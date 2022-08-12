Cbiz liên tục tung ra loạt phim "tiên hiệp", fan lo lắng Ngọc Cốt Dao sẽ đi vào vết xe đổ của Trầm Vụn Hương Phai

Ngọc Cốt Dao còn chưa lên sóng, lượng người đặt xem trước khá lớn, nhưng thời điểm hiện tại nhiều fan vẫn lo sợ dự án mới của Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn sẽ 'flop'.

Ngọc Cốt Dao là dự án phim đánh dấu màn hợp tác đầu tay của Tiêu Chiến và “nữ hoàng phim bi” Nhậm Mẫn. Kể từ khi đóng máy vào tháng 8 năm ngoái, bộ phim này đã được khán giả cực kỳ mong đợi. Tuy nhiên, Cbiz ở thời điểm này liên tục xuất hiện nhiều bộ phim thuộc thể loại "tiên hiệp", dưới sức ép của nhiều đối thủ nặng ký, thông tin cho biết, Ngọc Cốt Dao đã bị đẩy xuống chiếu muộn hơn và hiện chưa có ngày công chiếu chính thức. Tiêu Chiến - Nhậm Mẫn lần đầu hợp tác trong dự án phim Ngọc Cốt Dao Trước đó, có thông tin cho biết Ngọc Cốt Dao sẽ được lên sóng vào mùa hè năm nay. Bộ phim này được xem là đối thủ nặng ký của Trầm Vụn Hương Phai do Dương Tử – Thành Nghị chủ diễn. Đều là phim "tiên hiệp", đều có 2 đỉnh lưu tham gia diễn xuất, chính vì vậy khán giả màn ảnh nhỏ đã rất mong đợi màn đối đầu của 2 dự án phim S+ này.

Trước đó, Ngọc Cốt Dao được cho là đối thủ nặng ký của Trầm Vụn Hương Phai Đều là những dự án phim được người hâm mộ mong đợi, tuy nhiên, Cbiz liên tục xuất hiện nhiều phim cổ trang "tiên hiệp" trong một thời điểm, rất khó để tránh sự so sánh của người hâm mộ. Khi Trầm Vụn Hương Phai được công chiếu, nhiều ý kiến cho rằng kỹ xảo và tạo hình nhân vật giữa các phim có nhiều điểm tương đồng, nó đã trở nên quá cũ khiến khán giả cảm thấy phát chán. Mặc dù rating và điểm Weibo Trầm Vụn Hương Phai khá ổn với 7.4 điểm, nhưng chỉ cần lướt một vòng Weibo hay một trang mạng xã hội bất kỳ chủ yếu là lời chê bai từ dư luận, nếu không chỉ trích kỹ xảo phim thì cũng là diễn xuất của dàn cast.

Điểm Weibo của Trầm Vụn Hương Phai Vì vậy mà nhiều khán giả lo lắng cho Ngọc Cốt Dao đang bị "ngâm" nếu chính thức ra mắt sẽ lâm vào cảnh tương tự như Trầm Vụn Hương Phai. Thông tin này được đưa ra khiến fan phim và người hâm mộ diễn viên Ngọc Cốt Dao vô cùng thất vọng. Thậm chí nhiều người còn cho rằng có phải Tiêu Chiến quá xui rồi hay không? Trước đó, anh chàng cũng có 1 bộ phim bị ngâm rất lâu mới được lên sóng. Thành ra khi chiếu thành tích chẳng mấy khả quan. Quãng đời còn lại xin chỉ giáo nhiều có sự góp mặt của Tiêu Chiến - Dương Tử, bộ phim cũng từng bị trì hoãn một khoảng thời gian dài mới chính thức phát sóng Tuy nhiên, vẫn có kha khá netizen tin tưởng vào chất lượng hậu kỳ của Ngọc Cốt Dao dựa trên poster hay những tấm ảnh do nhà đài tung ra từ trước đến nay. Thêm nữa, nhiều Cnet cho rằng nếu phim không đủ tốt, sẽ không có chuyện được CCTV khen ngợi. Sự kết hợp giữa đỉnh lưu hàng đầu cùng tiểu hoa mới nổi của làng giải trí Hoa ngữ đang nhận được sự mong đợi cực lớn của khán giả. Hy vọng phim sẽ sớm ngày lên sóng như thông tin trước đó.

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