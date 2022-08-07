Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/8/2022: Triệu Lệ Dĩnh hóa thân thành nữ cảnh sát trong dự án mới, Huỳnh Hiểu Minh sẽ không kết hôn lần nữa?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (7/8/2022) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ xác thực đã từng hợp tác trong một bộ phim trước đây, nhưng họ không từng yêu đương.

2. Running Man mùa thứ 11, khách mời thường trú nam có Trần Phi Vũ. Mùa tới có thể sẽ có sự tham gia của Vương Bảo Cường.

3. Tài nguyên của Quách Hiểu Đình năm nay đã cải thiện rất nhiều, nhưng cô ấy vẫn không nhận được vai chính nào. Trên cơ bản thì cô ấy chủ yếu nhận vai phụ trong các dự án lớn.

4. Bộ phim “Nữ cảnh sát trưởng” cũng đang liên hệ với Triệu Lệ Dĩnh.

5. Trọng tâm phát triển của Tống Vũ Kỳ không ở trong Trung Quốc, cô ấy đã chấm dứt hợp đồng với các đối tác cũ. Hiện tại đã sẵn sàng trở thành một nữ idol.

6. Bạch Lộc muốn phát triển thành một tiểu hoa lưu lượng, vì vậy trong giai đoạn sắp tới vẫn sẽ diễn các bộ phim tình cảm là chủ yếu.

7. Bộ tiếp theo của Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ là phim điện ảnh.

8. Các nghệ sĩ của Gia Hành muốn được ký hợp đồng phải thông qua sự đồng ý của Dương Mịch.

9. Huỳnh Hiểu Minh sẽ không kết hôn lần nữa.

10. Bản thân của Ngô Lỗi là một người rất nam tính, không phải kiểu em trai. Giữa anh ấy và Triệu Lộ Tư chỉ là quan hệ hợp tác, sẽ không phát triển hơn nữa.

11. Nữ chính của bộ phim “Thần ẩn” tạm định Triệu Lộ Tư.

12. Bộ phim của Mã Thiên Vũ và Angela Baby vẫn còn trong giai đoạn chỉnh sửa, vẫn chưa kết thúc.

13. Hà Cảnh vẫn được Xoài xem trọng, chỉ là hiện tại anh ấy điệu thấp hơn trước đây rất nhiều. Trong phương diện công tác cũng sẽ âm thầm hỗ trợ, dẫn dắt người mới.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-tuc-dua-cbiz-ngay-7-8-2022-trieu-le-dinh-hoa-than-thanh-nu-canh-sat-trong-du-an-moi-huynh-hieu-minh-se-khong-ket-hon-lan-nua-489341.html