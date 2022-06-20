Cúc Tịnh Y tung bộ ảnh chào tuổi mới với phong cách mới lạ?

Sao quốc tế 20/06/2022 16:00

Nhân sinh nhật 28 tuổi, Cúc Tịnh Y chia sẻ bộ ảnh mới với phong cách tối tăm hơn cùng thông điệp: "Đột phá - Giải phóng - Thay đổi. Chào đón tương lai hoàn toàn mới".

Mới đây, nhân sinh nhật 28 tuổi, Cúc Tịnh Y chia sẻ bộ ảnh mới với phong cách tối tăm hơn cùng thông điệp: "Đột phá - Giải phóng - Thay đổi. Chào đón tương lai hoàn toàn mới".

Trong loạt ảnh mới, Cúc Tịnh Y trang điểm theo phong cách ma mị sắc lạnh, gợi cảm. Trước đó, nữ ca sĩ thường trang điểm kiểu trong trẻo, để phù hợp hình tượng "em gái ngọt ngào" mà cô theo đuổi từ khi mới khởi nghiệp.

Cúc Tịnh Y tung bộ ảnh chào tuổi mới với phong cách mới lạ? - Ảnh 1
Cúc Tịnh Y trang điểm theo phong cách ma mị sắc lạnh, gợi cảm - Ảnh: Internet

 

Theo Sina, phong cách cũ giúp sự nghiệp Cúc Tịnh Y thăng tiến. Khi còn là thành viên của nhóm nhạc thần tượng SNH48, Cúc Tịnh Y đứng thứ nhất hai năm liên tiếp trong trong các cuộc Tổng Tuyển Cử diễn ra thường niên. Lượng người hâm mộ nữ ca sĩ nhiều nhất nhóm. Cô còn có biệt danh "Thần tượng ngàn năm có một", "Mỹ nữ 4.000 năm".

Sau khi rẽ sang hướng diễn xuất, Cúc Tịnh Y thường được giao vai ngọt ngào. Một số bộ phim tạo được thành công nhất định như Vân Tịch truyện (2018), Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ (2019), Như Ý Phương Phi (2020), Hãy yêu nhau dưới ánh trăng tròn (2021), Gia Nam truyện (2021)...

Song, cũng vì gắn bó với hình ảnh "em gái ngọt ngào", Cúc Tịnh Y bị đánh giá một màu, diễn nhiều vai như một, dạng nhân vật "bánh bèo vô dụng". Đặc biệt trong 2021, Cúc Tịnh Y nhận giải Nữ diễn viên truyền hình tệ nhất năm của Cây Chổi Vàng với dự án Gia Nam truyện. Do đó, quyết định thay đổi hình tượng, thử sức với những nhân vật có tính cách khác biệt giúp Cúc Tịnh Y làm mới bản thân.

Cúc Tịnh Y tung bộ ảnh chào tuổi mới với phong cách mới lạ? - Ảnh 2
Cúc Tịnh Y bị đánh giá một màu, diễn nhiều vai như một, dạng nhân vật "bánh bèo vô dụng" - Ảnh: Internet

 

Hiện tại, Cúc Tịnh Y tham gia các dự án phim chuyển thể ngôn tình. Cô vừa hoàn thành cảnh quay trong Tiên kiếm 4, đóng cặp với nam diễn viên Trần Triết Viễn. Ngoài ra, Cúc Tịnh Y còn có phim Hoa nhung chưa lên sóng.

Theo Sina, bất kể nhân vật có tính cách thế nào, rơi vào hoàn cảnh ra sao, Cúc Tịnh Y vẫn diễn với phong cách nhẹ nhàng, thiếu sức sống. Cô có đôi mắt vô hồn, tạo cảm giác búp bê xinh đẹp nhưng không cảm xúc. Nữ diễn viên thường phải sử dụng diễn viên lồng tiếng vì đọc thoại kém.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên không lăn xả trong diễn xuất, sợ xấu khi đóng phim. Trong tác phẩm Thư sinh xinh đẹp, phải đóng giả nam giới, cô vẫn tô son đỏ, trang điểm đậm, lông mày thanh mảnh, động tác và biểu cảm của cô nhẹ nhàng hơn nhân vật nữ. Trong phim Mộ nam chi, ở cảnh quay trốn thoát khỏi đám cháy, Cúc Tịnh Y không hề dính bụi, tóc vẫn gọn gàng. Nữ diễn viên còn bị chỉ trích với cách diễn vô cảm trong cảnh bị bắt.

Cúc Tịnh Y tung bộ ảnh chào tuổi mới với phong cách mới lạ? - Ảnh 3
Khả năng diễn xuất hạn chế, song nhờ lượng fan đông đảo, có danh tiếng, Cúc Tịnh Y vẫn được giao vai nữ chính - Ảnh: Internet

 

Khả năng diễn xuất hạn chế, song nhờ lượng fan đông đảo, có danh tiếng, Cúc Tịnh Y vẫn được giao vai nữ chính. Sina cho rằng nữ diễn viên cần sớm cải thiện khả năng diễn xuất.

Sina đánh giá Cúc Tịnh Y là mẫu nghệ sĩ gây tranh cãi, cô thường bị xếp vào nhóm diễn viên trẻ gây phản cảm vì nói dối để xây dựng hình ảnh. "Cúc Tịnh Y không phạm lỗi lớn, nhưng cách truyền thông hình tượng cá nhân khiến khán giả ác cảm với cô", Sina bình luận.

 

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