Nguồn gốc danh xưng 'mỹ nữ 4000 năm' của Cúc Tịnh Y, có thật là do hiểu lầm?

Dù luôn được truyền thông ca tụng là "mỹ nữ 400 năm" nhưng Cúc Tịnh Y chưa bao giờ khiến công chúng cảm thấy xứng đáng với danh xưng này.
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Trước khi trở thành một diễn viên nổi tiếng như hiện tại, Cúc Tịnh Y được biết đến với vai trò thành viên của SNH48, ngay từ lúc này nhan sắc của cô đã được đánh giá cao. Cũng nhờ việc sở hữu vẻ ngoài nổi trội hơn hẳn so với các đồng đội mà người đẹp sinh năm 1994 được báo chí Nhật Bản gọi là là “nữ thần tượng 4.000 năm mới gặp”.
Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà nhiều tờ báo tại Trung Quốc lại dịch cụm từ này thành “mỹ nữ 4.000 năm có một”. Trong một lần xuất hiện trên chương trình Thanh Xuân Hoàn Du Ký, Cúc Tịnh Y đã giải thích về danh xưng này.
“Tôi cũng không biết danh xưng này xuất hiện khi nào. Tôi nhớ ở Nhật Bản có bài viết: ‘Nữ thần tượng 4.000 năm mới gặp’, nhưng khi tin tức về nước mình càng "khuếch đại", đổi thành ‘mỹ nữ 4.000 năm có một’. Thực ra tôi chưa từng giải thích, bởi công ty có lẽ không quan tâm với vấn đề này." - Cúc Tịnh Y nói.
Theo lời lý giải của Cúc Tịnh Y, có thể hiểu rằng, danh xưng "mỹ nữ 4000 năm" thực chất chỉ là hiểu lầm mà thôi, tuy nhiên công ty chủ quản của cô cũng muốn lăng xê gà nhà nên cũng không buồn giải thích. Điều này cũng dễ hiểu khi mà từ trước đến nay, nhờ việc nhan sắc được tung hô mà Cúc Tịnh Y đã nổi bật hơn hẳn các thành viên cùng nhóm. Dẫu vậy, dung mạo của cô chưa từng được đánh giá cao tại thị trường Trung Quốc.