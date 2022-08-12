Hạnh phúc như Tiêu Chiến vừa bị mang tiếng xấu, fan ngay lập tức giúp thần tượng giải oan

Làng giải trí Cbiz luôn là nơi nhộn nhịp và nơi đây chưa bao giờ ngừng tạo nên những thông tin thú vị về xung quanh cuộc sống của các ngôi sao. Nạn nhân mới đây nhất chính là Tiêu Chiến. Không rõ từ ai nhưng trên mạng xã hội đã lan truyền tin nam diễn viên đang yêu đương.

Nam diễn viên Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Tài tử họ Tiêu là một trong số ít diễn viên sở hữu lượng fan hùng hậu. Do đó, tin tức này nhanh chóng làm dậy sóng cộng đồng người hâm mộ. Nhưng ngay khi tin tức nổ ra, fan của anh chàng đã có những động thái tìm ra sự thật và họ cho biết trên mạng thường xuyên xuất hiện tin đồn tình cảm của Tiêu Chiến. Những tin tức này hoàn toàn không chính xác, nam diễn viên vẫn đang độc thân và chuyên tâm cho sự nghiệp.