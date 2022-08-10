Tấm ảnh thần thánh này của Triệu Lộ Tư hiện đang được lan truyền mạnh mẽ trong cộng đồng mạng.
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Mới đây, hình ảnh Triệu Lộ Tư bán hoành thánh thời còn là sinh viên được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Hình ảnh này nhanh chóng leo lên hot search Weibo với nhiều độ thảo luận sôi nổi.
Trong tấm ảnh, Triệu Lộ Tư chỉ lộ một nửa gương mặt, mái tóc dài đen nhánh, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn cùng với làn da trắng muốt. Một tay cầm vá, một tay cầm hoành thánh bỏ vào nồi cực kì thành thục. Hình ảnh khiến dân mạng cảm thấy sửng sốt vì độ xinh đẹp của cô từ lúc còn bé, "đẹp từ bé đến lớn" quả là có thật
Được biết, Triệu Lộ Tư học tại Trường Trung cấp Trực thuộc Đại học Giao thông Tây Nam; sau đó theo học Khoa Thời trang và Người mẫu Đại học Minh Đạo. Triệu Lộ Tư từng đạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Giao thông Tây Nam hệ THPT. Hình ảnh cô tại đại hội thể thao trường nhanh chóng "viral" và giúp cô thuận lợi bước vào showbiz.
Các bộ ảnh thời còn bé cũng như thời đi học của cô đều được khán giá dành nhiều sự quan tâm. Đa số đều cho rằng Triệu Lộ Tư từ bé đã có một gương mặt bầu bĩnh, tròn, đáng yêu và đầy nổi bật. Cùng là góc mặt đó, nhan sắc Triệu Lộ Tư giờ đây trở nên khác hẳn. Gương mặt của nữ diễn viên trở nên thanh thoát hơn, ngũ quan hài hoà. Rõ ràng Triệu Lộ Tư có màn “dậy thì” thành công đáng ngưỡng mộ.
Một vài hình ảnh của Triệu Lộ Tư lúc còn bé và thời đi học: