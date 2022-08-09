“Tình mới” của Bạch Lộc - Trương Lăng Hách được khen đẹp át vía nam chính trong “Thương Lan Quyết”

Sao quốc tế 09/08/2022 16:49

Dù chỉ là nam phụ, thế nhưng Trương Lăng Hách lại được khen đẹp lấn át nam chính Vương Hạc Đệ trong “Thương Lan Quyết”.

Thương Lan Quyết” do Ngu Thư HânVương Hạc Đệ đóng chính hiện đã được lên sóng được những tập đầu. Sở hữu nguyên tác hay, dàn diễn viên trẻ, bộ phim này được kỳ vọng sẽ đánh bại Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử - Thành Nghị khi lên sóng. 

“Tình mới” của Bạch Lộc - Trương Lăng Hách được khen đẹp át vía nam chính trong “Thương Lan Quyết” - Ảnh 1
Thương Lan quyết của Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ đang lên sóng

Tuy nhiên vừa lên sóng, phim đã gặp không ít tranh cãi xung quanh diễn xuất của nữ chính Ngu Thư Hân và nam chính Vương Hạc Đệ.

Nhiều ý kiến cho rằng diễn xuất của cả 2 quá nhạt nhòa, không hề ra dáng vẻ tiên khí như nguyên tác. Cùng với đó là nhan sắc của cả nam chính và nữ chính đều bị át vía. 

“Tình mới” của Bạch Lộc - Trương Lăng Hách được khen đẹp át vía nam chính trong “Thương Lan Quyết” - Ảnh 2
Nhan sắc lẫn diễn xuất của cặp đôi chính không được đánh giá cao

Cụ thể, khán giả lần lượt trầm trồ khen ngợi nhan sắc của Trương Lăng Hách, dù chỉ là nam phụ song anh chàng lại chiếm hết spotlight nhờ gương mặt sáng và diễn xuất ổn định. 

“Tình mới” của Bạch Lộc - Trương Lăng Hách được khen đẹp át vía nam chính trong “Thương Lan Quyết” - Ảnh 3
Nam phụ Trương Lăng Hách chiếm trọn spotlight

Theo đó, trong Thương Lan Quyết, Trương Lăng Hách đảm nhận vai nam phụ Trường Hành. Vốn sở hữu gương mặt điển trai, dáng người cao cân đối vậy nên anh chàng được khán giả khen ngợi hết lời khi mặc đồ cổ trang. Đặc biệt, tạo hình đồ trắng giúp chàng mỹ nam 9x này ngập tràn tiên khí. Thậm chí, Trương Lăng Hách còn vượt mặt Vương Hạc Đệ leo lên hot search Weibo hiện tại. 

“Tình mới” của Bạch Lộc - Trương Lăng Hách được khen đẹp át vía nam chính trong “Thương Lan Quyết” - Ảnh 4
Nhan sắc đang nằm trong hot search của Weibo

Bị nam phụ lấn hết vía, nam chính Vương Hạc Đệ lại gây thất vọng lớn khi diễn xuất thua kém hẳn nam phụ, tạo hình cũng bị cho là xấu, làm lố khiến nhan sắc anh chàng bị chìm hẳn. Nam chính Vương Hạc Đệ bị chê về diễn xuất với biểu cảm hạn chế, đơ trong mọi khung hình, bị cho là nguyên nhân kéo phim thất bại.

“Tình mới” của Bạch Lộc - Trương Lăng Hách được khen đẹp át vía nam chính trong “Thương Lan Quyết” - Ảnh 5
Vương Hạc Đệ bị chê về tạo hình lẫn diễn xuất

Ngay sau đó cư dân mạng đã đồng loạt réo tên Bạch Lộc khi “tình mới” của cô nàng được khen ngợi, được biết Bạch Lộc và Trương Lăng Hách sẽ cùng tham gia một dự án phim tên “Ninh An Như Mộng”. Trong bộ phim này, Trương Lăng Hách đảm nhận vai Tạ Ngụy, Bạch Lộc vào vai nữ chính Khương Tuyết Ninh. Đều là những diễn viên có ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt vậy nên khán giả rất mong đợi vào màn hợp tác của cặp đôi này.

“Tình mới” của Bạch Lộc - Trương Lăng Hách được khen đẹp át vía nam chính trong “Thương Lan Quyết” - Ảnh 6
Bạch Lộc và Trương Lăng Hách sẽ nên duyên tại Ninh An Như Mộng

Dù chưa lên sóng tập nào nhưng nhờ ấn tượng tốt ở “Thương Lan Quyết” tin chắc nếu giữ vững phong độ, anh chàng Trương Lăng Hách sẽ có khả năng xoay mình trở thành ngôi sao được nhiều đạo diễn ưu ái. 

 

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Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ hợp tác trong bộ phim cổ trang mang tên "Thương Lan Quyết", tuy nhiên phim vừa lên sóng đã nhận nhiều lời chỉ trích về diễn xuất thậm tệ của Ngu Thư Hân.

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