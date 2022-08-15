Nhan sắc "một chín một mười " của Vương Nhất Bác - Vương Tuấn Khải khiến netizen khó phân thắng bại

Là nghệ sĩ đa tài thế hệ mới, khi vừa có khả năng vũ đạo tốt, ngoại hình thu hút, phong cách thời thượng và diễn xuất khá. Chính vì vậy, mọi hoạt động của nam diễn viên đều được liên tục cập nhật và nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Vương Nhất Bác hiện đang là một trong những nam diễn viên được săn đón bậc nhất của màn ảnh Hoa ngữ.

Với hình tượng là một chàng trai ấm áp, có phần e dè trước người lạ, anh chàng thành công thu hút cộng đồng fangirl lẫn fanboy vô cùng hùng hậu. Rất nhanh sau khi nổi tiếng, cộng đồng càng được dịp xuýt xoa khi biết được sự đa tài của Vương Tuấn Khải khi có thể làm tốt cả việc ca hát, nhảy múa lẫn diễn xuất. Tính cách của nam ca sĩ cũng được đánh giá cao khi thể hiện thái độ tôn trọng tiền bối, vui chơi hòa đồng tại các chương trình giải trí .

Vương Tuấn Khải là cái tên không hề xa lạ với những ai yêu thích thần tượng Trung Quốc. Cùng với Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ, ba người tạo nên tên tuổi của nhóm nhạc TFBOYS đình đám.

Vương Tuấn Khải

Đêm hội Điện ảnh Weibo chính thức được diễn ra vào tối 14/8 tại Trung Quốc. Sự kiện quy tụ sự tham gia của những ê-kíp làm phim và dàn diễn viên hàng đầu nước này.Cụ thể, tham gia Đêm hội Điện ảnh Weibo năm nay, bên cạnh sự xuất hiện của dàn mỹ nữ đình đám như "thần tiên tỷ tỷ" Lưu Diệc Phi hay Ảnh hậu Châu Đông Vũ, dàn nam thần 9x cũng gây thương nhớ không kém.

Tại sự kiện năm nay, khoảnh khắc Vương Nhất Bác và Vương Tuấn Khải chung khung hình nhận được sự chú ý lớn của cộng đồng mạng.

Hai anh em họ Vương bất ngờ lọt chung khung hình khiến netizen đau đầu vì nhan sắc ai cũng "cực phẩm"

Ngoài việc dành nhiều lời khen cho nhan sắc "một chín một mười" của 2 anh em họ Vương, cư dân mạng còn thể hiện sự tiếc nuối khi cả hai trông rất căng thẳng, Vương Nhất Bác nhìn lạnh lùng như mới "mất sổ gạo".



Vương Nhất Bác có phần lạnh lùng, netizen đùa vui rằng nam diễn viên trông như mới là mất sổ gạo.

Cùng được mời lên sân khấu, Vương Tuấn Khải và Vương Nhất Bác đốn tim công chúng bởi vẻ ngoài bảnh bao. Trong khi Vương Nhất Bác diện vest đen lịch lãm thì Vương Tuấn Khải nổi bần bật với bộ vest xanh đính đá lấp lánh. Hai diễn viên cùng đứng trên sân khấu và thực hiện những hoạt động theo hướng dẫn của MC.

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác và Vương Tuấn Khải chung khung hình làm "dậy sóng" cộng đồng mạng ngay khi vừa lan truyền. Nhiều người cho rằng, ở trường hợp này, cả Vương Nhất Bác và Vương Tuấn Khải đều đẹp theo cách khác nhau, khó có thể chọn được ai nhỉnh hơn ai.

Nếu như Vương Nhất Bác nổi bật với vẻ điển trai lịch lãm, có phần lạnh lùng thì Vương Tuấn Khải hoàn toàn ngược lại. Nam ca sĩ dù có chút căng thẳng nhưng vẫn toát lên vẻ hiền lành, thư sinh, khiến netizen chỉ muốn nhận làm "em trai" vì quá dễ thương.

Vương Nhất Bác lạnh lùng, lịch lãm

Vương Tuấn Khải trông thư sinh, hiền lành, cảm giác như một cậu em trai nhỏ khi đứng cạnh Vương Nhất Bác

Người hâm mộ đều nhận thấy hai mỹ nam đều lộ vẻ khá căng thẳng, hiếm khi nở nụ cười trong suốt quá trình xuất hiện trên sân khấu. Thậm chí, Vương Nhất Bác bị một số khán giả khó tính cho là quá lạnh lùng và có vẻ buồn bã làm không khí đêm hội có phần nặng nề hơn.

Suốt sự kiện, cả 2 mỹ nam đều hiếm khi nở nụ cười, điều này khiến fan cảm thấy tiếc nuối.

Tuy nhiên, đó chỉ là ý kiến của một bộ phận nhỏ khán giả. Nhiều người cho rằng, có thể vì tính chất quan trọng của đêm hội nên hai diễn viên mới có vẻ căng thẳng như vậy. Thật ra, ở các hình ảnh hậu trường, cả Vương Nhất Bác và Vương Tuấn Khải đều trông rất vui vẻ, rạng rỡ.