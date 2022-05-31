'Điểm mặt' hai sao nam Hoa ngữ hiếm hoi có phim ngôn tình hiện đại bạo: Dương Dương xứng danh 'đỉnh lưu', Lý Hiện nổi tiếng vượt bậc

Từ năm 2019 đến nay, Dương Dương và Lý Hiện là 2 sao nam duy nhất có phim ngôn tình hiện đại lên sóng đạt thành tích ấn tượng

Lý Hiện – Cá Mực Hầm Mật Năm 2019, tên tuổi Lý Hiện bỗng lên như diều gặp gió sau thành công của bộ phim Cá Mực Hầm Mật. Trong bộ phim này, nam diễn viên hợp tác cùng tiểu Hoa mới bạo khi đó là Dương Tử. Anh chàng gây sốt với gương mặt cực chuẩn soái ca, mang vẻ đẹp lạnh lùng và nam tính, xuất hiện bên Dương Tử dễ thương lại vô cùng hợp. Sở hữu chiều cao tới 1m85, có thể nói, nam diễn viên được cả nhan sắc lẫn vóc dáng chuẩn với người mẫu.

Ít ai biết được trước khi trở thành ''bạn trai quốc dân", gia tài phim ảnh của Lý Hiện thực sự không phải là kém khi anh tham gia rất nhiều phim truyền hình có độ hot lớn như bản điện ảnh “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên” và “Pháp y tần minh”. Nhưng mọi người thực sự biết đến Lý Hiện phần lớn là nhờ vào bộ phim truyền hình “Hà thần” năm 2017. Vai diễn đội trưởng đội vớt xác Quách Đắc Hữu chuyên phá án, giải oan cho những linh hồn vất vưởng dưới sông giúp Lý Hiện tạo dựng được chú ý lớn trong lòng khán giả. Tuy nhiên, tới thành công lớn của Cá Mực Hầm Mật, Lý Hiện được xếp vào hàng Tam bạo năm 2019 cùng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Tuy nhiên, sau thành công của bộ phim này, Lý Hiện lại im hơi lặng tiếng suốt một thời gian dài khiến danh tiếng giảm hẳn. Phải đến gần đây, anh chàng mới được quan tâm trở lại sau khi nhận lời vào vai nam chính trong Đi Đến Nơi Có Gió đóng cùng Lưu Diệc Phi.

Dương Dương – Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh Sau Lý Hiện, Dương Dương là sao nam thứ 2 có thành tích phim hiện đại ấn tượng. Cụ thể, vào năm 2021, chàng mỹ nam này đã hợp tác cùng Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ phim Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Tuy không bạo như Cá Mực Hầm Mật, song dự án phim của bộ đôi đỉnh lưu lượng này cũng có thành tích rất cao khi lên sóng. Vào vai chàng kỹ sư hàng không Vu Đồ, Dương Dương khiến dân tình mê mệt bởi ngoại hình quá điển trai. Thêm vào đó, chemistry của anh chàng và nàng mỹ nữ Tân Cương cũng ngập tràn khung hình khiến khán giả càng yêu thích hơn nữa. Cũng nhờ bộ phim này, diễn xuất của Dương Dương được đánh giá là có tiến bộ hơn rất nhiều. Tuy nhiên, 2 bộ phim sau đó của anh chàng là Đặc Chiến Vinh Quang và Thả Thí Thiên Hạ lại không tạo được tiếng vang lớn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/diem-mat-hai-sao-nam-hoa-ngu-hiem-hoi-co-phim-ngon-tinh-hien-dai-bao-duong-duong-xung-danh-dinh-luu-ly-hien-noi-tieng-vuot-bac-472470.html