Đối diện với tin tức em trai qua đời, Quan Vịnh Hà suy sụp nghiêm trọng dù đã gần 1 tháng trôi qua.

Ngày 5/5 vừa qua, tờ HK01 đưa tin ngôi sao TVB Quan Vịnh Hà đã trải qua cú sốc tâm lý cực mạnh vì sự ra đi đột ngột của em trai cô. Trong những hình ảnh mới nhất, nữ minh tinh lộ diện với khuôn mặt phờ phạc, bần thần và mệt mỏi sau thời gian dài mất ngủ, mất ăn và sụt cân nghiêm trọng.

Quan Vịnh Hà đã trải qua cú sốc tâm lý cực mạnh vì sự ra đi đột ngột của em trai - Ảnh: Internet

Trước đó, vào ngày 9/4, em trai của Quan Vịnh Hà được phát hiện đang bất tỉnh sau khi trượt chân xuống một con dốc cao hơn 30m tại hồ chứa nước ở Shatin, Hong Kong. Dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng anh đã không qua khỏi và mất tại bệnh viện.

Hiện trường nơi em trai của Quan Vịnh Hà bị trượt chân - Ảnh: Internet

Là một trong những người chịu đả kích lớn nhất trong việc này, Quan Vịnh Hà vẫn phải gắng gượng lo hậu sự cho em trai, đồng thời chăm sóc cho con gái mới 16 tuổi và cháu trai một mình. Ngày 3/5 vừa qua, truyền thông Hong Kong chụp được khoảnh khắc nữ diễn viên ngồi trầm mặc nhiều giờ trong xe sau khi đến nhà người em trai đã mất.

Trương Gia Huy vô cùng day dứt khi không thể ở bên vợ lúc này - Ảnh: Internet

Về phía Trương Gia Huy, sau khi lo hậu sự cho em trai của vợ, anh phải lập tức trở về Đại lục để tiếp tục đóng phim vì không thể để ê-kíp chờ đợi được. Nam tài tử vô cùng day dứt khi không thể ở bên vợ lúc này, nhưng may mắn anh đã nhờ được người thân ở cạnh bên Quan Vịnh Hà trong lúc này.

Cbiz đầy rẫy scandal ngoại tình nhưng vẫn có một mối tình kéo dài gần 30 năm đáng ngưỡng mộ giữa Trương Gia Huy và Quan Vịnh Hà “Chưa một phút giây nào họ thực sự buông tay” chính là câu nói người ta dùng để kể về câu chuyện tình yêu như một cuốn tiểu thuyết ngôn tình của cặp đôi TVB Trương Gia Huy và Quan Vịnh Hà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/em-trai-qua-doi-dot-sao-tvb-quan-vinh-ha-chiu-da-kich-lon-lo-dien-voi-ve-ngoai-tieu-tuy-kho-tin-466577.html