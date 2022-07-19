'Ngọc nữ TVB' Quan Vịnh Hà vượt qua cú sốc mất em trai, xuất hiện tươi tắn cùng chồng tại Lễ trao giải Kim Tượng

Quan Vịnh Hà đã vượt qua được cú sốc em trai qua đời và cùng với ông xã Trương Gia Huy tham dự Lễ trao giải Kim Tượng lần thứ 40.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, tại Giải thưởng điện ảnh Hong Kong lần thứ 40 (Kim Tượng) được tổ chức vào ngày 17/7 vừa qua, tài tử Trương Gia Huy đã cùng với vợ mình là nữ diễn viên Quan Vịnh Hà tham dự với tư cách khách mời.

Trương Gia Huy cho biết Quan Vịnh Hà đang dần vượt qua bi kịch bi kịch mất em trai và tâm lý cô cũng sớm đã cân bằng - Ảnh: Internet

Tại sự kiện này, Trương Gia Huy đã chia sẻ về tình hình của bà xã sau cú sốc mất người thân. Quan Vịnh Hà đã bị suy sụp cả thể chất lẫn tinh thần sau sự việc em trai qua đời đột ngột vào đầu tháng 4 vừa qua.

Theo HK01, Trương Gia Huy cho biết, bà xã của anh của anh đã nguôi ngoai nhiều. Nhờ sự động viên tích cực của gia đình, Quan Vịnh Hà đang dần vượt qua bi kịch bi kịch mất em trai và tâm lý cô cũng sớm đã cân bằng.

Hiện trường nơi em trai của Quan Vịnh Hà qua đời - Ảnh: Internet

Trước đó, vào ngày 9/4, em trai của Quan Vịnh Hà qua đời sau khi trượt chân ngã trên một con dốc cao hơn 30 mét có nhiều đá nhọn tại hồ chứa nước ở Shatin, Hong Kong.

Ngay sau khi nhận được tin em trai mất, Quan Vịnh Hà đã phải chịu đả kích tâm lý cực mạnh, khiến cô ngã quỵ. Tuy nhiên, dù tâm lý kiệt quệ, nữ diễn viên vẫn phải chạy ngược chạy xuôi lo hậu sự và chăm sóc con của em trai mình.

Quan Vịnh Hà bần thần và phờ phạc khi ghé nhà cậu em trai quá cố vào đầu tháng 5 vừa qua - Ảnh: Internet

Vì gánh nặng tâm lý, cộng thêm việc bận rộn nhiều thứ, Quan Vịnh Hà đã mất ngủ và bỏ ăn, hậu quả là cô bị sụt cân nghiêm trọng. Vào đầu tháng 5, truyền thông còn chụp được khoảnh khắc nữ diễn viên bần thần và phờ phạc khi ghé nhà cậu em trai quá cố.

Hoa đán hàng đầu TVB Quan Vịnh Hà suy sụp tinh thần, sức khỏe kiệt quệ sau khi em trai qua đời đột ngột vì tai nạn Khi hay tin em trai tử nạn, nữ diễn viên hàng đầu TVB Quan Vịnh Hà đã suy sụp, bần thần và kiệt quệ khiến nhiều người lo lắng cho sức khoẻ của cô.

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