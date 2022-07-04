Sao phim thần tượng một thời Hạ Quân Tường gây sốt với vẻ ngoài trẻ trung khi đã gần 40

Từng là một trong những nam thần hàng đầu làng phim ảnh Đài Loan, Hạ Quân Tường đã đánh mất cả sự nghiệp của mình vì ồn ào tình ái.

Sức ảnh hưởng của các bộ phim thần tượng những năm 2000 đến nền phim ảnh châu Á là không hề nhỏ. Cũng chính những tác phẩm này đã đưa tên tuổi của không ít ngôi sao xứ Đài bay xa, trong đó có nam diễn viên Hạ Quân Tường. Hạ Quân Tường và Dương Thừa Lâm trong phim Định Mệnh Hạ Quân Tường sinh năm 1983, anh bắt đầu công việc diễn xuất của mình sau khi gia nhập công ty quản lý cùng với Trịnh Nguyên Sướng và Nguyễn Kinh Thiên. Thời gian đầu, nam tài tử không có nhiều nổi bật vì chỉ đóng các dự án điện ảnh, tuy vậy sau khi chuyển hướng sang phim thần tượng thì anh đã thật sự bùng nổ.

Vẻ đẹp trai lãng tử của nam diễn viên khiến hàng triệu cô gái mê mệt Trong bộ phim Định Mệnh được phát sóng vào năm 2005, Hạ Quân Tường đã vào vai một anh chàng lãng tử, bất cần nhưng vẫn vô cùng ấm áp với nhân vật nữ chính (Dương Thừa Lâm thủ vai). Vai diễn này đã khiến cho hàng triệu khán giả nữ trên toàn châu Á "đổ ứ ừ" trước Hạ Quân Tường, đồng thời đây cũng là một trong những phim thần tượng ăn khách nhất mọi thời đại. Thừa thắng xông lên, Hạ Quân Tường tiếp tục hợp tác với Dương Thừa Lâm ở phim Hoán Đổi Tình Yêu Thừa thắng xông lên, Hạ Quân Tường tiếp tục hợp tác với Dương Thừa Lâm ở phim Hoán Đổi Tình Yêu cũng thuộc chủ đề ngôn tình, hoàng tử - lọ lem. Tuy nhiên, diễn xuất của nam diễn viên trong bộ phim này gây ra nhiều tranh cãi khi bị so sánh với các nam thần cùng thời như hội F4. Cũng từ đây, vị thế của Hạ Quân Tường trong làng giải trí bắt đầu lung lay, dần cho đến giai đoạn thoái trào của dòng phim thần tượng.

Anh tham gia phim Triệu Tử Long nhưng không thành công Đến những năm 2010, Hạ Quân Tường do không còn được ưu ái trên màn ảnh nữa nên công chúng đã bắt đầu quên mặt anh. Tuy có tham gia nhiều tác phẩm như hạnh Phúc Ngày Nắng, Mỹ Lạc Cố Lên, Hàn Võ Ký, hay gần đây nhất có Triệu Tử Long vào năm 2020 thì Hạ Quân Tường cũng không thể "trở mình" thành công. Hạ Quân Tường công bố đã kết hôn bí mật và có 1 con gái với bà xã vào năm 2017 Đời sống tình cảm của Hạ Quân Tường cũng là một trong những lý do khiến cho nam diễn viên bị khán giả quay lưng. Vào năm 2017, anh công bố đã kết hôn bí mật và có 1 con gái với bà xã. Tuy nhiên, vào 3 năm sau, nam diễn viên bị chụp lại khoảnh khắc đang có cử chỉ thân mật với một cô gái khác, dấy lên tin đồn ngoại tình. Hạ Quân Tường bị nghi ngoại tình sau loạt ảnh thân mật cùng một cô gái lạ Thậm chí còn xuất hiện tin đồn gây tranh cãi rằng Hạ Quân Tường ép vợ sinh sớm 2 tuần chỉ vì anh không thích con theo cung Xử Nữ. Loạt ồn ào này khiến hình ảnh của anh sụp đổ, sự nghiệp cũng chẳng mấy chống hóa hư không. Hạ Quân Tường trước và sau khi cắt tóc Bẵng đi một thời gian, vào ngày 1/7 vừa qua, Hạ Quân Tường khiến công chúng bất ngờ khi đăng tải hình ảnh chứng tỏ nhan sắc đỉnh cao khi đã ngấp nghé tuổi 40. Nam diễn viên đã cắt bỏ bộ tóc dài và cạo đi hàm râu xồm xoàm của mình, để lộ ra những đường nét điển trai và trẻ hơn nhiều so với tuổi. Nhiều khán giả để lại bình luận dưới bài đăng của Hạ Quân Tường rằng mong anh sẽ sớm trở lại làng giải trí với các tác phẩm thật ấn tượng. Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến cho rằng anh nên tránh xa showbiz sau loạt ồn ào qua. Ảnh: Internet

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