Dương Mịch khiến fan trầm trồ khi "cân đẹp" mọi phong cách từ dễ thương đến kiêu sa, quyến rũ

Không chỉ có sự nghiệp thành công vang dội, nhan sắc của cô nàng cũng từng được dư luận bàn tán một thời gian. Dư luận cho rằng hình ảnh trước đây và bây giờ là hai gương mặt khác nhau khá nhiều so về góc cạnh Dương Mịch của hiện tại có vẻ thon thả, mũi cao, đường cằm chuẩn Vline hơn. Họ nghi ngờ cô từng "dao kéo" và mượn cớ này cũng buôn lời chê bai diễn xuất của nữ diễn viên với nét biểu cảm cứng đơ, vô hồn, thiếu tự nhiên vì lạm dụng phẫu thuật. Nàng tiểu hoa đán cũng không ít lần phủ nhận việc này nhưng dường như lời biện hộ không có tác dụng gì cả.

Dương Mịch là một diễn viên nổi tiếng ở Trung Quốc, cô có hơn 100 triệu lượt theo dõi trên trang Weibo của mình. Bén duyên với màn ảnh từ năm 6 tuổi và được đánh giá là một tiểu hoa đán triển vọng, cô ngày càng trở nên nổi tiếng và xinh đẹp.

Cô ngày càng khẳng định đẳng cấp của bản thân không chỉ qua diễn xuất đầy cảm xúc mà còn ở nhan sắc ngày một thăng hạng.

Bẵng đi một thời gian, những nổ lực của Dương Mịch đã xây dựng được hình ảnh vô cùng tốt đẹp trong mắt công chúng nhờ những vai diễn cổ trang ấn tượng, để lại dấu ấn trong lòng của người hâm mộ.

Cô nàng thể hiện điều đó bằng cách "biến hóa" nhiều phong cách khác nhau trong mắt người hâm mộ. Nhiều khán giả cho rằng nhan sắc của cô nàng dễ dàng 'cân đẹp' mọi phong cách.

Khán giả cho rằng cô nàng vô cùng hợp với tạo hình cổ trang, bởi thần thái và khí chất toát ra "mùi tiên khí" hay có khi lại hào hiệp, cổ xưa.

Nhân vật Bạch Thiển - Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa được nhận định là tạo hình cổ trang đẹp nhất từ trước đến nay của Dương Mịch.

Nhan sắc đẹp xuất sắc, khí chất tiên tử cao ngạo. Sau bộ phim này, khán giả nhận định rằng Dương Mịch rất phù hợp với màu xanh và trắng trong tạo hình cổ trang.

Phù Dao - Phù Dao Hoàng Hậu

Nhan sắc xinh đẹp cùng tạo hình đẹp đến mê mẩn của nhân vật Phù Dao vẫn khiến nhiều khán giả "đổ rụp". Dương Mịch luôn mang đến một Phù Dao đa dạng từ thiếu nữ ngây thơ cho đến hoàng hậu quyền uy.

Tạo hình mới đây của Dương Mịch trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương

Mới đây, tạo hình của Dương Mịch trong dự án phim mới Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương được nhiều khán giả khen ngợi vì nhan sắc quá 'cực phẩm'. Cô hóa thành một yêu nữ gợi cảm, ma mị khiến dân tình phải 'say đắm'.

Không chỉ tạo hình cổ trang, cô nàng còn 'biến hóa' trẻ trung, năng động, tràn đầy năng lượng trong đồng phục đại học và siêu dễ thương với hoa tai trái đào trong show “Trốn thoát khỏi mật thất”. Tạo hình siêu đáng yêu như một sinh viên thực thụ, các đường nét trên khuôn mặt của nữ diễn viên sinh năm 1986 rất tinh tế và xinh đẹp.

Trẻ trung năng động là thế, nhưng cô nàng vẫn ưa chuộng sự quyến rũ, gợi cảm. Mới đây, Dương Mịch lại như “lột xác” đầy quyến rũ trong bộ ảnh mặc nội y chụp cho thương hiệu nội y Victoria's Secret. Ngay khi bộ ảnh này được tung ra đã khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi, nguyên nhân rất đơn giản là vì quá sexy.

Dương Mịch mặc đồ ngủ lụa mỏng manh gợi cảm, có làn da trắng và đường cong cơ thể lộ ra. Ở tuổi 35 và đã qua 1 lần sinh nở nhưng Dương Mịch vẫn sở hữu số đo vô cùng hoàn hảo khiến nhiều cô gái phải ghen tị. Không chỉ sở hữu vòng 2 thon gọn bất ngờ, vòng một siêu nóng bỏng của Dương Mịch cũng là đề tài gây sốt.

Sau khi ly hôn, sự nghiệp của Dương Mịch "lên như diều gặp gió". Đa phần phim cô đóng đều đạt rating cao dù còn nhiều tranh cãi về diễn xuất, giá trị thương mại của cô thuộc hàng top trong showbiz Hoa ngữ. Bên cạnh đó, sắc vóc của nữ diễn viên được nhận xét ngày càng lên hương. Có thể thấy, cô nàng hiện tại đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng và sự nghiệp, điều mà cô đã dành cả thanh xuân để theo đuổi cuối cùng cũng đã đạt được.