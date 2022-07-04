Sao phim thần tượng một thời Hạ Quân Tường gây sốt với vẻ ngoài trẻ trung khi đã gần 40

Sao quốc tế 04/07/2022 14:38

Từng là một trong những nam thần hàng đầu làng phim ảnh Đài Loan, Hạ Quân Tường đã đánh mất cả sự nghiệp của mình vì ồn ào tình ái.

Sức ảnh hưởng của các bộ phim thần tượng những năm 2000 đến nền phim ảnh châu Á là không hề nhỏ. Cũng chính những tác phẩm này đã đưa tên tuổi của không ít ngôi sao xứ Đài bay xa, trong đó có nam diễn viên Hạ Quân Tường.

ha quan tuong 7
Hạ Quân Tường và Dương Thừa Lâm trong phim Định Mệnh

Hạ Quân Tường sinh năm 1983, anh bắt đầu công việc diễn xuất của mình sau khi gia nhập công ty quản lý cùng với Trịnh Nguyên Sướng và Nguyễn Kinh Thiên. Thời gian đầu, nam tài tử không có nhiều nổi bật vì chỉ đóng các dự án điện ảnh, tuy vậy sau khi chuyển hướng sang phim thần tượng thì anh đã thật sự bùng nổ.

ha quan tuong 6
Vẻ đẹp trai lãng tử của nam diễn viên khiến hàng triệu cô gái mê mệt

Trong bộ phim Định Mệnh được phát sóng vào năm 2005, Hạ Quân Tường đã vào vai một anh chàng lãng tử, bất cần nhưng vẫn vô cùng ấm áp với nhân vật nữ chính (Dương Thừa Lâm thủ vai). Vai diễn này đã khiến cho hàng triệu khán giả nữ trên toàn châu Á "đổ ứ ừ" trước Hạ Quân Tường, đồng thời đây cũng là một trong những phim thần tượng ăn khách nhất mọi thời đại.

ha quan tuong 5
Thừa thắng xông lên, Hạ Quân Tường tiếp tục hợp tác với Dương Thừa Lâm ở phim Hoán Đổi Tình Yêu

Thừa thắng xông lên, Hạ Quân Tường tiếp tục hợp tác với Dương Thừa Lâm ở phim Hoán Đổi Tình Yêu cũng thuộc chủ đề ngôn tình, hoàng tử - lọ lem. Tuy nhiên, diễn xuất của nam diễn viên trong bộ phim này gây ra nhiều tranh cãi khi bị so sánh với các nam thần cùng thời như hội F4. Cũng từ đây, vị thế của Hạ Quân Tường trong làng giải trí bắt đầu lung lay, dần cho đến giai đoạn thoái trào của dòng phim thần tượng.

ha quan tuong 4
Anh tham gia phim Triệu Tử Long nhưng không thành công

Đến những năm 2010, Hạ Quân Tường do không còn được ưu ái trên màn ảnh nữa nên công chúng đã bắt đầu quên mặt anh. Tuy có tham gia nhiều tác phẩm như hạnh Phúc Ngày Nắng, Mỹ Lạc Cố Lên, Hàn Võ Ký, hay gần đây nhất có Triệu Tử Long vào năm 2020 thì Hạ Quân Tường cũng không thể "trở mình" thành công.

ha quan tuong 3
Hạ Quân Tường công bố đã kết hôn bí mật và có 1 con gái với bà xã vào năm 2017

Đời sống tình cảm của Hạ Quân Tường cũng là một trong những lý do khiến cho nam diễn viên bị khán giả quay lưng. Vào năm 2017, anh công bố đã kết hôn bí mật và có 1 con gái với bà xã. Tuy nhiên, vào 3 năm sau, nam diễn viên bị chụp lại khoảnh khắc đang có cử chỉ thân mật với một cô gái khác, dấy lên tin đồn ngoại tình.

ha quan tuong 2
Hạ Quân Tường bị nghi ngoại tình sau loạt ảnh thân mật cùng một cô gái lạ

Thậm chí còn xuất hiện tin đồn gây tranh cãi rằng Hạ Quân Tường ép vợ sinh sớm 2 tuần chỉ vì anh không thích con theo cung Xử Nữ. Loạt ồn ào này khiến hình ảnh của anh sụp đổ, sự nghiệp cũng chẳng mấy chống hóa hư không.

ha quan tuong 1
Hạ Quân Tường trước và sau khi cắt tóc

Bẵng đi một thời gian, vào ngày 1/7 vừa qua, Hạ Quân Tường khiến công chúng bất ngờ khi đăng tải hình ảnh chứng tỏ nhan sắc đỉnh cao khi đã ngấp nghé tuổi 40. Nam diễn viên đã cắt bỏ bộ tóc dài và cạo đi hàm râu xồm xoàm của mình, để lộ ra những đường nét điển trai và trẻ hơn nhiều so với tuổi.

Nhiều khán giả để lại bình luận dưới bài đăng của Hạ Quân Tường rằng mong anh sẽ sớm trở lại làng giải trí với các tác phẩm thật ấn tượng. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng anh nên tránh xa showbiz sau loạt ồn ào qua.

Ảnh: Internet

Điểm mặt những cái tên nổi tiếng bằng thực lực của bản thân: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử xuất sắc nằm top đầu nhưng đều lép vế trước người này

Điểm mặt những cái tên nổi tiếng bằng thực lực của bản thân: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử xuất sắc nằm top đầu nhưng đều lép vế trước người này

Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử đều là những cái tên có khả năng diễn xuất cực đỉnh nhưng đều tỏ ra lép vế hoàn toàn trước nhân vật này.

Xem thêm
Từ khóa:   Hạ Quân Tường Dương Thừa Lâm phim thần tượng sao Hoa ngữ sao châu Á

TIN LIÊN QUAN

Điểm mặt những cái tên nổi tiếng bằng thực lực của bản thân: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử xuất sắc nằm top đầu nhưng đều lép vế trước người này

Điểm mặt những cái tên nổi tiếng bằng thực lực của bản thân: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Tử xuất sắc nằm top đầu nhưng đều lép vế trước người này

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/7/2022: Dương Mịch và Tống Uy Long hay chơi game với nhau, Lưu Diệc Phi 'nên duyên' với Lộc Hàm trong phim mới?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/7/2022: Dương Mịch và Tống Uy Long hay chơi game với nhau, Lưu Diệc Phi 'nên duyên' với Lộc Hàm trong phim mới?

Em gái Từ Hy Viên giải thích về trò đùa phản cảm với anh rể

Em gái Từ Hy Viên giải thích về trò đùa phản cảm với anh rể

Triệu Lệ Dĩnh chứng minh đẳng cấp 'nữ hoàng rating', chỉ 1 câu nói đã khiến cộng đồng netizen xứ Trung phát sốt

Triệu Lệ Dĩnh chứng minh đẳng cấp 'nữ hoàng rating', chỉ 1 câu nói đã khiến cộng đồng netizen xứ Trung phát sốt

Dương Tử để lộ nhan sắc khác lạ, dân tình liền đặt nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ

Dương Tử để lộ nhan sắc khác lạ, dân tình liền đặt nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ

Triệu Lệ Dĩnh được trai đẹp 6 múi vác trên vai, Lâm Canh Tân bỗng bị dân tình 'réo tên'

Triệu Lệ Dĩnh được trai đẹp 6 múi vác trên vai, Lâm Canh Tân bỗng bị dân tình 'réo tên'

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 5 giờ 15 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 50 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 50 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 5 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 8 giờ 20 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 8 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI