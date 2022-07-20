Quý tử của Đổng Khiết lộ diện, nhan sắc dự đoán sẽ 'làm nên chuyện' trong tương lai

Sao quốc tế 20/07/2022 11:40

Con trai của nữ diễn viên Đổng Khiết đã trở thành tâm điểm khi xuất hiện trong một sự kiện gần đây.

Chiều ngày 19/7 vừa qua, Đổng Khiết đã được mời đến tham dự một buổi khai trương cửa hàng sách dành cho thiếu nhi. Trong sự kiện này, nữ diễn viên gây chú ý khi dẫn theo cậu con trai Đỉnh Đỉnh.

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Đổng Khiết và con trai Đỉnh Đỉnh  tham dự một buổi khai trương cửa hàng sách dành cho thiếu nhi - Ảnh: Internet

Ở tuổi 13, Đỉnh Đỉnh đã cao gần bằng mẹ và sở hữu ngoại hình khá điển trai. Qua những bức ảnh được truyền thông đăng tải, có thể thấy cậu bé có ngoại hình tuấn tú, các đường nét khuôn mặt sắc nét.

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Đây không phải lần đầu mà Đổng Khiết để con trai lộ diện trước truyền thông. Trước đây, nữ diễn viên từng đưa cậu bé tham gia show truyền hình và chụp ảnh họa báo. Có thể thấy, cô có ý định để con trai mình gia nhập vào làng giải trí trong tương lai.

Đỉnh Đỉnh là kết tinh từ cuộc hôn nhân của Đổng Khiết và Phan việt Minh. Cặp đôi nổi tiếng kết hôn vào năm 2008 và ly hôn chỉ sau 4 năm bên nhau.

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Đổng Khiết và Phan việt Minh ly hôn sau 4 năm bên nhau - Ảnh: Internet

Sau ly hôn, Phan Việt Minh tố vợ cũ ngoại tình, còn Đổng Khiết khẳng định chồng mình là người nghiện cờ bạc, bỏ bê gia đình,... Nữ diễn viên thậm chí còn cấm chồng và gia đình chồng gặp con trai

Đến năm 2013, truyền thông chụp được khoảnh khắc Đổng Khiết thân mật với nam diễn viên Vương Đại Trị khi anh là người đã có gia đình. Khi này, công chúng mới vỡ lễ bộ mặt thật của "Mưu nữ lang", đồng thời sự nghiệp của cô cũng tụt dốc không phanh. Từ một diễn viên được đánh giá cao ở mọi mặt, giờ đây Đổng Khiết chỉ còn được biết đến như một người "vừa ăn cắp, vừa la làng", đã vu oan chồng cũ mà còn ngoại tình.

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Tạo hình của Đổng Khiết trong vai Phú Sát Hoàng hậu - Ảnh: Internet

Vào năm 2018, Đổng Khiết có màn trở lại ấn tượng nhờ vai diễn Phú Sát Hoàng hậu trong tác phẩm Như Ý Truyện. Tuy nhiên, siêu phẩm cung đấu này cũng không đủ để cô "trở mình" thành công, dù vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng khán giả không mấy mặn mà với nữ minh tinh này nữa.

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