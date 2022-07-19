Lý Hiện gặp 'biến': Nhân Sinh Nếu Lần Đầu Gặp Gỡ bị dừng chiếu và gỡ bỏ

Vốn được ấn định sẽ phát sóng vào tối ngày 18/7, Nhân Sinh Nếu Lần Đầu Gặp Gỡ bỗng dưng bị gỡ xuống và vẫn chưa có lịch phát sóng trở lại.

Theo 163, bộ phim Nhân Sinh Nếu Lần Đầu Gặp Gỡ với vai chính được nam diễn viên Lý Hiện đảm nhận đột ngột bị dừng phát sóng vào ngày 18/7 vừa qua.

Được biết, Nhân Sinh Nếu Lần Đầu Gặp Gỡ vốn được ấn định sẽ chiếu trên đài Hồ Nam, nhưng đến hiện tại đài này lại cho chiếu phi khác. Điều khiến khán giả khó hiểu là chỉ 2 tiếng trước khi bị gỡ thì đài Hồ Nam vẫn còn quảng bá cho phim.

Chỉ 1 tiếng sau khi đăng tải, Iqiyi đã gỡ bỏ 6 tập của Nhân Sinh Nếu Lần Đầu Gặp Gỡ trên nền tảng này

Đến 22 giờ cùng ngày, nền tảng chiếu phim trực tuyến Iqiyi đã đăng tải lên 6 tập đầu tiên của Nhân Sinh Nếu Lần Đầu Gặp Gỡ, nhưng chỉ khoảng 1 tiếng sau thì tất cả đều bị gỡ xuống và chỉ chừa lại trailer. Đoàn làm phim đưa ra lời giải thích rằng tác phẩm bị gỡ vì trục trặc kỹ thuật và hiện chưa có lịch phát sóng mới.

Sự việc Nhân Sinh Nếu Lần Đầu Gặp Gỡ bị dừng chiếu đột ngột khiến dư luận Trung Quốc không khỏi xôn xao. Theo nhiều blogger chuyên về giải trí, việc bộ phim này bị gỡ là do cơ quan kiểm duyệt nhận thấy tác phẩm có nhiều chi tiết nhạy cảm liên quan đến các nhân vật lịch sử có thật.

Có thông tin cho rằng, Nhân Sinh Nếu Lần Đầu Gặp Gỡ bị gỡ là do tác phẩm có nhiều chi tiết nhạy cảm liên quan đến các nhân vật lịch sử có thật

Nhân Sinh Nếu Lần Đầu Gặp Gỡ vốn đã hoàn thành xong từ năm 2020, loạt ảnh và video quảng bá cho phim được công chúng và giới chuyên môn đánh giá khá cao. Vì được kỳ vọng sẽ là một dự án sẽ "làm nên chuyện" trong năm 2022 nên việc phim bị dừng phát sóng với lý do không rõ ràng gây tiếc nuối.

Kể từ sau Cá Mực Hầm Mật (2019), Lý Hiện vẫn chưa có tác phẩm nào ấn tượng

Hiện tại, trên các diễn đàn mạng xứ Trung, từ khóa "đau lòng cho Lý Hiện" nhận được sự quan tâm lớn. Kể từ sau Cá Mực Hầm Mật (2019), Lý Hiện vẫn chưa có tác phẩm nào ấn tượng.

Bộ phim mới của Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử và Lý Hiện sắp lên sóng! Hồ sơ mùa hè năm 2022 có thể mở ra "cuộc chiến của các vị thần tiên" Cứ mỗi dịp hè đến mọi thứ đều bắt đầu sôi động náo nhiệt hẳn lên, cũng là thời điểm cho hàng loạt những phim truyền hình trên các nền tảng lên sóng cạnh tranh với nhau. Với sự bùng nổ "Mộng Hoa lục" của Lưu Diệc Phi trong thời gian gần đây, thì trận chiến mùa hè 2022 của những phim bộ dài tập chính thức khởi động.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ly-hien-gap-bien-nhan-sinh-neu-lan-dau-gap-go-bi-dung-chieu-va-go-bo-484359.html