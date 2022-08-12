Hạnh phúc như Tiêu Chiến vừa bị mang tiếng xấu, fan ngay lập tức giúp thần tượng giải oan

Tiêu Chiến vừa bị mang tiếng xấu, netizen đã có hành động khôn khéo giải oan cho thần tượng.
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Làng giải trí Cbiz luôn là nơi nhộn nhịp và nơi đây chưa bao giờ ngừng tạo nên những thông tin thú vị về xung quanh cuộc sống của các ngôi sao. Nạn nhân mới đây nhất chính là Tiêu Chiến. Không rõ từ ai nhưng trên mạng xã hội đã lan truyền tin nam diễn viên đang yêu đương.
Tài tử họ Tiêu là một trong số ít diễn viên sở hữu lượng fan hùng hậu. Do đó, tin tức này nhanh chóng làm dậy sóng cộng đồng người hâm mộ. Nhưng ngay khi tin tức nổ ra, fan của anh chàng đã có những động thái tìm ra sự thật và họ cho biết trên mạng thường xuyên xuất hiện tin đồn tình cảm của Tiêu Chiến. Những tin tức này hoàn toàn không chính xác, nam diễn viên vẫn đang độc thân và chuyên tâm cho sự nghiệp.
Đồng thời, netizen cũng lên tiếng khuyên nhủ các fan không tin các tin tức trên mạng xã hội. Fan cũng không nên tham gia các cuộc tranh luận không cần thiết để tránh ảnh hưởng đến mọi người. Hành động của trạm fan Tiêu Chiến nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Bởi lẽ, người này đã góp phần giúp thần tượng của mình đập tan tin đồn tiêu cực về cuộc sống cá nhân.
Từ sự việc của Tiêu Chiến, nhiều người cũng liên hệ tới chuyện của Ngô Lỗi. Nam diễn viên họ Ngô từng phải lao đao vì ồn ào tình cảm. Từ tin đồn liên quan đến Vương An Vũ, trên mạng bất ngờ lan truyền việc Ngô Lỗi hẹn hò với Hướng Hàm Chi. Thời điểm ấy, bộ phim Tinh Hán Xán Lạn của nam diễn viên và Triệu Lộ Tư thu về rất nhiều lời khen.
Tin tức hẹn hò có thể là điều khiến các fan cảm thấy thú vị nhưng đối với các diễn viên nó lại gây ra những chiều hướng cả tốt và xấu khác nhau nên các ngôi sao nổi tiếng thường chọn cách giữ kín đời tư của mình thay vì thông báo cho mọi người cùng biết.