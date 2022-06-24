Cúc Tịnh Y 'trong mắt' của đồng nghiệp: Tiết lộ bí mật gây bất ngờ

Sao quốc tế 24/06/2022 17:27

Gần đây, cư dân mạng xứ Trung đang truyền tay nhau một bài viết đăng tải lời kể của một diễn viên quần chúng về Cúc Tịnh Y.

Gần đây, cư dân mạng đang truyền tay nhau một bài viết đăng tải lời kể của một diễn viên quần chúng về Cúc Tịnh Y. Ngay sau đó, những dòng chia sẻ trên đã trở thành một chủ đề bàn tán xôn xao trên khắp các trang mạng xã hội.

Nội dung chi tiết lời kể của bạn diễn viên quần chúng: "Tôi không hiểu tại sao có nhiều người lại ghét Cúc Tịnh Y như vậy. Tôi đóng phim 3 năm, tiếp xúc với cô ấy qua 3 bộ phim, con người cô ấy thật sự rất tốt. Cô ấy là diễn viên chính duy nhất mà tôi gặp mua trà sữa cho cả diễn viên quần chúng, về phần này rất được diễn viên quần chúng chúng tôi yêu quý, bởi vì không phải diễn viên chính nào cũng nghĩ đến diễn viên quần chúng cả. Nhưng mà cô ấy đã làm điều đó, và không chỉ một lần mà lần nào cũng vậy. Chỉ cần tôi đóng với cô ấy, cô ấy chiêu đãi trà sữa nhất định có cả phần của chúng tôi".

Cúc Tịnh Y 'trong mắt' của đồng nghiệp: Tiết lộ bí mật gây bất ngờ - Ảnh 1

Trong mắt của đồng nghiệp, Cúc Tịnh Y là một nghệ sĩ vô cùng kính nghiệp. Người này tiếp tục chia sẻ: "Tôi đã gián tiếp tiếp xúc với cô ấy qua 3 bộ phim rồi, da cô ấy trắng lắm, tính tình rất tốt, rất thích cười, bản thân cũng cực kỳ kính nghiệp. Ở trên phim trường tôi ít khi thấy cô ấy cầm kịch bản học thuộc lời thoại, nên đằng sau đó chắc chắn là sự cố gắng. Cô ấy hát cũng hay lắm đấy. Xin hỏi, một thần tượng vừa kính nghiệp vừa xuất sắc như vậy, sao mọi người cứ phải bôi nhọ cô ấy? Tôi chỉ muốn nói rằng, các bạn làm fan đúng người rồi đấy, cô ấy xứng đáng với điều đó".

Ngay sau khi bài viết trên được đăng tải, rất nhiều cư dân mạng đã để lại những lời bình luận dành cho nữ diễn viên xinh đẹp. 

Cúc Tịnh Y 'trong mắt' của đồng nghiệp: Tiết lộ bí mật gây bất ngờ - Ảnh 2

Khi còn là thành viên của nhóm nhạc thần tượng SNH48, Cúc Tịnh Y đứng thứ nhất hai năm liên tiếp trong trong các cuộc Tổng Tuyển Cử diễn ra thường niên. Lượng người hâm mộ nữ ca sĩ nhiều nhất nhóm. Cô còn có biệt danh "Thần tượng ngàn năm có một", "Mỹ nữ 4.000 năm".

Sau khi rẽ sang hướng diễn xuất, Cúc Tịnh Y thường được giao vai ngọt ngào. Một số bộ phim tạo được thành công nhất định như Vân Tịch truyện (2018), Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ (2019), Như Ý Phương Phi (2020), Hãy yêu nhau dưới ánh trăng tròn (2021), Gia Nam truyện (2021)...

Nguồn: Cúc Tịnh Y - Ju Jing Yi / 鞠婧祎 Vietnam Fanpage.

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