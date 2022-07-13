Nguồn gốc danh xưng 'mỹ nữ 4000 năm' của Cúc Tịnh Y, có thật là do hiểu lầm?

Sao quốc tế 13/07/2022 18:13

Dù luôn được truyền thông ca tụng là "mỹ nữ 400 năm" nhưng Cúc Tịnh Y chưa bao giờ khiến công chúng cảm thấy xứng đáng với danh xưng này.

Trước khi trở thành một diễn viên nổi tiếng như hiện tại, Cúc Tịnh Y được biết đến với vai trò thành viên của SNH48, ngay từ lúc này nhan sắc của cô đã được đánh giá cao. Cũng nhờ việc sở hữu vẻ ngoài nổi trội hơn hẳn so với các đồng đội mà người đẹp sinh năm 1994 được báo chí Nhật Bản gọi là là “nữ thần tượng 4.000 năm mới gặp”.

cuc tinh y 1
Từ khi còn là thành viên của SNH48, Cúc Tịnh Y đã được đánh giá có nhan sắc nổi bật - Ảnh: Internet

 cuc tinh y 2

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà nhiều tờ báo tại Trung Quốc lại dịch cụm từ này thành “mỹ nữ 4.000 năm có một”. Trong một lần xuất hiện trên chương trình Thanh Xuân Hoàn Du Ký, Cúc Tịnh Y đã giải thích về danh xưng này.

cuc tinh y 3
Truyền thồn Trung Hoa nhầm lẫn cách gọi của báo Nhật dành cho Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet

“Tôi cũng không biết danh xưng này xuất hiện khi nào. Tôi nhớ ở Nhật Bản có bài viết: ‘Nữ thần tượng 4.000 năm mới gặp’, nhưng khi tin tức về nước mình càng "khuếch đại", đổi thành ‘mỹ nữ 4.000 năm có một’. Thực ra tôi chưa từng giải thích, bởi công ty có lẽ không quan tâm với vấn đề này." - Cúc Tịnh Y nói.

cuc tinh y 4
Dù nổi tiếng nhưng nhan sắc của Cúc Tịnh Y chưa bao giờ được khán giả quê nhà đánh giá cao - Ảnh: Internet
cuc tinh y 5
Những bức ảnh trong quá khứ của Cúc Tịnh Y khiến cô nàng thường xuyên bị chỉ trích vì nhan sắc khác xa hiện tại - Ảnh: Internet

Theo lời lý giải của Cúc Tịnh Y, có thể hiểu rằng, danh xưng "mỹ nữ 4000 năm" thực chất chỉ là hiểu lầm mà thôi, tuy nhiên công ty chủ quản của cô cũng muốn lăng xê gà nhà nên cũng không buồn giải thích. Điều này cũng dễ hiểu khi mà từ trước đến nay, nhờ việc nhan sắc được tung hô mà Cúc Tịnh Y đã nổi bật hơn hẳn các thành viên cùng nhóm. Dẫu vậy, dung mạo của cô chưa từng được đánh giá cao tại thị trường Trung Quốc.

Dương Siêu Việt tiếp tục bị chê bai diễn xuất kém ấn tượng, Cúc Tịnh Y và Triệu Lộ Tư cũng không tránh khỏi cảnh bị réo gọi

Dương Siêu Việt tiếp tục bị chê bai diễn xuất kém ấn tượng, Cúc Tịnh Y và Triệu Lộ Tư cũng không tránh khỏi cảnh bị réo gọi

Diễn xuất của Dương Siêu Việt trong Luận Anh Hùng Ai Xứng Anh Hùng nhận nhiều chỉ trích từ netizen, Cúc Tịnh Y và Triệu Lộ Tư bất ngờ bị vạ lây.

Xem thêm
Từ khóa:   Cúc Tịnh Y mỹ nữ 4000 năm nhan sắc Cúc Tịnh Y sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Dương Siêu Việt tiếp tục bị chê bai diễn xuất kém ấn tượng, Cúc Tịnh Y và Triệu Lộ Tư cũng không tránh khỏi cảnh bị réo gọi

Dương Siêu Việt tiếp tục bị chê bai diễn xuất kém ấn tượng, Cúc Tịnh Y và Triệu Lộ Tư cũng không tránh khỏi cảnh bị réo gọi

Cúc Tịnh Y 'trong mắt' của đồng nghiệp: Tiết lộ bí mật gây bất ngờ

Cúc Tịnh Y 'trong mắt' của đồng nghiệp: Tiết lộ bí mật gây bất ngờ

Cúc Tịnh Y tung bộ ảnh chào tuổi mới với phong cách mới lạ?

Cúc Tịnh Y tung bộ ảnh chào tuổi mới với phong cách mới lạ?

Bị chê bai không hợp tạo hình học sinh, fan 'ruột' Cúc Tịnh Y tung loạt bằng chứng thần tượng vẫn xinh đẹp rạng ngời trong trang phục nữ sinh

Bị chê bai không hợp tạo hình học sinh, fan 'ruột' Cúc Tịnh Y tung loạt bằng chứng thần tượng vẫn xinh đẹp rạng ngời trong trang phục nữ sinh

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 đóng máy, netizen lo lắng cho số phận của Cúc Tịnh Y: 'Hàn Lăng Sa bị gì vậy, nhìn tạo hình này là biết có điềm không ổn rồi'

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 đóng máy, netizen lo lắng cho số phận của Cúc Tịnh Y: 'Hàn Lăng Sa bị gì vậy, nhìn tạo hình này là biết có điềm không ổn rồi'

Những sao Hoa ngữ vượt mốc 10 tỷ lượt xem: Triệu Lệ Dĩnh bỏ xa hạng 2, Cúc Tịnh Y góp mặt nhưng toàn bị chê

Những sao Hoa ngữ vượt mốc 10 tỷ lượt xem: Triệu Lệ Dĩnh bỏ xa hạng 2, Cúc Tịnh Y góp mặt nhưng toàn bị chê

TIN MỚI NHẤT

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 1 giờ 59 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 2 giờ 3 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Một công ty bị phạt 155 triệu vì nhập nguyên liệu làm thuốc sai quy định, buộc tiêu hủy 2 lô

Đời sống 2 giờ 40 phút trước
TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 3 giờ 3 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 3 giờ 36 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI