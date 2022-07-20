Diễn viên Tỉnh Bách Nhiên là 'mối tình đầu' của siêu mẫu quốc tế Lưu Văn

Sao quốc tế 20/07/2022 10:33

Tuy chưa lần nào lên tiếng xác nhận nhưng Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên đã bị bắt gặp hẹn hò nhiều lần.

Trang 163 đưa tin, mới đây Lưu VănTỉnh Bách Nhiên đã có cuộc hẹn đôi vợ chồng Dương Thừa Lâm - Lý Vinh Hạo. Đây cũng là lần thứ 3 mà cặp đôi bị bắt hẹn hò.

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Truyền thông bắt gặp Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên hẹn hò lần thứ 3 - Ảnh: Internet

Trước đây, khi được truyền thông liên lạc và đặt câu hỏi về mối quan hệ với Tỉnh Bách Nhiên, đại diện của Lưu Văn đã trả lời rằng: "Tín hiệu điện thoại không được tốt, chúng tôi đang chuẩn bị lên máy bay". Còn phía nam diễn viên họ Tỉnh thì không hề hồi đáp.

Gần đây, trong lần xuất hiện trên chương trình Nhân Sinh Kỳ Ngộ, Lưu văn tiết lộ rằng cô chưa từng trải qua mối tình nào: "Tôi chỉ tập trung và phát triển sự nghiệp, công việc là bạn trai của tôi". Như vậy, có thể nói Tỉnh Bách Nhiên chính là mối tình đầu của nàng siêu mẫu họ Lưu.

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Tỉnh Bách Nhiên chính là mối tình đầu của Lưu Văn - Ảnh: Internet

Sinh năm 1988, Lưu Văn hiện là siêu mẫu nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc. Cô vinh dự là người mẫu châu Á đầu tiên trình diễn cho hãng nội y Victoria's Secret, người mẫu châu Á đắt show nhất trên các sàn diễn quốc tế và cũng là chân dài đầu tiên được lên ảnh bìa của tạp chí thời trang Vogue Mỹ. Kể từ năm 2013, người đẹp liên tục có tên trong top 10 người mẫu đắt giá nhất thế giới do tạp chí Forbes công bố.

Suốt thời gian hoạt động, Lưu Văn rất kín tiếng về đời tư của mình, cô chưa từng công khai hẹn hò với bất kỳ ai. Vào tháng 3/2022, có tin đồn nữ người mẫu hẹn hò Trần Vỹ Đình, nhưng cô nhanh chóng phủ nhận và khẳng định cả hai chỉ là bạn bè thân thiết.

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Tỉnh Bách Nhiên từng có 2 năm hẹn hò với nữ diễn viên Nghê Ni - Ảnh: Internet

Về phần Tỉnh Bách Nhiên, anh ít hơn Lưu Văn 1 tuổi, trước đó anh từng là ca sĩ nhưng lấn sân sang diễn xuất. Trước đây, nam nghệ sĩ từng có 2 năm hẹn hò với nữ diễn viên Nghê Ni.

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Gần đây, truyền thông xứ Trung chụp được ảnh Lưu Văn ra vào nhà Tỉnh Bách Nhiên nhiều lần.

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