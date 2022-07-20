Mỹ nam 00 với chiều cao khủng, vượt mặt Dương Dương, Tiêu Chiến làm 'chồng quốc dân'

Trong Cbiz hiện nay, khi nhắc đến Dương Dương, Vương Nhất Bắc và Tiêu Chiến hiện đang là 3 cái tên được xem là đỉnh lưu lượng nổi tiếng nhất nhì. Không chỉ có tác phẩm bảo chứng tên tuổi, 3 sao nam này còn khiến khán giả thi nhau nhận chồng vì ngoại hình quá điển trai. Thế nhưng mới đây, 3 chàng mỹ nam này lại bất ngờ bị một đàn em lứa 00 với chiều cao cực khủng đánh bại.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh của Trần Phi Vũ trên phim trường " Đếm ngược để nói yêu em ". Với gương mặt điển trai nam tính, kết hợp cùng bộ vest lịch lãm giúp chàng mỹ nam 22 tuổi trông vừa trưởng thành lại vừa ấm áp. Đặc biệt, với lợi thế chiều cao 1m88 Trần Phi Vũ có thể dễ dàng cân được mọi kiểu tạo hình. Thậm chí, có ý kiến cho rằng anh chàng rất hợp để vào vai tổng tài trong phim ngôn tình.

Ngay sau khi những hình ảnh đấy xuất hiện tràn lan trên mạng, Trần Phi Vũ đã vượt mặt các sao nam đình đám như Dương Dương, Vương Nhất Bác hay cả Tiêu Chiến để được chọn làm “chồng quốc dân”. Độ nổi tiếng có thể không bằng, thế nhưng so về ngoại hình thì chàng mỹ nam sinh năm 2000 chẳng hề thua kém các đàn anh.

Ghi nhận một số bình luận từ cư dân mạng:

- Ôi Trần Phi Vũ đẹp trai quá, mặc vest vừa ngầu lại vừa có cảm giác ấm áp nữa, chồng quốc dân là đây chứ đâu.

- Trần Phi Vũ được thừa hưởng nét đẹp của mẹ nên mặc gì cũng đẹp luôn, lại còn cái chiều cao cực khủng đó nữa. Chuẩn tổng tài là đây chứ đâu nữa.

- Tuy không nổi tiếng bằng nhưng so với Dương Dương, Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thì Trần Phi Vũ cũng đẹp trai chẳng kém đâu. Thứ anh chàng cần bây giờ là một bộ phim bạo để mọi người biết đến mình nhiều hơn.

- Diễn xuất Trần Phi Vũ cũng rất ổn áp đó chứ, thấy cậu này hợp tạo hình hiện đại hơn cổ trang. Đóng 1 vai tổng tài thì bao hợp luôn.

Hiện bộ phim "Đếm ngược để nói yêu em" do Trần Phi Vũ và Châu Dã đóng chính vẫn đang trong quá trình quay. Tuy nhiên, anh chàng có bộ "Chiếc bật lửa và váy công chúa" hợp tác cùng Trương Tịnh Nghi đang được xếp lịch chiếu.