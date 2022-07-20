Tài tử TVB Thái Kỳ Tuấn phủ nhận tin đồn đồng tính

Sao quốc tế 20/07/2022 14:19

Trước tin đồn đồng tính, nam diễn viên Thái Kỳ Tuấn đã lên tiếng phủ nhận, thậm chí tiết lộ bản thân đã kết hôn.

Cách đây không lâu, Thái Kỳ Tuấn đã khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi livestream hát karaoke tại nhà một người đàn ông lạ mặt. Cả hai có nhiều hành động vô cùng thân mật như nắm tay, tựa vào nhau, ôm ấp khiến nhiều người nghi ngờ tài tử họ Thái là người đồng tính.

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Thái Kỳ Tuấn livestream hát karaoke tại nhà một người đàn ông lạ mặt, cả hai có nhiều hành động vô cùng thân mật

Dưới phần bình luận, một cư dân mạng thẳng thắn đặt câu hỏi rằng liệu Thái Kỳ Tuấn có thích nam giới hay không. Tuy nhiên, nam diễn viên lại đáp rằng: "Sao có chuyện đó chứ!".

Khi được truyền thông Hong Kong liên hệ, Thái Kỳ Tuấn một lần nữa phủ nhận tin đồn này và còn tiết lộ một thông tin bất ngờ rằng anh đã kết hôn. Sau đó, Thái Kỳ Tuấn đã đăng tải một video lên mạng xã hội, trong đó nam diễn viên đội tóc giả và trang điểm như một cô gái.

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Thái Kỳ Tuấn một lần nữa phủ nhận tin đồn đồng tính và tiết lộ đã kết hôn

Trước những tin đồn về giới tính, anh nói: "Thực ra trước đây khi ở TVB vai nào tôi cũng diễn qua rồi. Tôi cũng thường đóng các vai giả nữ nên rất quen thuộc. Có lẽ mấy năm gần đây tôi đặt trọng tâm là kinh doanh nên mọi người quên mất tôi là diễn viên. Việc này giống như diễn lại các vai diễn ngày xưa thôi".

Sinh năm 1984, Thái Kỳ Tuấn từng được biết đến là một diễn viên có ngoại hình điển trai, vóc dáng quyến rũ dưới trướng đài TVB qua những bộ phim như Cung Tâm Kế, Quan Hệ Đồng Nghiệp, Hồi Đáo Tam Quốc... Tuy nhiên, sự nghiệp của anh không có nhiều điểm nhấn nên đã rời TVB vào năm 2014.

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Thái Kỳ Tuấn hiện đang tập trung vào việc kinh doanh và quản lý quán cà phê của mình

Trong những năm gần đây, Thái Kỳ Tuấn tập trung vào việc kinh doanh và quản lý quán cà phê của mình. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn thường xuyên tương tác với người hâm mộ của mình trên các nền tảng mạng xã hội.

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