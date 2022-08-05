Rộ tin Bạch Lộc và Dương Dương 'yêu đương' trong dự án phim ngôn tình mới

Mới đây, mạng xuất hiện nhiều thông tin cho biết bộ tiểu thuyết Cưa nhầm bạn trai được chồng như ý của tác giả Kiều Diêu đã có ý định giao vai nữ chính Trịnh Thư Ý cho Bạch Lộc, giao vai nam chính Thời Yến cho Dương Dương.

Mới đây, mạng xuất hiện thông tin cho biết cuốn tiểu thuyết Cưa Nhầm Bạn Trai Được Chồng Như Ý của tác giả Kiều Diêu sẽ được chuyển thể thành phim và lấy tên là Trêu Nhầm. Phía nhà sản xuất đã nhắm Bạch Lộc cho vai nữ chính Trịnh Thư Ý, còn vai nam chính Thời Yến sẽ giao cho Dương Dương. Thông tin này vừa được đưa ra đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng. Đa số ý kiến đều cho rằng Bạch Lộc rất hợp với hình tượng của nhân vật Trịnh Thư Ý. Ngoài có nhan sắc xinh đẹp, ở ngoài đời nàng tiểu Hoa cũng là người có tính cách vui vẻ và có phần hơi nhây. Nếu vào vai nữ chính của Trêu Nhầm, chắc chắn cô nàng sẽ hoàn thành rất tốt.

Trong khi nữ chính được ủng hộ thì Dương Dương lại bị chê không hợp vai Thời Yến. Trong nguyên tác, “cậu út” Thời Yến là một tổng tài lạnh lùng nhưng cũng nhây chẳng kém nữ chính Thư Ý. Với gương mặt đậm chất nghiêm túc của mình, cư dân mạng sợ rằng Dương Dương sẽ khó lòng cân được vai diễn này. Cưa nhầm bạn trai được chồng như ý là câu chuyện xoay quanh nhân vật Trịnh Thư Ý - một cô gái đặc biệt mạnh mẽ. Thư Ý tốt nghiệp trường Đại học danh giá trong nước và trở thành nữ phóng viên trẻ tuổi, xinh đẹp, tài năng của tòa soạn Kinh tế tài chính.

Có thể nói, Trịnh Thư Ý là một sự kết hợp hoàn hảo giữa trí tuệ và sắc đẹp. Một cô gái có cả tài lẫn sắc như cô chắc chắn không thiếu người theo đuổi và trong số đó có Nhạc Tinh Châu - một kẻ có vẻ ngoài thư sinh, tuấn tú. Trông ra vẻ chịu thương, chịu khó, biết phấn đấu nhưng thực tế lại là một “tra nam” chính hiệu. Miệng bảo yêu cô nhưng lại cắm sừng cô. Cũng "nhờ" Nhạc Tinh Châu mà Trịnh Thư Ý mới bắt đầu con đường cưa trai không lối về và đối tượng mà cô nhắm tới là Thời Yến - Tổng giám đốc Ngân hàng Minh Dự. Thời Yến là mẫu bạn trai hoàn hảo trong mắt biết bao cô gái, đẹp trai, giàu có, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã làm mưa làm gió trong giới tài chính. Tuy nhiên, tính tình anh lại lạnh nhạt, đối với Trịnh Như Ý càng là kiểu "tâm bất biến giữa dòng đời vạn thính". Thời Yến biết rõ cô tiếp cận mình với mục đích không đơn thuần nhưng dưới sự kiên trì của cô, anh không thể không xiêu lòng và để cô từng bước bước vào trái tim tưởng như sắt đá của mình. Chẳng biết từ bao giờ những hành động mà anh ban đầu cho là diễn dở đến mức không dám khen ngợi ấy dần trở nên đáng yêu. Và cũng từ giây phút đó anh biết mình đã yêu cô thật rồi.

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