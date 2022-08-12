Dàn sao Hoa Ngữ khi diễn nhiều vai trong cùng một phim: Nhiệt Ba diễn 2 tính cách đối lập khá thành công, Thành Nghị đảm nhận 3 vai cùng lúc

Còn nhân vật Ứng Uyên lại là một người lạnh lùng, cấm dục lại có thêm một chút u buồn của bậc đế quân thiên giới, nhìn bề ngoài thì có vẻ tiên phong đạo cốt không nhiễm bụi trần, nhưng thật ra sâu trong linh hồn lại mà một người đáng yêu. Sau khi hạ phạm lịch kiếp hóa thân thành yêu sư Đường Châu mới có cảm giác được trở thành chính mình, sống với tính cách thật của bản thân.

Trong Trầm Vụn Hương Phai, một mình Thành Nghị đảm nhận 3 vai diễn khác nhau, 3 nhân vật này đều có sự tương phản rất lớn về hình tượng, trong đó Huyền Dạ là cha ruột của Ứng Uyên, là ác linh thượng cổ đứng đầu tộc tu la. Với mình thì nhân vật này rất xứng với cái tên “tra phụ”, vì bá nghiệp mà cũng có thể lợi dụng người con gái mà mình yêu, sau đó lại vì để cứu sống người con gái đó mà không tiếc hi sinh tất cả.

Cảnh Điềm – Tư Đằng, Bạch Anh (Tư Đằng)

Cảnh Điềm - Ảnh: Internet

Sự tương phản trong Tư Đằng của Cảnh Điềm rất lợi hại, Tư Đằng và Bạch Anh một chính một tà. Bạch Ánh là nhân cách thứ hai được tách ra từ Tư Đằng, cũng có thể xem như là chị em song sinh. Sau khi Tư Đằng yêu phải tên tra nam Thiệu Diễm Khoan đã trở nên đau khô mà sinh ra tà niệm, những nhân cách hắc ám đó đã được tách ra và trở thành Bạch Anh.

Hứa Khải – Bạch Quyết, Thanh Mục (Thiên Cổ Quyết Trần)

Hứa Khải - Ảnh: Internet

Trong Thiên Cổ Quyết Trần, Hứa Khải cũng diễn 2 nhân vật. Mặc dù Bạch Quyết chính là Thanh Mục, Thanh Mục chính là Bạch Quyết, Thanh Mục chính là phân thân của Bạch Quyết, thế nhưng tính cách của hai người lại hoàn toàn khác nhau.

Bạch Quyết là một trong những tứ đại chân thần, tính cách lạnh lùng, ít nói, chính là một đóa hoa lạnh lùng cao ngạo của tiên giới. Mà Thanh Mục chính là một chú cún con trung thành, ấm áp và dịu dàng, lại có thêm chút kiêu ngạo, hoàn toàn khác với Bạch Quyết lạnh lùng, cao ngạo.

Dương Dương – Diệp Tu, Diệp Thu (Toàn Chức Cao Thủ)

Dương Dương - Ảnh: Internet

Dương Dương cũng từng một mình đảm nhận 2 vai diễn song sinh trong bộ phim Toàn Chức Cao Thủ lần lượt là Diệp Tu và Diệp Thu. Diệp Tu có tính cách tinh quái và nghịch ngợm nhưng thật ra khi nghiêm túc thì vô cùng đáng sợ, cực kỳ có tính áp đảo. Còn Diệp Thu thì lại là một anh chàng phong độ, lúc nào cũng áo vest phẳng phiu, vô cùng thân sĩ, bên ngoài thì tỏ ra là một người thành thục, ổn trọng nhưng thật ra trong nội tâm còn ấu trĩ hơn cả anh trai Diệp Tu nữa.

Sự khác biệt lớn nhất giữa hai nhân vật này là phong cách ăn mặc, Diệp Tu thường mặc quần áo thi đấu đơn giản, còn Diệp Thu lần nào cũng mặc tây trang đẹp trai.

Địch Lệ Nhiệt Ba – Bạch Phượng Cửu, A Lan Nhược (Chẩm Thượng Thư)

Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Trong Tam Sinh Tam Thế: Chẩm Thượng Thư, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đã diễn 2 nhân vật có cá tính khác nhau là Bạch Phượng Cửu và A Lan Nhược. Nhiều netizen ngạc nhiên khi mà nàng diễn viên “bình bông” này có thể đảm nhận được hai vai diễn có tính tương phản lớn như vậy, Bạch Phượng Cửu tinh nghịch dễ thương, trên đời này chỉ thích ba chuyện là ăn cơm, ngủ và trêu chọc người, người mà nàng thích nhất ngoại trừ Đế quân ra thì không còn ai khác.

Mà A Lan Nhược thì lại là một hiệp nữ bá khí mạnh mẽ, so với Phượng Cửu luôn tỏ ra đáng yêu thì lại nhiều hơn phần quyến rũ xinh đẹp, có thể thấy diễn xuất của nàng mỹ nhân Tân Cương ngày càng tốt hơn.