Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Dương Mịch - Cung Tuấn cân đẹp tạo hình ma mị, hé lộ dàn diễn viên phụ máu mặt không kém

Sao quốc tế 11/08/2022 13:51

Bên cạnh cặp đôi chính cực phẩm, người hâm mộ được dịp thích thú khi dàn diễn viên phụ đang dần được hé lộ, toàn những cái tên nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ.

Ngày 07/08/2022, đoàn làm phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng ThiênDương Mịch nên duyên Cung Tuấn trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên, dự đoán sẽ bạo hồng? - BlogAnChoi. Vừa qua, bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên chính thức tung poster giới thiệu cặp đôi diễn viên chính là Dương Mịch và Cung Tuấn. Lần nên d. Ngày 07/08/2022, đoàn làm phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên đã đăng tải poster giới thiệu nam, nữ chính của phim. Không khác với những đồn đoán trước đó, Dương Mịch và Cung Tuấn chính thức sánh đôi trong dự án cổ trang này với vai diễn Đồ Sơn Hồng Hồng và Đông Phương Nguyệt Sơ. Sự kết hợp của cả hai khiến không ít người quan tâm, mong chờ bởi Dương Mịch và Cung Tuấn đều là những lưu lượng hàng đầu của Cbiz. https://bloganchoi.com/duong-mich-nen-duyen-cung-tuan-trong-ho-yeu-tieu-hong-nuong/Copyright belongs to https://beaudy.vn/ - Dương Mịch nên duyên Cung Tuấn trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên, dự đoán sẽ bạo hồng? - BlogAnChoi. Vừa qua, bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên chính thức tung poster giới thiệu cặp đôi diễn viên chính là Dương Mịch và Cung Tuấn. Lần nên d. Ngày 07/08/2022, đoàn làm phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên đã đăng tải poster giới thiệu nam, nữ chính của phim. Không khác với những đồn đoán trước đó, Dương Mịch và Cung Tuấn chính thức sánh đôi trong dự án cổ trang này với vai diễn Đồ Sơn Hồng Hồng và Đông Phương Nguyệt Sơ. Sự kết hợp của cả hai khiến không ít người quan tâm, mong chờ bởi Dương Mịch và Cung Tuấn đều là những lưu lượng hàng đầu của Cbiz. https://bloganchoi.com/duong-mich-nen-duyen-cung-tuan-trong-ho-yeu-tieu-hong-nuong/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Dương Mịch nên duyên Cung Tuấn trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên, dự đoán sẽ bạo hồng? - BlogAnChoi. Vừa qua, bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên chính thức tung poster giới thiệu cặp đôi diễn viên chính là Dương Mịch và Cung Tuấn. Lần nên d. Ngày 07/08/2022, đoàn làm phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên đã đăng tải poster giới thiệu nam, nữ chính của phim. Không khác với những đồn đoán trước đó, Dương Mịch và Cung Tuấn chính thức sánh đôi trong dự án cổ trang này với vai diễn Đồ Sơn Hồng Hồng và Đông Phương Nguyệt Sơ. Sự kết hợp của cả hai khiến không ít người quan tâm, mong chờ bởi Dương Mịch và Cung Tuấn đều là những lưu lượng hàng đầu của Cbiz. https://bloganchoi.com/duong-mich-nen-duyen-cung-tuan-trong-ho-yeu-tieu-hong-nuong/ đã đăng tải poster giới thiệu nam, nữ chính của phim. Đúng như dự đoán trước đó của người hâm mộ, Dương Mịch và Cung Tuấn 'nên duyên' nhau trong dự án cổ trang này với vai diễn Đồ Sơn Hồng Hồng và Đông Phương Nguyệt Sơ. Sự kết hợp của cả hai khiến khán giả vô cùng thích thú và đang nóng lòng chờ đợi, bởi Dương Mịch và Cung Tuấn đều là những lưu lượng hàng đầu của Cbiz. 

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Dương Mịch - Cung Tuấn cân đẹp tạo hình ma mị, hé lộ dàn diễn viên phụ máu mặt không kém - Ảnh 4
Dương Mịch - Cung Tuấn 'nên duyên' trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên.

Là một trong số các dự án cổ trang lớn của năm, sau khi poster của cả hai được công bố, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng ThiênDương Mịch nên duyên Cung Tuấn trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên, dự đoán sẽ bạo hồng? - BlogAnChoi. Vừa qua, bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên chính thức tung poster giới thiệu cặp đôi diễn viên chính là Dương Mịch và Cung Tuấn. Lần nên d. Là một trong số các dự án cổ trang lớn của năm, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên không chỉ nhận được nhiều sự chú ý mà còn được không ít người kỳ vọng sẽ trở thành bộ phim “đại bạo” trong tương lai. https://bloganchoi.com/duong-mich-nen-duyen-cung-tuan-trong-ho-yeu-tieu-hong-nuong/Copyright belongs to https://spress.net/ - Dương Mịch nên duyên Cung Tuấn trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên, dự đoán sẽ bạo hồng? - BlogAnChoi. Vừa qua, bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên chính thức tung poster giới thiệu cặp đôi diễn viên chính là Dương Mịch và Cung Tuấn. Lần nên d. Là một trong số các dự án cổ trang lớn của năm, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên không chỉ nhận được nhiều sự chú ý mà còn được không ít người kỳ vọng sẽ trở thành bộ phim “đại bạo” trong tương lai. https://bloganchoi.com/duong-mich-nen-duyen-cung-tuan-trong-ho-yeu-tieu-hong-nuong/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Dương Mịch nên duyên Cung Tuấn trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên, dự đoán sẽ bạo hồng? - BlogAnChoi. Vừa qua, bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên chính thức tung poster giới thiệu cặp đôi diễn viên chính là Dương Mịch và Cung Tuấn. Lần nên d. Là một trong số các dự án cổ trang lớn của năm, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên không chỉ nhận được nhiều sự chú ý mà còn được không ít người kỳ vọng sẽ trở thành bộ phim “đại bạo” trong tương lai. https://bloganchoi.com/duong-mich-nen-duyen-cung-tuan-trong-ho-yeu-tieu-hong-nuong/ liên tục nhận được nhiều sự chú ý và được khán giả đặt kỳ vọng sẽ trở thành bộ phim 'đại bạo' trong tương lai.

Sức hút lớn từ cả hai diễn viên chính có thể nói đã tạo một sự ảnh hưởng rất lớn đến ngườ hâm mộ. Với nữ diễn viên Dương Mịch, cô đã quá quen thuộc với cái dự án phim cô trang như Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa; Phù dao hoàng hậu,... sự góp mặt của nữ diễn viên đã đem lại thành công rất lớn cho những bộ phim này bởi nhan sắc cùng thần thái kiêu sa, khả năng diễn xuất cực đỉnh, cô dễ dàng chinh phục trái tim người hâm mộ, đặc biệt, là trong những phân cảnh 'bi' của nhân vật được nữ diễn viên 'xử lí' rất gọn gàng. 

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Dương Mịch - Cung Tuấn cân đẹp tạo hình ma mị, hé lộ dàn diễn viên phụ máu mặt không kém - Ảnh 8

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Dương Mịch - Cung Tuấn cân đẹp tạo hình ma mị, hé lộ dàn diễn viên phụ máu mặt không kém - Ảnh 9Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Dương Mịch - Cung Tuấn cân đẹp tạo hình ma mị, hé lộ dàn diễn viên phụ máu mặt không kém - Ảnh 10Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Dương Mịch - Cung Tuấn cân đẹp tạo hình ma mị, hé lộ dàn diễn viên phụ máu mặt không kém - Ảnh 11

Tạo hình kiêu sa của Đồ Sơn Hồng Hồng do Dương Mịch thủ vai.This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Dương Mịch nên duyên Cung Tuấn trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên, dự đoán sẽ bạo hồng? - BlogAnChoi. Vừa qua, bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên chính thức tung poster giới thiệu cặp đôi diễn viên chính là Dương Mịch và Cung Tuấn. Lần nên d. Tạo hình Đồ Sơn Hồng Hồng do Dương Mịch thủ vai. https://bloganchoi.com/duong-mich-nen-duyen-cung-tuan-trong-ho-yeu-tieu-hong-nuong/

Cung Tuấn được xem là một trong những đóa hoa nở muộn của showbiz Trung Quốc, mặc dù tham gia vào giới giải trí từ năm 2015 nhưng mãi đến năm 2021 anh mới được công chúng chú ý đến. Diễn xuất của anh được khán giả cho là khá ổn định, thể hiện nhân vật rất tròn vai. Nhưng mãi đến vai diễn Ôn Khách Hành thì tên tuổi của anh mới được nhiều người biết đến, độ nổi tiếng đi lên. 

Mới đây, nam diễn viên chính thức vào vai nam chính Đông Phương Nguyệt Sơ. Sở hữu gương mặt điển trai, thân hình cao lớn, chàng mỹ nam được nhận xét là đẹp trong mọi tạo hình cổ trang. Những hình ảnh đầu tiên của anh chàng trên phim trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương cũng nhận được rất nhiều lời khen ngợi có cánh.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Dương Mịch - Cung Tuấn cân đẹp tạo hình ma mị, hé lộ dàn diễn viên phụ máu mặt không kém - Ảnh 13Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Dương Mịch - Cung Tuấn cân đẹp tạo hình ma mị, hé lộ dàn diễn viên phụ máu mặt không kém - Ảnh 14Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Dương Mịch - Cung Tuấn cân đẹp tạo hình ma mị, hé lộ dàn diễn viên phụ máu mặt không kém - Ảnh 15

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Dương Mịch - Cung Tuấn cân đẹp tạo hình ma mị, hé lộ dàn diễn viên phụ máu mặt không kém - Ảnh 16
Cung Tuấn trong vai Đông Phương Nguyệt Sơ, nam diễn viên được đánh giá là đẹp trong mọi tạo hình cổ trang.

Là tác phẩm khá đồ sộ với nhiều tuyến nhân vật giúp bổ trợ cho mạch phim, bên cạnh  'sức nóng' mà dàn diễn viên chính mang lại, sau khi dàn diễn viên phụ được hé lộ, khán giả lại được phen 'rần rần' vì nhà sản xuất 'rất biết mời gọi'. Những gương mặt, tên tuổi không hề thu kém cặp chính đã thu hút sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ. Những cái tên đình đám như: Mao Tử Tuấn, Trần Dao và trước đó là sự xuất hiện của Quách Hiểu Đình và Chúc Tự Đan ở phim trường. 

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Dương Mịch - Cung Tuấn cân đẹp tạo hình ma mị, hé lộ dàn diễn viên phụ máu mặt không kém - Ảnh 17

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Dương Mịch - Cung Tuấn cân đẹp tạo hình ma mị, hé lộ dàn diễn viên phụ máu mặt không kém - Ảnh 18
Trần Dao, cô được nhớ đến nhiều với vai Nhạc Ỷ La trong Pháp Sư Vô Tâm.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Dương Mịch - Cung Tuấn cân đẹp tạo hình ma mị, hé lộ dàn diễn viên phụ máu mặt không kém - Ảnh 19

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Dương Mịch - Cung Tuấn cân đẹp tạo hình ma mị, hé lộ dàn diễn viên phụ máu mặt không kém - Ảnh 20
Mao Tử Tuấn, anh là gương mặt quen thuộc của dòng phim cổ trang và từng đảm nhận các vai diễn trong Khuynh Thế Hoàng Phi, Cung Tỏa Tâm Ngọc, Mỹ Nhân Tâm Kế,...
Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Dương Mịch - Cung Tuấn cân đẹp tạo hình ma mị, hé lộ dàn diễn viên phụ máu mặt không kém - Ảnh 21
Quách Hiểu Đình được cho là sẽ vào vai Đồ Sơn Nhã Nhã
Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Dương Mịch - Cung Tuấn cân đẹp tạo hình ma mị, hé lộ dàn diễn viên phụ máu mặt không kém - Ảnh 22
Chúc Tự Đan vào vai Công chúa Ngự Yêu Quốc.

Theo nhiều nguồn thạo tin, Trần Đô Linh và Ngụy Triết Minh – hai diễn viên được ưa chuộng của dòng phim chiếu mạng, từng đảm nhận vai chính của nhiều tựa phim gây tiếng vang cũng sẽ sớm gia nhập ekip Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Dương Mịch - Cung Tuấn cân đẹp tạo hình ma mị, hé lộ dàn diễn viên phụ máu mặt không kém - Ảnh 23

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Dương Mịch - Cung Tuấn cân đẹp tạo hình ma mị, hé lộ dàn diễn viên phụ máu mặt không kém - Ảnh 24
Trần Đô Linh và Ngụy Triết Minh được cho là sẽ sớm gia nhập ekip Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.

Với sự kết hợp giữa những cái tên hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Hồng Nguyệt ThiênDương Mịch nên duyên Cung Tuấn trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên, dự đoán sẽ bạo hồng? - BlogAnChoi. Vừa qua, bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên chính thức tung poster giới thiệu cặp đôi diễn viên chính là Dương Mịch và Cung Tuấn. Lần nên d. Với sự kết hợp giữa hai lưu lượng hàng đầu, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Hồng Nguyệt Thiên nhanh chóng trở thành “tâm điểm” của các fan Cbiz. Bộ phim hứa hẹn sẽ trở trở thành một tác phẩm có “nhiệt độ cao” trong thời gian tớ. https://bloganchoi.com/duong-mich-nen-duyen-cung-tuan-trong-ho-yeu-tieu-hong-nuong/Copyright belongs to https://blognha.net/ - Dương Mịch nên duyên Cung Tuấn trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên, dự đoán sẽ bạo hồng? - BlogAnChoi. Vừa qua, bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên chính thức tung poster giới thiệu cặp đôi diễn viên chính là Dương Mịch và Cung Tuấn. Lần nên d. Với sự kết hợp giữa hai lưu lượng hàng đầu, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Hồng Nguyệt Thiên nhanh chóng trở thành “tâm điểm” của các fan Cbiz. Bộ phim hứa hẹn sẽ trở trở thành một tác phẩm có “nhiệt độ cao” trong thời gian tớ. https://bloganchoi.com/duong-mich-nen-duyen-cung-tuan-trong-ho-yeu-tieu-hong-nuong/This article is referenced content from https://bloganchoi.com - Dương Mịch nên duyên Cung Tuấn trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên, dự đoán sẽ bạo hồng? - BlogAnChoi. Vừa qua, bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Nguyệt Hồng Thiên chính thức tung poster giới thiệu cặp đôi diễn viên chính là Dương Mịch và Cung Tuấn. Lần nên d. Với sự kết hợp giữa hai lưu lượng hàng đầu, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương Hồng Nguyệt Thiên nhanh chóng trở thành “tâm điểm” của các fan Cbiz. Bộ phim hứa hẹn sẽ trở trở thành một tác phẩm có “nhiệt độ cao” trong thời gian tớ. https://bloganchoi.com/duong-mich-nen-duyen-cung-tuan-trong-ho-yeu-tieu-hong-nuong/ nhanh chóng trở thành 'tâm điểm' của các fan Cbiz. Bộ phim hứa hẹn chắc chắn sẽ trở thành một tác phẩm có 'nhiệt độ cao' trong thời gian tới. 

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Dương Mịch - Cung Tuấn cân đẹp tạo hình ma mị, hé lộ dàn diễn viên phụ máu mặt không kém - Ảnh 28
Poster khái niệm của phim Hồ yêu Tiểu Hồng Nương Hồng Nguyệt Thiên.
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