Hóa ra là vì lý do này mà các nhân viên luôn yêu quý Dương Mịch

Sao quốc tế 14/08/2022 21:18

Nữ minh tinh nổi tiếng nhất nhì Cbiz luôn được các nhân viên giúp đỡ, yêu quý vì tính cách phóng khoáng, gần gũi và tốt bụng.

Dương Mịch là một nữ diễn viên vô cùng nổi tiếng tại Trung Quốc. Cô ghi dấu ấn với hàng loạt bộ phim đình đám như: Truyền Kỳ Vương Chiêu Quân (2005), Cổ Kiếm Kỳ Đàm (2014), Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (2017), Phù Dao Hoàng Hậu (2018)... Thật không sai khi nói Dương Mịch chính là "bảo chứng rating" cho nhà đài. 

Hóa ra là vì lý do này mà các nhân viên luôn yêu quý Dương Mịch - Ảnh 1
Dương Mịch

Cô nàng không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp mà kỹ năng diễn xuất cùng phong thái khi làm việc luôn được mọi người xung quanh đánh giá cao. Trong công việc, mọi chi tiết nhỏ cũng đều được nữ diễn viên chau chuốt, đầu tư rất kỹ lưỡng. Có lẽ, chính vì vậy mà những tác phẩm của cô khi ra mắt công chúng đều nhận về cơn mưa lời khen dữ đội. 

Hóa ra là vì lý do này mà các nhân viên luôn yêu quý Dương Mịch - Ảnh 2
Phong thái làm việc vô cùng nghiêm túc, mọi thứ đều được chau chuốt rất kỉ lưỡng 

Người hâm mộ cũng yêu quý cô bởi tính cách hòa đồng, gần gũi và phong thái làm việc chuyên nghiệp. Có thể kiểm chứng điều này qua lời kể từ một thợ trang điểm trước cho Dương Mịch.

Cụ thể, một nhân viên trang điểm từng tham gia đoàn Tước Tích cũng có ấn tượng tốt với nữ diễn viên. Cô gái này cho biết, thời điểm bản thân hợp tác cùng Dương Mịch là vào năm 2004, khi mới bước chân vào nghề trang điểm.

Lúc đó, cô gái chỉ là một nhân viên trang điểm bình thường, không có tiếng tăm gì. Vì vậy, lần đầu hợp tác với Dương Mịch khiến cô cảm thấy rất căng thẳng.

Cô không biết nên trang điểm thế nào nên thường xuyên hỏi cảm nhận của nữ diễn viên. Khác với sự lo lắng của nhân viên, vợ cũ Lưu Khải Uy đã phóng khoáng trả lời: "Em cứ làm đi!".

Khi trang điểm, nhiều sao nữ có thói quen cầm gương để quan sát và điều chỉnh. Nhưng Dương Mịch thì ngược lại, cô ngồi chơi game suốt thời gian hóa trang, khi nào cần phối hợp với nhân viên sẽ nghỉ chơi và nghiêm túc thực hiện.

Sau thời gian hợp tác với Dương Mịch, người này cho biết nữ diễn viên rất quan tâm và dìu dắt người mới. Người đẹp họ Dương biết cô gái mới bước chân vào nghề trang điểm nên luôn động viên, cổ vũ. Sau 2 tháng làm việc cùng vợ cũ Lưu Khải Uy, cô gái đã tiến bộ rất nhiều.

Hóa ra là vì lý do này mà các nhân viên luôn yêu quý Dương Mịch - Ảnh 3
Dương Mịch được đánh giá là rất biết quan tâm đến mọi người, đặc biệt là với những đàn em mới bước chân vào nghề.

Bên cạnh đó, nhân viên trang điểm còn cảm thấy Dương Mịch là một người liều lĩnh. Thời điểm quay Tước Tích, nữ diễn viên phải bay từ trên dây cáp xuống nên nhiều lần bị dây siết chặt đầy đau đớn.

Chân và tay của Dương Mịch bầm tím từng mảng nhưng vẫn kiên trì chịu đựng và không nói ra. Vì vậy, trong mắt của nhân viên này, nữ diễn viên không chỉ tốt bụng, phóng khoáng mà còn rất ngầu.

Hóa ra là vì lý do này mà các nhân viên luôn yêu quý Dương Mịch - Ảnh 4
Nữ diễn viên luôn hoàn thành tốt các vai diễn, dù có gặp phải sự cố gì, cô nàng cũng không để ảnh hưởng đến mọi người.

Có thể thấy, qua cảm nhận của nữ trang điểm, nữ diễn viên Tam sinh tam thế là một người vô cùng thân thiện, gần gũi. Không như những lời đồn đoán trước đó cho rằng cô nàng bị mắc bệnh ngôi sao, hay có thái độ chảnh chọe với nhân viên.

Không chỉ vậy, cô nàng vẫn luôn hết lòng vì công việc, không bao giờ để những vấn đề cá nhân làm ảnh hưởng đến mọi người. Nhờ những điều nhỏ nhặt này, khán giả lại càng thêm yêu quý cô, tên tuổi của Dương Mịch cũng từ đó mà phủ sóng mọi nơi, từ trong lẫn ngoài nước. 

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