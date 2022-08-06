Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/8/2022: Mã Tư Thuần uống thuốc chống trầm cảm, Triệu Lệ Dĩnh rất coi trọng tạo hình của 'Dữ Phượng Hành'?

2. Lý Băng Băng từng thích con gái nhưng cũng bị tổn thương rất sâu sắc. Gần đây Viên Lập liên tục muốn nhắc đến chuyện này. Tuy nhiên sự việc sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến Lý Băng Băng, dù sao cô ấy đã sớm chuyển mình thành tư bản rồi.

4. Tâm trạng của Mã Tư Thuần hiện tại đã tốt hơn so với hai năm trước rất nhiều. Cô ấy cũng không còn uống thuốc chống trầm cảm nữa.

5. Đường Yên đã chính thức quay lại với công việc. Cô ấy và La Tấn đang đàm phán 1 show thực tế của IQiyi.

6. Gần đây Tống Thiến không được khỏe, ngoài chấn thương thắt lưng thì còn bị bệnh dạ dày và 1 số vấn đề khác nữa.

7. Tài nguyên của Trương Tử Phong không bị ảnh hưởng bởi dư luận bên ngoài, bởi vì tài nguyên của cô ấy đều do những nghệ sĩ kỳ cựu, cấp cao Kinh Khuyên cấp cho.

8. Tạo hình bộ phim cổ trang trước của Triệu Lệ Dĩnh khá qua loa nên lần này fan và studio của cô ấy rất coi trọng tạo hình của "Dữ Phượng Hành"

10. Mảng tài nguyên thương mại của Âu Dương Na Na ổn nhưng tài nguyên phim ảnh lại dở. Cô ấy hay hợp tác với các ông chú, mới hợp tác với Cao Vỹ Quang lại chuẩn bị hợp tác cùng Từ Chính Khê, phim cũng không được đầu tư lớn, hơn nữa nhất phiên đều không phải cô ấy.

11. Chu Nhất Long hiện tại đang tập trung vào màn ảnh rộng. Bởi vì thành tích của bộ phim gần đây mà anh ấy đã nhận được rất nhiều kịch bản. Lý Dịch Phong cũng đang xem xét các kịch bản điện ảnh, nếu thấy thích hợp sẽ nhận lời quay phim. Anh ấy cũng xem như là một trong những nam minh tinh phát triển khá tốt trong giới showbiz. Bọn họ đều là những người chuyển hình thành công.

12. Ngô Lỗi đang trong giai đoạn mà mức độ nổi tiếng không tương xứng với danh tiếng của anh ấy. Vì vậy mà anh ấy và đoàn đội đang thực hiện một số phương pháp marketing để tăng độ nổi tiếng và chủ đề của mình.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.