Nữ phụ trong Trầm Vụn Hương Phai bất ngờ được so sánh với Dương Tử, diễn xuất khiến khán giả "tức điên"

Từ Khải Ninh sinh ra tại Thượng Hải, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô từng diễn xuất trong Mỹ nhân vô lệ, Lục Trinh truyền kỳ, Bố y thiên hạ, Nữ Nhi Hồng, Pháp sư vô tâm 3, Dữ quân ca. Từ Khải Ninh chủ yếu đóng vai phụ trên màn ảnh.

Trầm Vụn Hương Phai với sự tham gia đóng chính của Dương Tử và Thành Nghị hiện đang là bộ phim làm mưa làm gió khắp các bảng xếp hạng phim ảnh Hoa ngữ. Bên cạnh những nhân vật chính, tuyến nhân vật phụ của phim cũng nhận được sự chú ý của khán giả yêu thích phim. Một trong số đó là nhân vật Huỳnh Đăng do nữ diễn viên Từ Khải Ninh thủ vai.

Thành công nhỏ đó cũng khiến cô nàng bị dân tình soi mói từng chi tiết mỗi khi xuất hiện. Khán giả nhanh chóng nhận ra điểm khác thường khi đặt Dương Tử và Từ Khải Ninh lên "cán cân so sánh". Người hâm mộ cho rằng tạo hình nhân vật của Từ Khải Ninh có phần "hơn" so với tạo hình của Dương Tử. Mỗi khi Từ Khải Ninh xuất hiện, tạo hình của cô được khán giả đánh giá là chăm chút vô cùng kỹ lưỡng từ phụ kiện, trang phục, tóc tai lẫn lối make up đều có phần "nhỉnh" hơn so với nữ chính. Điều này khiến khán giả nhanh chóng đặt dấu chấm hỏi vì sao lại có sự ưu ái không công bằng như vậy. Nhiều khán giả tinh ý đào lại những lùm xùm trước đây của cô nàng.

Sự xuất hiện của Từ Khải Ninh trong vai Huỳnh Đăng, khiến dân tình càng xem càng ức chế. Sau khi bị phế bỏ tiên tịch, đày xuống nhân gian, Huỳnh Đăng hận lại càng thêm hận chị em Nhan Đàm. Tập phim kết thúc với cảnh Nhan Đàm bị Huỳnh Đăng đánh trở lại chân thân hoa sen. Chính tình tiết này đã khiến Huỳnh Đăng chính thức được liệt vào danh sách nhân vật gây "nổi điên" của Trầm Vụn Hương Phai, cô nàng thành công trở thành phản diện “đời đầu” của Trầm Vụn Hương Phai.

Tạo hình được đầu tư hơn hẳn từ makeup, phụ kiện, trang phục đều có phần hơn so với nữ chính - Dương Tử

Trước đó, cô và Cao Tân Kiệt cả hai từng bị tố có mối quan hệ bất chính, Trương Quân Trúc chỉ trích người đẹp Thượng Hải cặp kè đàn ông có vợ để đổi vai.

Trương Quân Trúc - vợ cũ Cao Tân Kiệt cho biết khi bà cô qua đời chưa đầy 10 ngày, Cao Tân Kiệt đã ép vợ ly hôn. Sau khi cựu diễn viên ký vào đơn ly dị, giám chế họ Cao liền công khai mối quan hệ với Từ Khải Ninh. Không những vậy, Cao Tân Kiệt còn dùng quyền lực, mối quan hệ của mình để đưa người tình vào đoàn phim Trầm vụn hương phai.

Fan hâm mộ phim cho rằng rất có thể nhờ vào "hậu phương vững chắc" phía sau nên Từ Khải Ninh mới có nhiều sự ưu ái hơn hẳn Dương Tử.

Cao Tân Kiệt - Từ Khải Ninh từng bị tố ngoại tình với nhau

Khán giả cũng đưa ra những đánh giá về khả năng diễn xuất của Từ Khải Ninh, dù hình tượng có được chăm chút kỹ lưỡng thế nào thì khả năng diễn xuất của cô nàng nhận không ít "gạch đá". Khán giả cho rằng nét diễn phản diện của Khải Ninh kém kịch tính: một trăm cảnh như một với cách nhả thoại kiểu cách, “thong thả” đến sốt ruột, chỉ liên tục nghiêng đầu nhếch mép rồi mắt liếc xéo. Người xem cho rằng nữ diễn viên nên đa dạng hóa cách thể hiện vai diễn của mình để tránh nhàm chán và một màu.

Diễn xuất bị đánh giá "tệ" và khá một màu, không thể hiện rõ được bản chất của nhân vật

Việc so sánh nữ phụ, nữ chính là điều khó tránh khỏi trong một bộ phim, tuy nhiên những nhận xét này có thể gây ảnh hưởng đến bộ phim. Từ khi chính thức phát sóng, Trầm Vụn Hương Phai nhận không ít những lời khen chê về kỹ xảo cũng như tạo hình nhân vật đã quá nhàm chán với những fan phim cổ trang "tiên hiệp". Không chỉ vậy, việc diễn viên trong đoàn có nhiều lùm xùm thị phi cũng gây ảnh hưởng ít nhiều đến chất lượng, khán giả có thể dễ dàng quay lưng với với bộ phim bất kì lúc nào.

Tuy nhiên, các fan chân chính vẫn luôn theo dõi lịch phát sóng và ủng hộ cho công sức của đoàn phim và công sức của các diễn viên, bởi một số fan chỉ mong thấy được thần tượng của mình trên màn ảnh nhỏ đã là điều hạnh phúc với họ lắm rồi.