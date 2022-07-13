Nguồn gốc danh xưng 'mỹ nữ 4000 năm' của Cúc Tịnh Y, có thật là do hiểu lầm?

Trước khi trở thành một diễn viên nổi tiếng như hiện tại, Cúc Tịnh Y được biết đến với vai trò thành viên của SNH48, ngay từ lúc này nhan sắc của cô đã được đánh giá cao. Cũng nhờ việc sở hữu vẻ ngoài nổi trội hơn hẳn so với các đồng đội mà người đẹp sinh năm 1994 được báo chí Nhật Bản gọi là là “nữ thần tượng 4.000 năm mới gặp”.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà nhiều tờ báo tại Trung Quốc lại dịch cụm từ này thành “mỹ nữ 4.000 năm có một”. Trong một lần xuất hiện trên chương trình Thanh Xuân Hoàn Du Ký, Cúc Tịnh Y đã giải thích về danh xưng này.

Truyền thồn Trung Hoa nhầm lẫn cách gọi của báo Nhật dành cho Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet

“Tôi cũng không biết danh xưng này xuất hiện khi nào. Tôi nhớ ở Nhật Bản có bài viết: ‘Nữ thần tượng 4.000 năm mới gặp’, nhưng khi tin tức về nước mình càng "khuếch đại", đổi thành ‘mỹ nữ 4.000 năm có một’. Thực ra tôi chưa từng giải thích, bởi công ty có lẽ không quan tâm với vấn đề này." - Cúc Tịnh Y nói.