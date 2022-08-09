Cùng đóng “Tiên Kiếm kỳ hiệp” nhưng Cúc Tịnh Y được khen khí chất, Ngu Thư Hân bị chê non

Mới đây phần phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 và 6 được khai máy khiến người hâm mộ xôn xao. Trong đó có nhiều diễn viên trẻ tranh giành cơ hội để đảm nhận vai diễn trong dự án này. Trước sự thành công của những phần trước, nhiều ngôi sao trẻ đã xếp hàng dài để casting, tranh giành nhau để có thể nắm được 1 vai diễn, bởi trước đó nhiều ngôi sao đã “một bước lên mây” nhờ vào những phần trước.

Dòng phim “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp” là thể loại cổ trang nổi tiếng của màn ảnh Trung Quốc. Thể loại này mang nhiều tác phẩm Trung Quốc vươn tầm thế giới và nâng tên tuổi của nhiều diễn viên, như Dương Mịch, Đường Yên. Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Hồ Ca...

Cúc Tịnh Y từ lâu đã nổi tiếng với danh xưng “Mỹ nữ 4000 năm”, cô là gương mặt quen thuộc của dòng phim cổ trang tiên tử, kiếm hiệp. Một số dự án phim nổi tiếng của cô nàng như Vân Tịch Truyện, Hiên Viên Kiếm, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, Như Ý Phương Phi...

Theo công bố mới nhất “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4” sẽ do Cúc Tịnh Y , Trần Triết Viễn thủ vai chính đã đóng máy. Bộ phim xoay quanh Vân Thiên Hà (Trần Triết Viễn) mất cha mẹ từ thuở nhỏ, sống một mình trên đỉnh núi Hoàng Sơn. Đến một ngày Vân Thiên Hà vô tình gặp được thiếu nữ đáng yêu Hàn Lăng Sa (Cúc Tịnh Y). Hai người không đánh không quen biết, sau đó quyết định cùng nhau xuống núi tìm hiểu thân thế của Vân Thiên Hà.

Nhan sắc "mỹ nữ 4000 năm" của Cúc Tịnh Y

Dù tạo hình nhiều lúc gây tranh cãi vì quá nhàm chán, cụ thể là cô nàng luôn giữ nét trang điểm đậm, trang phục diêm dúa, phụ kiện cầu kỳ, tua rua quá nhiều che hết cả mặt. Song mỗi lần xuất hiện cô nàng đều khiến khán giả trầm trồ bởi khí chất tiên hiệp thoát tục. Loạt ảnh tạo hình của Cúc Tịnh Y trên phim trường khiến người hâm mộ hài lòng bởi không khác gì trên phim và trên ảnh đã được photoshop kỹ lưỡng, cô nàng liên tục đổi trang phục với những tông màu nổi bật, tươi mới.

Cô nàng thường xuyên gây tranh cãi vì tạo hình quá rừơm rà

Nhiều lần bị chê bai về diễn xuất nhưng về nhan sắc, Cúc Tịnh Y chưa từng khiến công chúng thất vọng nên khán giả vẫn kiểu “xinh đẹp nên được tha thứ”, nhiều người thể hiện sự mong mỏi “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4” lên sóng.

Nhan sắc "thần tiên" của Cúc Tịnh Y khi bị fan chụp lại

Có thể thấy ngoài đời cô nàng vẫn xinh đẹp bất chấp cam thường

Cùng thời điểm đó, “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6” cũng khai máy, công bố diễn viên chính gồm Ngu Thư Hân và Hứa Khải. Như vậy, thành viên The9 là ngôi sao tiếp theo gia nhập gia đình "Tiên Kiếm". Tuy nhiên, cư dân mạng lại không đánh giá quá cao ngoại hình của Ngu Thư Hân, cô nàng được đánh giá sở hữu nét dễ thương, ưa nhìn nhưng không phù hợp với tạo hình tiên tử bởi cô nàng không hề có chút khí chất nào.

Ngu Thư Hân và Hứa Khải sẽ đóng cặp trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6

Trong bức ảnh hậu trường, tạo hình của Ngu Thư Hân cũng bị chê nhạt nhòa, không có điểm nhấn và không có nét của một anh hùng chốn giang hồ - đặc điểm vốn tạo nên nét đặc trưng của dòng phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp.

Tạo hình bị chê nhạt nhòa của Ngu Thư Hân

Diễn xuất cũng không được đánh giá cao

Hiện tại phim cổ trang đầu tay của Ngu Thư Hân “Thương Lan Quyết” hiện đang phát sóng những tập đầu. Cô nàng vào vai Hoa Lan Nhỏ, nhưng lại bị chê bai bởi diễn xuất quá điệu đà và biểu cảm chu môi, phồng má khiến khán giả không ngẩm nổi. Cô nàng bị đánh giá là bê nguyên xi tính cách ngoài đời vào phim. Bởi ấn tượng đầu không mấy tốt đẹp, thế nên “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6” do cô nàng thủ chính không được khán giả trông chờ nhiều.

Cô nàng được đánh giá chỉ ưa nhìn và dễ thương, không hợp với vai "tiên khí"

Netizen dự đoán trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6, nam chính Hứa Khải sẽ phải là người "gánh" cả phần nhan sắc lẫn diễn xuất, bộ phim nếu đạt rating cao thì hoàn toàn do năng lực của Hứa Khải, khán giả đã không còn trông chờ vào một Ngu Thư hân hay phình má, bĩu môi nữa.