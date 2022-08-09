Cùng đóng “Tiên Kiếm kỳ hiệp” nhưng Cúc Tịnh Y được khen khí chất, Ngu Thư Hân bị chê non

Sao quốc tế 09/08/2022 16:19

Đều xác nhận đóng "Tiên Kiếm Kỳ Hiệp" bản mới, Cúc Tịnh Y và Ngu Thư Hân khiến netizen so sánh về nhan sắc lẫn diễn xuất.

Dòng phim “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp” là thể loại cổ trang nổi tiếng của màn ảnh Trung Quốc. Thể loại này mang nhiều tác phẩm Trung Quốc vươn tầm thế giới và nâng tên tuổi của nhiều diễn viên, như Dương Mịch, Đường Yên. Lưu Diệc Phi, Lưu Thi Thi, Hồ Ca...

Cùng đóng “Tiên Kiếm kỳ hiệp” nhưng Cúc Tịnh Y được khen khí chất, Ngu Thư Hân bị chê non - Ảnh 1
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp đã đưa tên tuổi nhiều diễn viên "một bước lên mây"

Mới đây phần phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 và 6 được khai máy khiến người hâm mộ xôn xao. Trong đó có nhiều diễn viên trẻ tranh giành cơ hội để đảm nhận vai diễn trong dự án này. Trước sự thành công của những phần trước, nhiều ngôi sao trẻ đã xếp hàng dài để casting, tranh giành nhau để có thể nắm được 1 vai diễn, bởi trước đó nhiều ngôi sao đã “một bước lên mây” nhờ vào những phần trước.  

Theo công bố mới nhất “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4” sẽ do Cúc Tịnh Y, Trần Triết Viễn thủ vai chính đã đóng máy. Bộ phim xoay quanh Vân Thiên Hà (Trần Triết Viễn) mất cha mẹ từ thuở nhỏ, sống một mình trên đỉnh núi Hoàng Sơn. Đến một ngày Vân Thiên Hà vô tình gặp được thiếu nữ đáng yêu Hàn Lăng Sa (Cúc Tịnh Y). Hai người không đánh không quen biết, sau đó quyết định cùng nhau xuống núi tìm hiểu thân thế của Vân Thiên Hà.

Cùng đóng “Tiên Kiếm kỳ hiệp” nhưng Cúc Tịnh Y được khen khí chất, Ngu Thư Hân bị chê non - Ảnh 2
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 sẽ do Cúc Tịnh Y và Trần Triết Viễn đóng chính

Cúc Tịnh Y từ lâu đã nổi tiếng với danh xưng “Mỹ nữ 4000 năm”, cô là gương mặt quen thuộc của dòng phim cổ trang tiên tử, kiếm hiệp. Một số dự án phim nổi tiếng của cô nàng như Vân Tịch Truyện, Hiên Viên Kiếm, Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ, Như Ý Phương Phi... 

Cùng đóng “Tiên Kiếm kỳ hiệp” nhưng Cúc Tịnh Y được khen khí chất, Ngu Thư Hân bị chê non - Ảnh 3
Nhan sắc "mỹ nữ 4000 năm" của Cúc Tịnh Y

Dù tạo hình nhiều lúc gây tranh cãi vì quá nhàm chán, cụ thể là cô nàng luôn giữ nét trang điểm đậm, trang phục diêm dúa, phụ kiện cầu kỳ, tua rua quá nhiều che hết cả mặt. Song mỗi lần xuất hiện cô nàng đều khiến khán giả trầm trồ bởi khí chất tiên hiệp thoát tục. Loạt ảnh tạo hình của Cúc Tịnh Y trên phim trường khiến người hâm mộ hài lòng bởi không khác gì trên phim và trên ảnh đã được photoshop kỹ lưỡng, cô nàng liên tục đổi trang phục với những tông màu nổi bật, tươi mới.

Cùng đóng “Tiên Kiếm kỳ hiệp” nhưng Cúc Tịnh Y được khen khí chất, Ngu Thư Hân bị chê non - Ảnh 4
Cô nàng thường xuyên gây tranh cãi vì tạo hình quá rừơm rà

Nhiều lần bị chê bai về diễn xuất nhưng về nhan sắc, Cúc Tịnh Y chưa từng khiến công chúng thất vọng nên khán giả vẫn kiểu “xinh đẹp nên được tha thứ”, nhiều người thể hiện sự mong mỏi “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4” lên sóng.

Cùng đóng “Tiên Kiếm kỳ hiệp” nhưng Cúc Tịnh Y được khen khí chất, Ngu Thư Hân bị chê non - Ảnh 5
Nhan sắc "thần tiên" của Cúc Tịnh Y khi bị fan chụp lại

 

Cùng đóng “Tiên Kiếm kỳ hiệp” nhưng Cúc Tịnh Y được khen khí chất, Ngu Thư Hân bị chê non - Ảnh 6
Có thể thấy ngoài đời cô nàng vẫn xinh đẹp bất chấp cam thường

Cùng thời điểm đó, “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6” cũng khai máy, công bố diễn viên chính gồm Ngu Thư Hân và Hứa Khải. Như vậy, thành viên The9 là ngôi sao tiếp theo gia nhập gia đình "Tiên Kiếm". Tuy nhiên, cư dân mạng lại không đánh giá quá cao ngoại hình của Ngu Thư Hân, cô nàng được đánh giá sở hữu nét dễ thương, ưa nhìn nhưng không phù hợp với tạo hình tiên tử bởi cô nàng không hề có chút khí chất nào. 

Cùng đóng “Tiên Kiếm kỳ hiệp” nhưng Cúc Tịnh Y được khen khí chất, Ngu Thư Hân bị chê non - Ảnh 7
Ngu Thư Hân và Hứa Khải sẽ đóng cặp trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6

Trong bức ảnh hậu trường, tạo hình của Ngu Thư Hân cũng bị chê nhạt nhòa, không có điểm nhấn và không có nét của một anh hùng chốn giang hồ - đặc điểm vốn tạo nên nét đặc trưng của dòng phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp. 

Cùng đóng “Tiên Kiếm kỳ hiệp” nhưng Cúc Tịnh Y được khen khí chất, Ngu Thư Hân bị chê non - Ảnh 8
Tạo hình bị chê nhạt nhòa của Ngu Thư Hân
Cùng đóng “Tiên Kiếm kỳ hiệp” nhưng Cúc Tịnh Y được khen khí chất, Ngu Thư Hân bị chê non - Ảnh 9
Diễn xuất cũng không được đánh giá cao

Hiện tại phim cổ trang đầu tay của Ngu Thư Hân “Thương Lan Quyết” hiện đang phát sóng những tập đầu. Cô nàng vào vai Hoa Lan Nhỏ, nhưng lại bị chê bai bởi diễn xuất quá điệu đà và biểu cảm chu môi, phồng má khiến khán giả không ngẩm nổi. Cô nàng bị đánh giá là bê nguyên xi tính cách ngoài đời vào phim. Bởi ấn tượng đầu không mấy tốt đẹp, thế nên “Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6” do cô nàng thủ chính không được khán giả trông chờ nhiều. 

Cùng đóng “Tiên Kiếm kỳ hiệp” nhưng Cúc Tịnh Y được khen khí chất, Ngu Thư Hân bị chê non - Ảnh 10
Cô nàng được đánh giá chỉ ưa nhìn và dễ thương, không hợp với vai "tiên khí"

Netizen dự đoán trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6, nam chính Hứa Khải sẽ phải là người "gánh" cả phần nhan sắc lẫn diễn xuất, bộ phim nếu đạt rating cao thì hoàn toàn do năng lực của Hứa Khải, khán giả đã không còn trông chờ vào một Ngu Thư hân hay phình má, bĩu môi nữa.

Chứng kiến thần tượng liên tục bị chê bai, fan Cúc Tịnh Y lên tiếng khán giả có đang quá bất công với cô?

Chứng kiến thần tượng liên tục bị chê bai, fan Cúc Tịnh Y lên tiếng khán giả có đang quá bất công với cô?

Netizen xứ Trung liên tục xảy ra tranh cãi vì Cúc Tịnh Y, người hâm mộ có đang quá bất công với cô.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiên kiếm kỳ hiệp Cúc Tịnh Y Ngu Thư Hân Hứa Khải Trần Triết Viễn

TIN LIÊN QUAN

Chứng kiến thần tượng liên tục bị chê bai, fan Cúc Tịnh Y lên tiếng khán giả có đang quá bất công với cô?

Chứng kiến thần tượng liên tục bị chê bai, fan Cúc Tịnh Y lên tiếng khán giả có đang quá bất công với cô?

Nguồn gốc danh xưng 'mỹ nữ 4000 năm' của Cúc Tịnh Y, có thật là do hiểu lầm?

Nguồn gốc danh xưng 'mỹ nữ 4000 năm' của Cúc Tịnh Y, có thật là do hiểu lầm?

Cúc Tịnh Y tung bộ ảnh chào tuổi mới với phong cách mới lạ?

Cúc Tịnh Y tung bộ ảnh chào tuổi mới với phong cách mới lạ?

Hứa Khải và Ngu Thư Hân được 'chốt vai' cho Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6?

Hứa Khải và Ngu Thư Hân được 'chốt vai' cho Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 6?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/6/2022: Triệu Lệ Dĩnh đổi sang tạo hình công chúa kiêu kỳ, Ngu Thư Hân bắt đầu thử phong cách gợi cảm?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/6/2022: Triệu Lệ Dĩnh đổi sang tạo hình công chúa kiêu kỳ, Ngu Thư Hân bắt đầu thử phong cách gợi cảm?

Dương Tử và Ngu Thư Hân bất ngờ bị chỉ trích vì mặc trang phục thời Đường, tất cả là vì lý do này đây

Dương Tử và Ngu Thư Hân bất ngờ bị chỉ trích vì mặc trang phục thời Đường, tất cả là vì lý do này đây

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 2 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 3 giờ 42 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 4 giờ 42 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 5 giờ 12 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 5 giờ 53 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI