Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/8/2022: Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc là hai nữ diễn viên được các nhà làm phim săn đón nhiều nhất, Lý Hiện đã có bạn gái?

Sao quốc tế 08/08/2022 12:55

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (8/8/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương sẽ quay trong 140 ngày, Cung Tuấn đều ở lại phim trường, sẽ không ra ngoài nhận lịch khác.

2. Fan Lưu Diệc Phi và fan Lý Hiện lại gây nhau trong hot search của Lý Hiện, hai nhà còn tranh phiên trong đó nữa. Phiên vị của "Đi Về Nơi Có Gió" 1 ngày chưa công bố thì fan 2 nhà còn tranh cãi. 

3. Không có các giải thưởng có sức nặng gần như là vấn đề chung của dàn tiểu hoa 85. Ngược lại, các tiểu hoa sau 90 và 00 đều rất chăm chỉ hoạt động, nhắm đến các giải thưởng.

4. Triệu Lộ Tư Bạch Lộc là hai nữ diễn viên được các nhà làm phim săn đón nhiều nhất hiện nay.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/8/2022: Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc là hai nữ diễn viên được các nhà làm phim săn đón nhiều nhất, Lý Hiện đã có bạn gái? - Ảnh 1

5. Bản thân của Ngô Lỗi là một người rất nam tính, không phải kiểu em trai. Giữa anh ấy và Triệu Lộ Tư chỉ là quan hệ hợp tác, sẽ không phát triển hơn nữa.

6. Lâm Tâm Như không quá thích nội địa, tuy cô ấy hot lên nhờ ở nội địa nhưng cảm tình của cô ấy với nội địa không lớn.

7. Trần Kiều Ân không giữ liên hệ với những bạn khác giới nữa, trước kia thi thoảng cô ấy còn cùng họ đi ăn uống nhưng Trần Kiều Ân nghĩ đến cảm xúc của chồng nên đã cắt đứt quan hệ với họ.

8. Lý Hiện quả thực đã có bạn gái, là 1 người mẫu ít danh tiếng, tình cảm của 2 người rất ổn định.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/8/2022: Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc là hai nữ diễn viên được các nhà làm phim săn đón nhiều nhất, Lý Hiện đã có bạn gái? - Ảnh 2

9. Châu Kiệt Luân muốn sinh thêm một con nữa, nhưng Côn Lăng không muốn.

10. Lưu Đại Chùy đưa ra các bằng chứng ám chỉ nghệ sĩ yêu đương đều hướng đến Địch Lệ Nhiệt Ba

11. Tạp chí chung của Triệu Lệ Dĩnh và Cung Tuấn đã chụp xong, rất nhiều người trong giới chờ đợi xem hậu kỳ của bọn họ. Nếu được hưởng ứng tư bản sẽ tìm cơ hội cho 2 người hợp tác đóng phim hoặc nhận đại ngôn chung.

12. Tuy chồng của An Dĩ Hiên có khả năng bị bỏ tù nhưng sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống phú quý của cô ấy. Là một thương nhân "không khéo", cô ấy đã sớm chuẩn bị sẵn đường lui rồi.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (7/8/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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