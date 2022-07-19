'Nữ hoàng phim 18+' Khâu Thục Trinh đẹp 'bất chấp' ở tuổi 54

Dù đã 54 tuổi, nữ diễn viên Khâu Thục Trinh vẫn khiến công chúng phải sửng sốt bởi nhan sắc và độ trẻ trung của mình.

Vào tối ngày 18/7 vừa qua, Khâu Thục Trinh và những người bạn thân của mình đã cùng nhau tham dự tiệc sinh nhật lần thứ 51 của nữ ca sĩ Yolinda Yan. Tại buổi tiệc này, "nữ hoàng phim 18+" của Hong Kong đã thu hút mọi ánh nhìn dù chỉ trang điểm đơn giản và không ăn mặc quá cầu kỳ.



Khâu Thục Trinh và những người bạn thân của mình đã cùng nhau tham dự tiệc sinh nhật lần thứ 51 của nữ ca sĩ Yolinda Yan - Ảnh: Internet



Người đẹp còn đeo hoa tai kim cương cùng chiếc đồng hồ đắt đỏ, cho thấy cuộc sống dư dả, sung túc - Ảnh: Internet

Ở tuổi 54, Khâu Thục Trinh vẫn đẹp rạng ngời cùng làn da trắng ngần không tì vết. Netizen nhận xét, dù nhan sắc của cô thật sự có lão hóa nhưng vẫn giữ được khí chất riêng và tràn đầy nữ tính.

Sinh năm 1968 tại Hong Kong, Khâu Thục Trinh ghi danh vào cuộc thi Hoa hậu Hong Kong vào năm 19 tuổi. Tuy chỉ dừng chân ở top 12, nhưng người đẹp đã thành công ký hợp đồng với TVB và bước chân vào ngành giải trí.

Khâu Thục Trinh ghi danh vào cuộc thi Hoa hậu Hong Kong vào năm 19 tuổi - Ảnh: Internet

Giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp, Khâu Thục Trinh được bình chọn là "minh tinh được khao khát nhất Hong Kong", "nữ hoàng phim 18+". Cô cũng là một trong số ít các diễn viên nữ chịu đóng cảnh nóng trên màn ảnh thời bấy giờ.

Năm 1999, Khâu Thục Trinh đang ở giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp thì quyết định kết hôn với doanh nhân Trầm Gia Vĩ và có với nhau 3 cô con gái. Trong đó, con gái cả của cô là một người mẫu trẻ vì thừa hưởng nhan sắc của mẹ.

Chồng đại gia rất yêu thương, chiều chuộng Khâu Thục Trinh - Ảnh: Internet

Truyền thông Hong Kong cho hay, chồng đại gia rất yêu thương, chiều chuộng Khâu Thục Trinh. Ông từng công bố sẽ cho vợ hơn 14 triệu USD nếu cô chịu sinh thêm con trai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-hoang-phim-18-khau-thuc-trinh-dep-bat-chap-o-tuoi-54-484386.html