Loạt hình ảnh "tình bể bình" của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư khiến fan ngọt đến "sún răng"

Sao quốc tế 13/08/2022 11:50

Thành công của "Tinh hán xán lạn" không thể không kể đến loạt khoảnh khắc tình tứ của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư. Cặp đôi đang được các fan phim tích cực "chèo thuyền" vì quá ngọt ngào.

Tinh hán xán lạn của Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi vẫn đang là tác phẩm nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Đặc biệt phim còn được đánh giá là một trong những tác phẩm Hoa ngữ nổi bật nửa đầu năm 2022.  Phim gây ấn tượng với khán giả nhờ những tình tiết gay cấn và dàn nhân vật mang cá tính riêng.

Loạt hình ảnh 'tình bể bình' của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư khiến fan ngọt đến 'sún răng' - Ảnh 1
Tinh hán xán lạn đang làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng vì khán giả "quá mê" cặp nam nữ chính. 

Thành công của phim phải kể đến màn kết hợp ăn ý của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư. Điều này được minh chứng qua hai nhân vật Trình Thiếu Thương (Triệu Lộ Tư) và Lăng Bất Nghi (Ngô Lỗi) có chỉ số vượt lên Nhan Đàm (Dương Tử) và Ứng Uyên (Thành Nghị), mặc cho điểm số cũng khá sát nút.

Loạt hình ảnh 'tình bể bình' của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư khiến fan ngọt đến 'sún răng' - Ảnh 2
Cặp diễn viên chính được dân tình "chèo thuyền" bất chấp.

Đến thời điểm hiện tại, không còn nghi ngờ gì khi Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi xứng đáng là một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh nhỏ Hoa ngữ năm nay, nhờ màn trình diễn tốt trong phim. Không chỉ dẫn đầu các bảng xếp hạng về truyền thông, Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi còn cho thấy sức hút đáng kinh ngạc qua mỗi tập phim phát sóng của Tinh hán xán lạn.

Loạt hình ảnh 'tình bể bình' của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư khiến fan ngọt đến 'sún răng' - Ảnh 3

Loạt hình ảnh 'tình bể bình' của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư khiến fan ngọt đến 'sún răng' - Ảnh 4
Người hâm mộ vô cùng phấn khích mỗi khi cặp nam nữ chính lên sóng.  

Không chỉ vậy, những ''phản ứng hóa học'' cực kỳ ngọt ngào của hai nhân vật chính mà còn gây thú vị từ những tương tác cực kỳ đáng yêu trong hậu tường của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư. Cả hai liên tục có những khoảnh khắc cực kỳ đáng yêu và ngọt ngào khiến khán giả vô cùng thích thú dù là trong phim hay bên ngoài, cặp đôi vẫn khiến người hâm mộ phải rần rần. 

Nhờ độ ảnh hưởng của hai diễn viên trẻ, mà Tinh hán xán lạn "vụt lên" như "diều gặp gió" ở các bảng xếp hạng. Các fan liên tục "chèo thuyền" cặp nam nữ chính vì họ quá dễ thương, biết được điều này, ê - kíp cũng nhanh chóng chiều lòng người hâm mộ bằng cách công bố những hình ảnh về sự tương tác vui nhộn, ngọt ngào và ăn ý của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư để cho khán giá cảm thấy gần gũi hơn với hai diễn viên. Điều này khiến nhiều người còn cho rằng hai ngôi sao đang “phim giả tình thật”.

Loạt hình ảnh 'tình bể bình' của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư khiến fan ngọt đến 'sún răng' - Ảnh 5

Loạt hình ảnh 'tình bể bình' của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư khiến fan ngọt đến 'sún răng' - Ảnh 6
Khoảng khắc fan "tan chảy" khi bắt gặp ánh mắt đầy vẻ trìu mến, quan tâm của Ngô Lỗi khi thấy Triệu Lộ Tư làm nũng.

Khán giả còn được một phen cười "đã bụng" vì loạt khoảnh khắc hậu trường cực đáng yêu của cả hai. Cụ thể trong quá trình quay cảnh cưỡi ngựa, Triệu Lộ Tư đã sợ hãi đến mức phát khóc, Ngô Lỗi đã thể hiện sự ga lăng qua hành động lau nước mắt cho cô nàng. Cả ê - kíp lẫn Ngô Lỗi đã không nhịn được cười trước sự nhát gan nhưng rất đáng yêu của nữ diễn viên. 

Loạt hình ảnh 'tình bể bình' của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư khiến fan ngọt đến 'sún răng' - Ảnh 7
Hành động lau nước mắt của Ngô Lỗi khi thấy bạn diễn sợ đến phát khóc khiến khán giả vừa thấy "ngọt" vừa thấy buồn cười. 

Sự gần gũi của cả hai tạo nên nhiều khoảnh khắc vui vẻ và ngọt ngào trong hậu trường không những giúp cho cả đoàn phim vui vẻ mà còn giúp hai diễn viên hiểu nhau hơn, giúp tạo sự ăn ý trong quá trình quay phim.

Đây không phải lần đầu cả hai hợp tác với nhau, trước đó cả hai diễn viên đã có màn kết hợp trong bộ phim Trường Ca Hành nên đã có phần nào hiểu và nắm được cách diễn của đối phương. Điều này giúp hai diễn viên kết hợp ăn ý hơn trong những phân cảnh phim.

Loạt hình ảnh 'tình bể bình' của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư khiến fan ngọt đến 'sún răng' - Ảnh 8

Loạt hình ảnh 'tình bể bình' của Ngô Lỗi - Triệu Lộ Tư khiến fan ngọt đến 'sún răng' - Ảnh 9
Cả hai cũng từng hợp tác ăn ý với nhau trong Trường Ca Hành

Sự kết hợp của hai diễn viên trẻ Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư được đánh giá không "lên gân" cố gượng ép để vào vai, mà họ nhập vai rất tự nhiên. Đặc biệt, những phản ứng hoá học mà cặp đôi thể hiện trên màn ảnh khiến bộ phim trở nên tươi sáng, tích cực hơn. So với các tác phẩm lên cùng thời điểm, nhờ sự ăn ý của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư mà Tinh hán xán lạn vẫn có chỗ đứng riêng trong lòng khán giả.

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Từ khóa:   Tinh hán xán lạn Ngô Lỗi Triệu Lộ Tư Sao Hoa ngữ Cbiz

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