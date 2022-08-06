Dù được trả thù lao cao, một sao nam Cbiz vẫn một mực từ chối đóng cùng Bạch Lộc vì lý do này

Sao quốc tế 06/08/2022 14:04

Cư dân mạng hết sức bất ngờ và "cười chảy nước mắt" khi Bạch Lộc bị từ chối hợp tác chỉ vì lý do này.

Gần đây, bộ phim "Cảnh Sát Vinh Dự" do Trương Nhược Quân đảm nhận vai chính và Bạch Lộc đảm nhận vai phụ đã gây chú ý và đạt được điểm Douban khá ấn tượng. 

Trong buổi ra mắt phim, khi được hỏi về cảm nghĩ trong thời gian làm việc chung với Bạch Lộc, Trương Nhược Quân cho hay nữ diễn viên họ Bạch khi làm việc khá nghiêm túc và khả năng diễn xuất cũng rất tuyệt vời.  Tuy nhiên, đáng chú ý hơn cả những lời khen trên, đó là việc Trương Nhược Quân từ chối hợp tác với Bạch Lộc lần 2, dù anh được trả cát-sê cao tới đâu.

Dù được trả thù lao cao, một sao nam Cbiz vẫn một mực từ chối đóng cùng Bạch Lộc vì lý do này - Ảnh 1

Trong quá trình quay Cảnh Sát Vinh Dự, bà xã của Trương Nhược Quân hay ghé thăm đoàn phim đồng thời mang đồ ăn tới cho mọi người. Và chỉ cần nhìn thấy đồ ăn, Bạch Lộc đều lao tới nhanh như một cơn gió, lượng ăn cũng khá nhiều nên Đường Nghệ Hân thường xuyên phải chuẩn bị phần ăn nhiều hơn, khiến nam diễn viên xót thay cho vợ mình. 

Trương Nhược Quân cũng nói thêm rằng nếu Bạch Lộc muốn hợp tác lần 2, trừ khi nữ diễn viên mời gia đình anh một bữa ăn tối, coi như bù đắp lại. 

Dù được trả thù lao cao, một sao nam Cbiz vẫn một mực từ chối đóng cùng Bạch Lộc vì lý do này - Ảnh 2

Bạch Lộc tuy không xuất thân từ trường lớp chuyên nghiệp, nhưng diễn xuất khá ổn định. Ngoài ra, tài nguyên phim ảnh của cô nàng cũng khá dồi dào nhờ sự nâng đỡ hết mình của biên kịch Vu Chính cùng Hoan Ngu Ảnh Thị. Tuy nhiên, tên tuổi của Bạch Lộc mới chỉ thực sự được biết tới mạnh mẽ, "lên như diều gặp gió" thông qua siêu phẩm cổ trang Châu Sinh Như Cố, lên sóng cuối năm 2021.

Bạch Lộc cũng được đánh giá cao hơn những diễn viên cùng trang lứa. Cộng thêm nền tảng về ngoại hình và tài lẻ như ca hát, nhảy múa,... mỹ nhân được kỳ vọng sẽ tiến xa hơn nữa trong hàng ngũ sao Cbiz.

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Từ khóa:   Bạch Lộc Trương Nhược Quân sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao Cảnh Sát Vinh Dự

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