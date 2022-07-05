'Tóm sống' siêu mẫu Lưu Văn qua đêm tại nhà Tỉnh Bách Nhiên, dân tình bàn tán rần rần

Gần đây, truyền thông xứ Trung chụp được ảnh Lưu Văn ra vào nhà Tỉnh Bách Nhiên nhiều lần.

Gần đây, truyền thông xứ Trung chụp được ảnh Lưu Văn ra vào nhà Tỉnh Bách Nhiên nhiều lần. Theo tiết lộ từ phía paparazzi, Lưu Văn và trợ lý thường xuyên ra vào khu nhà của tài tử họ Tỉnh. Cô có mật mã vào nhà cũng như quen mặt với các bảo an trong khu.

Lưu Văn qua đêm tại đây trong nhiều ngày, sáng hôm sau trợ lý của cô sẽ đến đón để tiếp tục lịch trình công việc. Nàng siêu mẫu cũng để lại đồ dùng cá nhân tại nhà bạn trai.

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên bị bắt gặp hẹn hò vào đầu tháng 6/2022. Chân dài Victoria's Secret được bắt gặp đến khách sạn lưu trú của Tỉnh Bách Nhiên, cặp đôi cũng đạp xe đạp đi dạo cùng nhau. Bất chấp ồn ào, 2 ngôi sao đều giữ im lặng trước tin đồn tình ái.

Lưu Văn sinh năm 1988, là siêu mẫu danh tiếng tại Trung Quốc. Cô là người mẫu châu Á đầu tiên trình diễn cho hãng nội y Victoria's Secret (năm 2009), người mẫu châu Á đắt show nhất, và cũng là chân dài Trung Quốc đầu tiên xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue của Mỹ. Từ 2013, Lưu Văn liên tục có tên trong top 10 người mẫu đắt giá nhất thế giới do tạp chí Forbes công bố.

Về đời tư, Lưu Văn là người kín tiếng, chưa từng công khai hẹn hò bất kỳ ai. Tháng 3/2020, cô vướng tin yêu Trần Vỹ Đình, nhưng phủ nhận và cho biết họ là bạn bè thân thiết. Tỉnh Bách Nhiên sinh năm 1989. Anh xuất thân là ca sĩ, sau đó lấn sân sang diễn xuất. Các phim tiêu biểu của anh có Tình yêu vượt qua nghìn năm, Chờ gió lên, Mai sau em sẽ về đâu, Tôi và tuổi 17 của tôi, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Truy lùng quái yêu. Ngoài ra, nam diễn viên từng có cuộc tình sâu đậm với Nghê Ni, nhưng chia tay sau 2 năm hẹn hò.

Sau cuộc tình sâu đậm với Nghê Ni, Tỉnh Bách Nhiên hẹn hò với siêu mẫu đình đám Lưu Văn Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin siêu mẫu Lưu Văn và tài tử Tỉnh Bách Nhiên đang trong mối quan hệ tình cảm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tom-song-sieu-mau-luu-van-qua-dem-tai-nha-tinh-bach-nhien-dan-tinh-ban-tan-ran-ran-480775.html