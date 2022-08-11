Theo đó, khi Triệu Vy đang ngồi nghỉ ngơi đợi Châu Tấn hoàn tất cảnh quay thì đã dùng chân đá chiếc ghế của đồng nghiệp sang một bên. Hành động này của nàng "Tiểu Yến Tử" đã bị Châu Tấn bắt gặp và hỏi lý do vì sao lại làm thế.

Suốt nhiều năm qua, thông tin Triệu Vy và Châu Tấn có mâu thuẫn với nhau chưa từng được người trong cuộc xác nhận, nhưng công chúng luôn có lòng tin về sự việc này. Cụ thể, khi quay Họa Bì 2 ở Hà Bắc, hai ngôi sao này đã có một cuộc náo loạn tại trường quay.

Khi bị Châu Tấn chất vấn, Triệu Vy đáp: “Người không ở đây, ghế cản đường nên phải đá qua một bên”. Ngay lập tức, Châu Tấn đã yêu cầu Triệu Vy đứng dậy, cô sau đó cũng liền đá cái ghế mà đồng nghiệp đã ngồi và nói: “Không phải cô cũng không ngồi sao, để đây cản đường nên tôi đá nó qua một bên”.

Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin thì mâu thuẫn của hai người đẹp đã bắt đầu nhen nhóm từ trước. Thậm chí, một nhân viên của ê-kíp Họa Bì 2 còn từng lên tiếng khẳng định rằng sự xung đột của Châu Tấn và Triệu Vy là do có kẻ ly gián.

Sau khi thông tin trên được đăng tải, nhiều ý kiến cho rằng "kẻ ly gián" kia chính là Dương Mịch. Một nhân viên khác của đoàn phim còn tiết lộ Dương Mịch ở ngoài mặt lúc nào cũng vui vẻ nhưng sau lưng luôn không ngừng gây xích mích cho hai đàn chị của mình đến nỗi đích thân đạo diễn phải yêu cầu cô xin lỗi Châu Tấn và Triệu Vy.

“Có lần đạo diễn đã gọi Trần Khôn, Châu Tấn, Triệu Vy ra ngoài ăn khuya để Dương Mịch giáp mặt xin lỗi, nghe nói Dương Mịch muốn rót trà nhận sai nhưng Triệu Vy, Châu Tấn không cho, chỉ nói hy vọng Dương Mịch tập trung đóng phim." - nhân viên này nói.

Theo một nguồn tin khác, Châu Tấn sau đó đã vô cùng tức giận với Dương Mịch và tuyên bố sẽ không bao giờ hợp tác với đàn em nữa: "Có tôi thì không có cô ta". Thời điểm đó, Dương Mịch chỉ là một ngôi sao mới nổi, trong khi Châu Tấn đã người nắm nhiều quyền lực trong giới, nên nếu muốn thì chắc chắn Dương Mịch sẽ bị "cấm cửa" trong giới làm phim.

Dương Mịch 'im hơi lặng tiếng' trong giới điện ảnh sau Họa Bì 2

Sau đó, Họa Bì 2 đã gây ra được tiếng vang tầm cỡ, nhưng Dương Mịch lại "im hơi lặng tiếng" một cách kỳ lạ trong giới điện ảnh và chỉ nhận được một số phim rác. Sự trùng hợp một cách không hề ngẫu nhiên này khiến công chúng tin rằng cô chính là nguồn cơn gây ra mâu thuẫn giữa hai Đại hoa đán hàng đầu Trung Hoa.

Tuy nhiên, vào năm 2019, Dương Mịch đã đăng tải lên trang cá nhân một bức ảnh rất thân thiết với Châu Tấn và gửi lời chúc mừng sinh nhật đàn chị: “Chúc mừng sinh nhật, tỷ tỷ”. Cũng nhờ tấm hình này mà Dương Mịch đã trực tiếp đánh bay tin đồn cô là kẻ ly gián mối quan hệ giữa Châu Tấn và Triệu Vy và cả việc cô bị đàn chị "cạch mặt".

Dương Mịch chồm người, một tay để lên vai, một tay sờ má Châu Tấn vô cùng thân thiết

Ảnh: Internet