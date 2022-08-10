Mới đây, hình ảnh Triệu Lộ Tư bán hoành thánh thời còn là sinh viên được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Hình ảnh này nhanh chóng leo lên hot search Weibo với nhiều độ thảo luận sôi nổi.

Triệu Lộ Tư bán hoành thánh ở trường học

Trong tấm ảnh, Triệu Lộ Tư chỉ lộ một nửa gương mặt, mái tóc dài đen nhánh, cơ thể nhỏ nhắn xinh xắn cùng với làn da trắng muốt. Một tay cầm vá, một tay cầm hoành thánh bỏ vào nồi cực kì thành thục. Hình ảnh khiến dân mạng cảm thấy sửng sốt vì độ xinh đẹp của cô từ lúc còn bé, "đẹp từ bé đến lớn" quả là có thật