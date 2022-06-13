Khoe tài nấu nướng, 'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết gây xôn xao với nhan sắc ở tuổi 41

Sao quốc tế 13/06/2022 18:44

Mới đây, Đổng Khiết đã đăng một đoạn video tự làm bánh tại nhà lên mạng xã hội.

Đổng Khiết đã vụt sáng nhờ vai cô nữ sinh ngây thơ Lãnh Thanh Thu trong "Kim phấn thế gia". Hình ảnh cô gái nghèo thuần khiết thực sự đã tạo được dấu ấn không thể nào quên với khán giả. Cũng từ đây, cô trở thành cái tên được nhiều nhà sản xuất để ý tới và góp mặt trong một số phim truyền hình lớn như "Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài", "Tinh Võ Trần Chân", "Hoàn quân minh châu"….

Mới đây, Đổng Khiết đã đăng một đoạn video tự làm bánh tại nhà lên mạng xã hội. Nữ diễn viên diện trang phục thường ngày màu trắng rất giản dị, cột tóc lại gọn gàng, dù xuất hiện không trang điểm nhưng trông cô vẫn rất khí chất.

 Khoe tài nấu nướng, 'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết gây xôn xao với nhan sắc ở tuổi 41 - Ảnh 1

"Chúc Anh Đài" Đổng Khiết hiện đang hào hứng với công việc nội trợ, nhưng điều khiến khán giả chú ý chính là nhan sắc ở tuổi 41 của cô. Từ khi mới ra mắt đến nay, Đổng Khiết vẫn nổi tiếng với những tạo hình trong trẻo, lớp trang điểm nhẹ nhàng. Cô vẫn mang nét trẻ trung không kém các đàn em khác trong làng giải trí Hoa ngữ.

Khoe tài nấu nướng, 'Chúc Anh Đài' Đổng Khiết gây xôn xao với nhan sắc ở tuổi 41 - Ảnh 2

Cuộc đời của Đổng Khiết có những bước thay đổi lớn khi kết hôn với Phan Việt Minh năm 2008 và ly hôn 4 năm sau đó với lý do chồng cờ bạc rượu chè, không quan tâm đến vợ con. Thủ tục ly hôn còn chưa hoàn tất, Đổng Khiết lộ ảnh thân mật với Vương Đại Trị, phá nát cuộc hôn nhân vừa mới bắt đầu của đôi vợ chồng trẻ và phá vỡ luôn hình tượng "ngọc nữ" đã xây dựng bấy lâu.

Sau scandal, sự nghiệp của Đổng Khiết tuột dốc không phanh. phải cho đến thành công của "Hậu cung Như Ý truyện", Đổng Khiết mới thật sự trở lại với tư cách diễn viên, tuy vẫn còn tranh cãi về đời tư nhưng nhiều khán giả vẫn không thể phủ nhận khả năng diễn xuất của Đổng Khiết.

Nhan sắc 'bạch liên hoa' Đổng Khiết ở tuổi 42: tiều tụy, lộ rõ lão hoá, bay màu visual 'ngọc nữ' một thời

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Cộng đồng mạng thất vọng trước visual mới nhất của Đổng Khiết ở tuổi 42.

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