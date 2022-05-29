Phim của 'đàn chị' Lưu Diệc Phi tung trailer, Cúc Tịnh Y bất ngờ bị réo tên vì nguyên nhân này

Ngay lúc Mộng Hoa Lục tung trailer mới, Cúc Tịnh Y lại là cái tên bất ngờ bị "réo gọi".

Mới đây, bộ phim Mộng Hoa Lục với sự tham gia đóng chính của Lưu Diệc Phi và Trần Hiểu đã tung ra trailer hé lộ câu chuyện rõ nét hơn về các nhân vật trong phim. Phim nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả bởi Mộng Hoa Lục là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Lưu Diệc Phi sau 16 năm vắng bóng ở mảng phim truyền hình.

Tưởng rằng không hề liên quan đến nhau, thế nhưng ngay lúc Mộng Hoa Lục tung trailer mới, Cúc Tịnh Y lại là cái tên bất ngờ bị "réo gọi". Chẳng là trong trailer, nhân vật Triệu Phán Nhi của Lưu Diệc Phi có phân cảnh bị bắt giam, ngồi trên xe ngựa dắt đi khắp phố để thị chúng. Ở phân cảnh này, cô được trang điểm tàn tạ, thậm chí còn bị người đi đường ném rau củ vào người.

Hình ảnh này của "Thần tiên tỷ tỷ" được đem ra so sánh với một phân cảnh của Cúc Tịnh Y trong Như Ý Phương Phi. Cùng là mỹ nhân gặp tình huống ngặt nghèo, nhưng Lưu Diệc Phi dù bị dìm nhưng vẫn tỏa ra khí chất trang nhã, thanh tao, còn "mỹ nhân 4000 năm" lại phải trang điểm thật đậm, đến cả miếng giẻ nhét vào miệng còn bị tố là bông tẩy trang sạch và trắng đến bất ngờ.

Bộ phim xoay quanh Triệu Phán Nhi - cô gái kinh doanh tiệm trà ở Hàng Châu chờ đợi vị hôn phu Âu Dương Húc trở về làm đám cưới. Nhưng sau khi Âu Dương Húc thi đỗ làm quan ở kinh thành, Phán Nhi bị bỏ rơi. Nàng tới tới kinh thành vạch mặt Âu Dương Húc, trên đường cứu được Tống Dẫn Chương (Lâm Doãn đóng) - cô gái bị lừa kết hôn, chịu ngược đãi. Hai người đi cùng nhau, cứu được Tôn Tam Nương (Liễu Nham) - người phụ nữ tự tử vì hôn nhân bất hạnh. Ở kinh thành, Triệu Phán Nhi bị Âu Dương Húc hãm hại, nàng cùng hai chị em Tống Dẫn Chương, Tôn Tam Nương kiên quyết lưu lại đây để mở tiệm trà, rượu và biến nó thành tửu lầu lớn nhất kinh thành.

Ngoài xoay quanh thân phận phụ nữ trong xã hội cũ, phim còn khắc họa mối tình Triệu Phán Nhi và Cố Thiên Phàm (Trần Hiểu đóng), chàng trai khâm phục tài năng của Phán Nhi.

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