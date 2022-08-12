Dàn sao Hoa Ngữ khi diễn nhiều vai trong cùng một phim: Nhiệt Ba diễn 2 tính cách đối lập khá thành công, Thành Nghị đảm nhận 3 vai cùng lúc

Sao quốc tế 12/08/2022 21:00

Có rất nhiều diễn viên từng đảm nhận nhiều vai diễn trong cùng một bộ phim. Đó là cách diễn viên khẳng định diễn xuất của bản thân hiệu quả nhất chính là nhận nhiều vai diễn trong cùng một bộ phim.

Thành Nghị - Ứng Uyên, Đường Châu, Huyền Dạ (Trầm Vụn Hương Phai)

Dàn sao Hoa Ngữ khi diễn nhiều vai trong cùng một phim: Nhiệt Ba diễn 2 tính cách đối lập khá thành công, Thành Nghị đảm nhận 3 vai cùng lúc - Ảnh 1
Thành Nghị đảm nhận 3 vai diễn khác nhau trong cùng 1 phim - Ảnh: Internet

 

Trong Trầm Vụn Hương Phai, một mình Thành Nghị đảm nhận 3 vai diễn khác nhau, 3 nhân vật này đều có sự tương phản rất lớn về hình tượng, trong đó Huyền Dạ là cha ruột của Ứng Uyên, là ác linh thượng cổ đứng đầu tộc tu la. Với mình thì nhân vật này rất xứng với cái tên “tra phụ”, vì bá nghiệp mà cũng có thể lợi dụng người con gái mà mình yêu, sau đó lại vì để cứu sống người con gái đó mà không tiếc hi sinh tất cả.

Còn nhân vật Ứng Uyên lại là một người lạnh lùng, cấm dục lại có thêm một chút u buồn của bậc đế quân thiên giới, nhìn bề ngoài thì có vẻ tiên phong đạo cốt không nhiễm bụi trần, nhưng thật ra sâu trong linh hồn lại mà một người đáng yêu. Sau khi hạ phạm lịch kiếp hóa thân thành yêu sư Đường Châu mới có cảm giác được trở thành chính mình, sống với tính cách thật của bản thân.

Cảnh Điềm – Tư Đằng, Bạch Anh (Tư Đằng)

Dàn sao Hoa Ngữ khi diễn nhiều vai trong cùng một phim: Nhiệt Ba diễn 2 tính cách đối lập khá thành công, Thành Nghị đảm nhận 3 vai cùng lúc - Ảnh 2
Cảnh Điềm - Ảnh: Internet

 

Sự tương phản trong Tư Đằng của Cảnh Điềm rất lợi hại, Tư Đằng và Bạch Anh một chính một tà. Bạch Ánh là nhân cách thứ hai được tách ra từ Tư Đằng, cũng có thể xem như là chị em song sinh. Sau khi Tư Đằng yêu phải tên tra nam Thiệu Diễm Khoan đã trở nên đau khô mà sinh ra tà niệm, những nhân cách hắc ám đó đã được tách ra và trở thành Bạch Anh.

Hứa Khải – Bạch Quyết, Thanh Mục (Thiên Cổ Quyết Trần)

Dàn sao Hoa Ngữ khi diễn nhiều vai trong cùng một phim: Nhiệt Ba diễn 2 tính cách đối lập khá thành công, Thành Nghị đảm nhận 3 vai cùng lúc - Ảnh 3
Hứa Khải - Ảnh: Internet

 

Trong Thiên Cổ Quyết Trần, Hứa Khải cũng diễn 2 nhân vật. Mặc dù Bạch Quyết chính là Thanh Mục, Thanh Mục chính là Bạch Quyết, Thanh Mục chính là phân thân của Bạch Quyết, thế nhưng tính cách của hai người lại hoàn toàn khác nhau.

Bạch Quyết là một trong những tứ đại chân thần, tính cách lạnh lùng, ít nói, chính là một đóa hoa lạnh lùng cao ngạo của tiên giới. Mà Thanh Mục chính là một chú cún con trung thành, ấm áp và dịu dàng, lại có thêm chút kiêu ngạo, hoàn toàn khác với Bạch Quyết lạnh lùng, cao ngạo.

Dương Dương – Diệp Tu, Diệp Thu (Toàn Chức Cao Thủ)

Dàn sao Hoa Ngữ khi diễn nhiều vai trong cùng một phim: Nhiệt Ba diễn 2 tính cách đối lập khá thành công, Thành Nghị đảm nhận 3 vai cùng lúc - Ảnh 4
Dương Dương - Ảnh: Internet

 

Dương Dương cũng từng một mình đảm nhận 2 vai diễn song sinh trong bộ phim Toàn Chức Cao Thủ lần lượt là Diệp Tu và Diệp Thu. Diệp Tu có tính cách tinh quái và nghịch ngợm nhưng thật ra khi nghiêm túc thì vô cùng đáng sợ, cực kỳ có tính áp đảo. Còn Diệp Thu thì lại là một anh chàng phong độ, lúc nào cũng áo vest phẳng phiu, vô cùng thân sĩ, bên ngoài thì tỏ ra là một người thành thục, ổn trọng nhưng thật ra trong nội tâm còn ấu trĩ hơn cả anh trai Diệp Tu nữa.

Sự khác biệt lớn nhất giữa hai nhân vật này là phong cách ăn mặc, Diệp Tu thường mặc quần áo thi đấu đơn giản, còn Diệp Thu lần nào cũng mặc tây trang đẹp trai.

Địch Lệ Nhiệt Ba – Bạch Phượng Cửu, A Lan Nhược (Chẩm Thượng Thư)

Dàn sao Hoa Ngữ khi diễn nhiều vai trong cùng một phim: Nhiệt Ba diễn 2 tính cách đối lập khá thành công, Thành Nghị đảm nhận 3 vai cùng lúc - Ảnh 5
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

 

Trong Tam Sinh Tam Thế: Chẩm Thượng Thư, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng đã diễn 2 nhân vật có cá tính khác nhau là Bạch Phượng Cửu và A Lan Nhược. Nhiều netizen ngạc nhiên khi mà nàng diễn viên “bình bông” này có thể đảm nhận được hai vai diễn có tính tương phản lớn như vậy, Bạch Phượng Cửu tinh nghịch dễ thương, trên đời này chỉ thích ba chuyện là ăn cơm, ngủ và trêu chọc người, người mà nàng thích nhất ngoại trừ Đế quân ra thì không còn ai khác.

Mà A Lan Nhược thì lại là một hiệp nữ bá khí mạnh mẽ, so với Phượng Cửu luôn tỏ ra đáng yêu thì lại nhiều hơn phần quyến rũ xinh đẹp, có thể thấy diễn xuất của nàng mỹ nhân Tân Cương ngày càng tốt hơn.

 

Công Tố Tinh Anh công bố phiên vị, Địch Lệ Nhiệt Ba liền bị cộng đồng mạng chê trách 'Địch Lệ Nhiệt Ba mà nắm phiên 1 thì phim này xem chừng gây tranh cãi suốt'

Công Tố Tinh Anh công bố phiên vị, Địch Lệ Nhiệt Ba liền bị cộng đồng mạng chê trách 'Địch Lệ Nhiệt Ba mà nắm phiên 1 thì phim này xem chừng gây tranh cãi suốt'

Theo thông tin được Tencent Video chia sẻ, Đồng Đại Vi giữ phiên 2, trong khi đó Địch Lệ Nhiệt Ba đảm nhận phiên 1. Ngay sau khi thông tin trên được đưa ra, nhiều khán giả đã tỏ ra khó chịu, cho rằng nếu xét về thực lực thì Địch Lệ Nhiệt Ba hoàn toàn không có cửa so với Đồng Đại Vĩ.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Dương Dương Thành Nghị Hứa Khải Cảnh Điềm

TIN LIÊN QUAN

Công Tố Tinh Anh công bố phiên vị, Địch Lệ Nhiệt Ba liền bị cộng đồng mạng chê trách 'Địch Lệ Nhiệt Ba mà nắm phiên 1 thì phim này xem chừng gây tranh cãi suốt'

Công Tố Tinh Anh công bố phiên vị, Địch Lệ Nhiệt Ba liền bị cộng đồng mạng chê trách 'Địch Lệ Nhiệt Ba mà nắm phiên 1 thì phim này xem chừng gây tranh cãi suốt'

Địch Lệ Nhiệt Ba để lộ khuyết điểm ngay khi Công Tố Tinh Anh đóng máy, dân tình xôn xao 'Phim này buộc tóc nhiều nên lộ khuyết điểm'

Địch Lệ Nhiệt Ba để lộ khuyết điểm ngay khi Công Tố Tinh Anh đóng máy, dân tình xôn xao 'Phim này buộc tóc nhiều nên lộ khuyết điểm'

Địch Lệ Nhiệt Ba có màn đáp trả cực gắt trước lời chê bai không xứng với hình tượng 'cô em ngọt ngào'?

Địch Lệ Nhiệt Ba có màn đáp trả cực gắt trước lời chê bai không xứng với hình tượng 'cô em ngọt ngào'?

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba mất suất chiếu hè vào tay Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử vì lý do này?

An Lạc Truyện của Địch Lệ Nhiệt Ba mất suất chiếu hè vào tay Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử vì lý do này?

Những cặp sao Hoa Ngữ netizen khao khát họ tái hợp trên màn ảnh: Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba được kêu gọi đầu danh sách

Những cặp sao Hoa Ngữ netizen khao khát họ tái hợp trên màn ảnh: Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba được kêu gọi đầu danh sách

Chân dung người đàn ông khiến Địch Lệ Nhiệt Ba, Lộc Hàm và cả Uông Tiểu Phi điêu đứng?

Chân dung người đàn ông khiến Địch Lệ Nhiệt Ba, Lộc Hàm và cả Uông Tiểu Phi điêu đứng?

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 2 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 53 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 3 giờ 43 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 4 giờ 43 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 13 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI