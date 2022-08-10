Lộ tin Triệu Lộ Tư Và “tình mới” của Dương Mịch và thay thế Dương Tử và Đặng Luân ở “Hương Mật tựa khói sương 2”

Có thông tin cho biết phần 2 của Hương Mật Tựa Khói Sương đang định mời Triệu Lộ Tư và Cung Tuấn diễn chính thay vì Dương Tử - Đặng Luân như phần 1.

“Hương Mật Tựa Khói Sương” từng làm mưa làm gió trên màn hình nhỏ ngay khi vừa lên sóng, bộ phim đã chiếm được tình cảm của khán giả nhờ nội dung và diễn xuất của cặp đôi Dương Tử và Đặng Luân. Đây cũng là bộ phim đã giúp Đặng Luân và Dương Tử trở thành những lưu lượng đình đám của Cbiz. "Hương mật tựa khói sương" từng làm mưa làm gió trên thị trường điện ảnh Hoa Ngữ Mới đây trên mạng lại liên tục xuất hiện những thông tin cho biết Hương Mật Tựa Khói Sương sẽ có phần 2 khiến công chúng vô cùng háo hức. Tuy vậy dàn diễn viên cũ sẽ được thay thế khiến dân tình tò mò không biết ai sẽ thay thế Dương Tử và Đặng Luân.

Ngay thời điểm đó, một blogger đã lên bài cho biết dự án Hương Mật Tựa Khói Sương 2 đang rục rịch chuẩn bị khai máy và diễn viên chính sẽ là Triệu Lộ tư và “tình mới” của Dương Mịch - Cung Tuấn. Trước đó Đặng Luân sau bê bối trốn thuế cũng được khán giả dự đoán sẽ khó có thể trở lại màn ảnh nhỏ, còn Dương Tử lại đang tham gia một dự án khác nên phía nhà sản xuất đã tìm 2 diễn viên khác thế chỗ. Bất ngờ 2 diễn viên đó lại chính là cặp đôi lưu lượng đang được chú ý hiện nay là Cung Tuấn và Triệu Lộ Tư. Thông tin Triệu Lộ Tư và Cung Tuấn sẽ thay thế Dương Tử và Đặng Luân Thông tin lan truyền khiến khán giả chú ý bởi Cung Tuấn mới nổi tiếng thời gian gần đây, anh chàng trở nên nổi tiếng sau khi vào vai nam chính Ôn Khách Hành trong bộ phim Sơn Hà Lệnh ra mắt vào năm 2021. Nhờ đó, tài nguyên của anh chàng đã thăng cấp hơn rất nhiều, hết hợp tác cùng Địch Lệ Nhiệt Ba lại được đóng chung cùng Dương Mịch. Diễn xuất của anh chàng cũng được khán giả đánh giá cao, vì thế nếu thật sự xuất hiện trong “hương mật tựa khói sương 2” chắc hẳn khán giả sẽ ủng hộ và đón nhận anh chàng.

Cung Tuấn gây chú ý thời gian gần đây khi đóng cùng Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba Bên cạnh Cung Tuấn, Triệu Lộ Tư cũng đang là lưu lượng có tiếng trong Cbiz, cô nàng đang gây chú ý mạnh mẽ gần đây với nhiều vai diễn nổi bật. Trong vài năm trở lại đây, cô nàng liên tục đóng chính trong nhiều dự án phim được đầu tư lớn. Gần đây nhất phải kể đến Thả Thí Thiên Hạ hợp tác cùng Dương Dương và Tinh Hán Xán Lạn đóng cùng Ngô Lỗi. Nhan sắc cô nàng được đánh giá là khá dễ thương, nét mặt hài hòa, vóc dáng nhỏ nhắn, điều quan trọng là diễn xuất của cô nàng được khán giả đánh giá khá tốt. Thế nên nếu tham gia dự án này, tin chắc cô nàng sẽ không khiến khán giả thất vọng. Triệu Lộ Tư đang khuấy đảo với "Tinh Hán xán lạn" cùng Ngô Lỗi Tuy được đánh giá khá cao, song nhiều khán giả vẫn cho rằng phần 2 sẽ khó lòng thành công như phần 1. Bởi đa số các dự án phim làm phần 2 nhưng lại “thay máu” toàn bộ diễn viên thường không được lòng khán giả. Chính vì vậy, các fan của Triệu Lộ Tư và Cung Tuấn cũng khuyên thần tượng không nên nhận bộ phim này để tránh làm mất hình tượng đang tốt và những thành tích của hiện tại. Tuy vậy cả 2 đều được fan khuyên từ chối tham gia để tránh mất thành tích hiện tại Tuy vậy những thông tin về “Hương Mật Tựa Khói Sương 2” vẫn chỉ là lời blogger đưa ra chứ chưa được phía nhà sản xuất xác nhận, không có thông tin chính xác của bên các diễn viên nên các fan vẫn mong đó chỉ là tin đồn. Nhiều bằng chứng cho thấy cặp đôi đang bận với nhiều dự án, thế nên sự kết hợp lần này e chỉ là lời đồn không căn cứ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lo-tin-trieu-lo-tu-va-tinh-moi-cua-duong-mich-va-thay-the-duong-tu-va-dang-luan-o-huong-mat-tua-khoi-suong-2-490313.html