻ Trần Vũ (do Vương Nhất Bác thủ vai), thành viên của đội Phòng chống ma túy và Ngô Chấn Phong (do Trần Hiểu thủ vai), người từng bị trục xuất khỏi Học viện cảnh sát 5 năm trước vì cha anh dính líu tới tổ chức ma túy.

Nhìn lại hành trình từ thời điểm đóng máy, đây có lẽ là một trong những bộ phim khiến khán giả nơm nớp lo sợ nhất trong suốt thời gian qua. Vì nội dung phim liên quan đến đề tài tội phạm, có phần "nhạy cảm" nên Băng Vũ Hỏa khá chật vật mới thông qua kiểm duyệt. 

Băng Vũ Hoả của Vương Nhất Bác bất ngờ thông báo lên sóng, fan sợ phim thuộc dạng 'mì ăn liền' - Ảnh 2

Tuy nhiên, việc lên sóng bất ngờ cũng khiến người hâm mộ của Vương Nhất Bác tỏ ra ái ngại. Lý do là bởi Băng Vũ Hỏa lên sóng mà trước đó không hề có một hoạt động tuyên truyền nào. Viêc này có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thực tích của phim. Thể loại của phim cũng là một trong những lý do khiến Băng Vũ Hỏa không được tuyên truyền rộng rãi mặc dù được đầu tư cũng như sở hữu dàn diễn viên khủng. 

Băng Vũ Hỏa vừa lên sóng, Vương Nhất Bác gây chú ý với màn diễn xuất của mình

Băng Vũ Hỏa vừa lên sóng, Vương Nhất Bác gây chú ý với màn diễn xuất của mình

Diễn xuất của Vương Nhất Bác trong dự án phim mới đang gây được sự chú ý từ phía netizen.

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