Trương Vũ Kỳ dính nghi vấn sống thử với tình trẻ hậu ly hôn lần 2

Sao quốc tế 10/08/2022 16:02

"Song Hye Kyo Trung Quốc" - Trương Vũ Kỳ tiếp tục bị thợ săn ảnh bắt gặp có tình mới, thậm chí cả hai còn bị cho là đang sống chung với nhau.

Vốn được biết đến là một trong những nữ diễn viên xinh đẹp nhất từng góp mặt trong các dự án bom tấn của Châu Tinh Trì, Trương Vũ Kỳ sở hữu nhan sắc vượt trội từ những ngày đầu bước chân vào showbiz.

Cô khởi nghiệp lúc mới 19 tuổi khi tham gia phim "Trường Giang số 7" do Châu Tinh Trì thực hiện. Nhờ bộ phim này, nữ diễn viên sớm được gọi là “Tinh nữ lang” (cô đào nổi tiếng do Châu Tinh Trì phát hiện). Bên cạnh đó, Vũ Kỳ cũng gây được tiếng vang với loạt bom tấn xứ Trung như: Mỹ nhân ngư, Siêu khuyển thần thông, Yêu miêu truyện,...

Trương Vũ Kỳ dính nghi vấn sống thử với tình trẻ hậu ly hôn lần 2 - Ảnh 1

Trương Vũ Kỳ dính nghi vấn sống thử với tình trẻ hậu ly hôn lần 2 - Ảnh 2

Trương Vũ Kỳ dính nghi vấn sống thử với tình trẻ hậu ly hôn lần 2 - Ảnh 3
"Cô Đào" - Trương Vũ Kỳ sở hữu nhan sắc cực phẩm, vượt trội từ những ngày đầu bước chân vào showbiz. 

Không chỉ nổi tiếng vì nhan sắc và sự nghiệp thăng hoa, Trương Vũ Kỳ cũng được biết đến là người có tình trường phức tạp và lận đận. 

Người chồng đầu tiên của cô là đạo diễn Vương Toàn An, hơn cô 21 tuổi. Trương Vũ Kỳ từng bị chồng cũ tố cáo đã bắt quả tang cô qua đêm ở khách sạn với người đàn ông khác. Những tai tiếng đến từ cuộc hôn nhân này khiến hình ảnh nữ diễn viên dần đánh mất thiện cảm với công chúng trong vài năm nay. 

Sau đó, cô kết hôn lần 2 cùng doanh nhân Viên Ba Nguyên vào năm 2016, đến năm 2018 cặp đôi ly hôn sau khi có 2 người con. 

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Trương Vũ Kỳ tuyên bố ly hôn sau scandal chồng mua dâm.
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Trương Vũ Kỳ ly dị lần hai vì cho là bị chồng lừa tình và tiền.

Sau đó, nữ diễn viên liên tục dính vào nghi vấn hẹn hò với bạn trai trẻ tuổi. Đáng nói, cô nàng liên tục bị bắt gặp với nhiều người tình trẻ khác nhau, cộng đồng mạng cho rằng cô nàng 'thay bồ như thay áo". 

Mới đây, cánh săn ảnh xứ Trung ghi lại được loạt ảnh Trương Vũ Kỳ xuất hiện bên một chàng trai trẻ. Được biết cả hai đã cùng đi đến một quán bar và sau đó về chung một nhà. Ngày hôm sau, chàng trai này đến đón Trương Vũ Kỳ tan làm.

Cánh săn ảnh này cho biết đã nhiều lần bắt gặp chàng trai trẻ này ở dưới sảnh căn hộ của người đẹp Mỹ Nhân Ngư, điều này đã dấy lên nghi vấn cả hai hiện tại đang sống chung.

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Trương Vũ Kỳ và tình trẻ thứ 4 liên tục bị bắt gặp cùng nhau.

Nữ diễn viên có đời tư và lối sống khá thoáng nên việc sống cùng với bạn trai không khiến nhiều người bất ngờ. Điều đáng nói, trong 1 năm qua thì đây là chàng trai được cho là tình trẻ thứ 4 mà cô đã hẹn hò. 

Không chỉ vậy, cô nàng còn được cho là người vô cùng yêu chiều bạn trai. Trước đó, nữ diễn viên từng có mối tình với bạn trai kém 8 tuổi - Lý Bính Hy, cô nàng không ngần ngại chi mạnh tay đầu tư cổ phần và mở công ty riêng để lăng xê cho bạn trai.

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Trương Vũ Kỳ từng có mối tình ngọt ngào với người yêu kém 8 tuổi - Lý Bính Hy. 

Bước sang tuổi 35, Trương Vũ Kỳ không chỉ có cuộc sống giàu có, mà nhan sắc của nữ diễn viên cũng ngày càng thăng hạng, xinh đẹp mặn mà, vóc dáng vô cùng nóng bỏng, khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. 

'Song Hye Kyo bản Trung' Trương Vũ Kỳ bị 'tóm sống' khi hẹn hò với trai trẻ hậu ly hôn lần 2

'Song Hye Kyo bản Trung' Trương Vũ Kỳ bị 'tóm sống' khi hẹn hò với trai trẻ hậu ly hôn lần 2

Dù đã trải qua 2 đời chồng Trương Vũ Kỳ vẫn chứng minh được sự quyến rũ của mình khi liên tục bị bắt gặp hẹn hò với loạt trai trẻ.

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